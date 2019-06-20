Москва, 20 июня, 2019, 07:21 — ИА Регнум. В предстоящие выходные в Москве температура воздуха может побить рекорд 1917 года, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Так, в субботу, 22 июня, днем в столице и местами по области воздух может прогреться до +32 градусов.

«В этот день можно ожидать перекрытие рекорда 1917 года, когда воздух в столице прогревался до +31,8 градусов», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 23 июня, в Москве ожидается кратковременный дождь, температура не поднимется выше +28 градусов. Такая же погода ожидается и в понедельник, 24 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество дало рекомендации по выбору напитков в жаркую погоду. Так, не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Для утоления жажды подходит минеральная или питьевая вода, тогда как лечебно-столовая используется, скорее, в лечебных целях.

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