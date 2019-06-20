Иркутск, 20 июня, 2019, 06:46 — ИА Регнум. Инициатор народного движения в защиту озера Байкал Денис Букалов записал видеообращение на «прямую линию» президента Владимира Путина, в котором попросил взять под личный контроль охрану Священного моря.

Цитата из видео канале группы «Эко Защита 365» на Youtube Митинг в защиту Байкала, проведённый активистами в марте 2019 года

Как следует из записи, сделанной в канале группы «Эко Защита 365» на Youtube, в марте 2019 года сотни тысяч граждан России объединились общей идеей по защите великого озера. По словам Букалова, многочисленные митинги, проведённые в десятках городов, способствовали закрытию завода по производству бутилированной воды в посёлке Култук. Общественник показал, что стало с Таловскими болотами после того, как по ним прокопали траншеи для прокладки трубопровода.

Цитата из видео канале группы «Эко Защита 365» на Youtube Разрытый берег Байкала в посёлке Култук, где намеревались построить завод по производству бутилированной воды

Цитата из видео канале группы «Эко Защита 365» на Youtube То самое место близ прибайкальского посёлка Култук, где в начале 2019 года ударными темпами стали возводить китайский завод по откачке воды

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«Позади меня — священное озеро Байкал. Ещё 4−5 лет назад я мог подойти и прямо с берега испить воды, но сейчас я не могу этого себе позволить. Одна из причин — это незаконное строительство гостиниц и турбаз по всему побережью», — отмечает Денис Букалов.

Цитата из видео канале группы «Эко Защита 365» на Youtube Иркутский общественник, инициатор народного движения в защиту озера Байкал Денис Букалов

Отдельно было сказано о нерешённых проблемах Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Ядовитые отходы (6,5 миллиона тонн) в картах-накопителях несколько лет назад закрывшегося предприятия так и хранятся в непосредственной близости от Байкала, и существует реальная опасность их попадания в воду в случае даже небольшого землетрясения или селя.

Цитата из видео канале группы «Эко Защита 365» на Youtube Ядовитые отходы Байкальского ЦБК находятся в непосредственной близости от Байкала

Цитата из видео канале группы «Эко Защита 365» на Youtube Ядовитые отходы Байкальского ЦБК представляют угрозу Священному морю

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«Владимир Владимирович, спасите Байкал!» — такими словами, сказанными маленькой девочкой, заканчивается это обращение.

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