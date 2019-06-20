Сан-Паулу, Бразилия, 20 июня, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Сборная Колумбии одержала победу над командой Катара в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Футбол

Единственный гол в матче забил нападающий сборной Колумбии Дуван Сапата на 86-й минуте.

На сегодняшний день сборная Колумбии занимает первое в группе В, в её активе шесть очков. Команда Катара идёт на третьем месте с одним очком.

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