Петропавловск-Камчатский, 20 июня, 2019, 07:49 — ИА Регнум. После публикации ИА REGNUM о том, как власти Камчатки второй год подряд отправляют аборигенов — коренных жителей полуострова рыбачить в лососевую путину за 150 км от стойбищ, в правительстве региона решили пересмотреть политику выделения мест для рыбалки КМНС. Но сделали это так, что несчастные аборигены уже и не знают — плакать или радоваться. Единственный участок, который «с барского плеча» выделили им в 15 км от их стойбища, находится у поселка Октябрьский, где жители отнюдь не рады пришлым. В адрес КМНС поступают угрозы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Председатель стойбища ЭРВЭН Константин Гордеев прислал письмо в редакцию ИА REGNUM. Он рассказал, что происходит с выделением промысловых участков аборигенам:

«Мы просили участок, хотя бы один на всех, рядом с нашим стойбищем. Комиссия по анадромным видам рыб рассмотрела наше предложение. В итоге нам выделили один участок, но не рядом с нашим стойбищем, а возле пограничной заставы в поселке Октябрьский. Это в 15 км от нас. Не 150 км, конечно. Но дело в другом. На этом месте всю жизнь ловят местные жители. Мы вчера взяли GPS-навигатор и поехали смотреть на место нашей будущей рыбалки. Надо ли объяснять, что местные нам были не рады? Мы с ними, конечно, поговорили, объяснили, что нам этот участок выделен. Но они резко настроены против. До нас уже дошли слухи, что наши лодки обещают пробить, сети порезать. Значит, никакое имущество — лодки, снасти, прочее там уже не оставишь. Как все это каждый день таскать за 15 км?! Всё ведь денег стоит, а у нас народ небогатый. Комиссия заведомо сталкивает нас лбами! Все это, по нашему мнению, совершенно незаконно!» — утверждает Константин Гордеев.

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Дело в том, как объяснил глава стойбища ЭРВЭН, что в федеральном законе о правах КМНС чётко прописано, что физические лица из числа КМНС могут рыбачить без предоставления рыбопромыслового участка (РПУ). Но власти Камчатки, судя по всему, закон трактуют как-то по-своему:

«Нам комиссия по анадромным видам рыб фактически навязала самый настоящий РПУ! Только под «другим соусом». Не знаю, чем все это закончится. То, что нам всячески будут пытаться сорвать рыбалку, не вызывает сомнений. Нас устроил бы всего один участок возле нашего стойбища, пусть один на всех, мы были бы рады! Вопрос был бы закрыт! Но комиссия на это не идет и, думаю, не пойдет. На заседании комиссии против такого решения, чтобы нам рыбачить у поселка Октябрьский, проголосовал только один человек из числа КМНС. Все остальные — «за», включая нового министра минрыбхоза», — рассказал Константин Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина на Камчатке в 2018 году оказалась самой богатой за последние 110 лет. К камчатским берегам, по самым скромным подсчетам, подошло порядка полутора миллиардов особей лосося. Почти 500 тыс. тонн было добыто лосося на Камчатке. Сказочный улов оказалось негде хранить, негде перерабатывать — мощностей не хватает. Тонны рыбы и красной икры гнили на дорогах, в лесах, на берегах. Но за попытку поймать немного рыбы для себя на своих родовых участках аборигенов на резиновых лодочках Береговая охрана Погранслужбы ФСБ РФ давила тяжелыми катерами. Люди вплавь добирались до берега в ледяной воде. Только после статьи ИА REGNUM бойцов Береговой охраны привлекли к ответу. Однако для КМНС полуострова ситуация к лучшему не поменялась. Их по-прежнему притесняют, нарушая федеральное законодательство. Аборигены лишены права не только рыбачить на своих родовых участках, но и охотиться — все охотугодья на Камчатке распроданы частникам, возможна только коммерческая охота, где за одного медведя надо уплатить 8−10 тыс. долларов США, за снежного барана — 25 тыс. долларов США. Гослицензию за скромные деньги купить невозможно.

У аборигенов отбирают земли из-за чиновничьих ошибок в договорах.

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