Москва, 20 июня, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 19 июня небольшим ростом. В первой половине дня нефть дешевела, во второй она подорожала на благоприятных данных по запасам нефтепродуктов от минэнерго США и надеждах на торговую сделку США с Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть

На прошлой неделе запасы нефти в стране снизились на 3,106 млн баррелей, до 482,4 млн баррелей (прогноз был — 2,033 млн баррелей), запасы бензина — на 1,7 млн баррелей, до 233,2 млн баррелей (прогноз был +400 тыс. баррелей).

Запасы дистиллятов увеличились на 551 тыс. баррелей, до 127,8 млн баррелей (прогноз был +500 тыс. баррелей). Добыча нефти в США снизилась на 100 тыс., до 12,2 млн баррелей в день.

Сегодня, 20 июня, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,64%, до $62.61. Доллар США сдал позиции основным валютам после заседания FOMC, потому что американский регулятор дал сигнал к понижению ставки.

На общем фоне ослабления доллара и напряженности на Ближнем Востоке ожидается дальнейшее восстановление цен на нефть до $63,65.

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