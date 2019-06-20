Эр-Рияд, 20 июня, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Доклад по расследованию ООН дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги является безосновательным и подрывает авторитет организации, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на своей странице в Twitter.

POMED Джамаль Хашогги

«Судебная система королевства является единственной инстанцией, которая проводит законное и независимое расследование. Доклад ООН содержит противоречия и безосновательные обвинения», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня специальный следователь ООН Агнес Калламрд отчиталась о расследовании по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. По ее словам, следствие располагает «серьезными доказательствами» причастности к убийству наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана аль-Сауда.