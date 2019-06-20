Новокузнецк, Кемеровская область, 20 июня, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов проверил подготовку теплосетевого комплекса города к предстоящему отопительному сезону. Подробности о проведённой выборочной проверке участков, где уже развёрнуты крупные ремонтные работы на теплосетях Сибирской генерирующей компании (СГК), корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью СГК.

СГК В Заводском районе Новокузнецка ведётся капитальный ремонт 374 метров тепломагистрали диаметром 720 мм

Глава города посетил объекты капитального строительства в Центральном и Заводском районах. Общая протяжённость теплотрасс, которые СГК планирует заменить в межотопительный период, превышает 6 километров.

Ремонтные работы по замене изношенных, аварийно-опасных участков трубопроводов ведутся одновременно в Центральном, Заводском и Новоильинском районах. В Новоильинском районе замена теплотрасс общей протяженностью 566 метров проводится на проспекте Запсибовцев и улице Мира.

В Заводском районе Новокузнецка капитальный ремонт 374 метров тепломагистрали диаметром 720 мм проходит на улице 40 лет ВЛКСМ, на кольцевой развязке при въезде в район, и затрагивает ведущую транспортную артерию, соединяющую его с центральной частью города.

«За 7 последних лет здесь было обнаружено и устранено 7 значительных дефектов. Сказывается изношенность труб и их близость к ливневым стокам с дорожного полотна. На проспекте Октябрьском, в районе транспортной развязки Дома быта, специалисты подрядной организации проводят замену 254 метров теплотрассы диаметром 500 мм, а также строительных конструкций канала, неподвижных и скользящих опор, компенсаторов и запорной арматуры», — пояснили в СГК.

СГК Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов проверяет подготовку теплосетевого комплекса города

По признанию Сергея Кузнецова, участок на проспекте Октябрьском — один из самых ответственных. Здесь расположена тепломагистраль, которая обеспечивает жителей Центрального района теплом и горячей водой.

«Видно, что объем работы очень большой, требуется много усилий. Что касается теплосетевого подразделения СГК в Новокузнецке, оно из года в год привносит такие улучшения, что мы на десятилетия вперед обеспечиваем надежность работы всей тепловой системы города, то есть СГК — это гарантия качества», — пояснил Сергей Кузнецов.

После окончания технологического этапа работ на всех участках капитального ремонта теплотрасс энергетики пообещали провести благоустройство территорий. Будут восстановлены газоны, пешеходные дорожки, асфальтовое покрытие. Полный комплекс работ планируется завершить до 30 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на обеспечении жителей Новокузнецка в летний период горячей водой ремонтные работы не скажутся, а отопительный сезон начнётся строго по графику, как и во всех городах Кузбасса.