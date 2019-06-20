Мексика стремится утихомирить США, у губернаторов РФ стресс: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Гей-параду в Грузии быть;
- Россия срывает нефтяные санкции против Венесуэлы;
- Мексика по требованию США демонстрирует жесткую миграционную политику;
- В розыск по делу Арашукова объявлен экс-министр культуры Карачаево-Черкесии;
- Губернаторы будут смотреть «прямую линию» в ожидании и стрессе.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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