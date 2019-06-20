Москва, 20 июня, 2019, 07:49 — ИА Регнум. В России хищение денег с помощью установленных на банкоматы считывающих устройств (скиммеров) практически свели к нулю, заявил заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

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По его словам, несколько лет назад все российские кредитные учреждения «лихорадило от скимминга».

«Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю», — цитирует Кузнецова портал banki.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, клиенты «Сбербанка» оказались не так надёжно защищены, как ранее полагали. В последнее время участились жалобы граждан на хищение их средств с помощью платёжных терминалов.

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