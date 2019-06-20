Тюмень, 20 июня, 2019, 06:27 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2019 году увеличилось число выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене. Окончательные итоги ЕГЭ ещё не подведены, но уже известно о 43 «стобалльниках», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования и науки.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

На данный момент известны результаты по семи предметам. В Тюменской области 100 баллов набрали 5 ребят на ЕГЭ по математике, один — по истории, шесть — по литературе, два — по географии, 10 — по русскому языку, и 19 — по химии. Даже по предварительным данным нынешние выпускники побили рекорд 2018 года, когда в Тюменской области насчитали 41 «стобалльника».

Напомним, единый государственный экзамен 3 июня 2019 года сдавали все выпускники Тюменской области — около 10 тысяч человек. Экзаменационная кампания продлится до 1 июля.