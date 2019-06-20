Киев, 20 июня, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко приезжал в Россию, чтобы решить вопрос о снижении коммунальных тарифов для населения Украины. Об этом он рассказал телеканалу «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Он отметил, что вместе со своим соратником Виктором Медведчуком дважды проводил переговоры в Москве, чтобы найти возможность снизить тарифы. Если это произойдет, жителям Украины сразу станет легче.

«И снижение тарифов в два раза — это не популизм, это прямые контракты с Россией», — подчеркнул Бойко.

Украинские власти «преступно» завышают тарифы на российский газ. Этот газ получают — по документам — из Европы на $100 дороже, при этом рассказывая людям, что «слезли с российской газовой иглы», добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Бойко и Медведчук посетили экономический форум в Санкт-Петербурге. Украинские парламентарии встретились с главой Газпрома Алексеем Миллером и обсудили возможности поставки российского газа на Украину. Миллер заявил, что Газпром готов предоставить Украине скидку в 25% на газ.

Читайте также: Бойко допускает проблемы в работе ГТС и дефицит газа на Украине