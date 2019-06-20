Москва, 20 июня, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Штрафовать автомобилистов, не заплативших за проезд по платной дороге, предложило российское правительство. Об этом 20 июня пишет «Парламентская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.

Президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит это предложение 20 июня. Штрафовать водителей, полагают авторы инициативы, позволит постоплатная система «свободный поток», которая призвана сделать свободнее платные трассы.

В настоящее время для проезда по платной дороге водитель должен остановиться на пункте взимания платы. Обустройство таких пунктов обходится недешево и компенсируется за счет повышенной оплаты проезда.

Собранные штрафы предложено зачислять в бюджеты регионов. Платные дороги существуют сегодня в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской и Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.

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