Варна, Челябинская область, 20 июня, 2019, 05:29 — ИА Регнум. В Челябинской области жители села Варна просят помощи Владимира Путина. Они обеспокоены состоянием с железнодорожными путями на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги.

Уголовное дело

Как отмечают граждане, Варна разделена путями на две части. На одной из сторон населённого пункта живут 3 тыс. человек. И эти люди практически отрезаны от основного места жительства.

«Каждый день мы вынуждены лазить под поезда: пенсионеры, дети, рабочие…», — говорит одна из местных жительниц Надежда Лопатина.

СКР уже возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Осмотр места уже проведён. Также опрошены представители железной дороги и руководство администрации Варненского муниципального района. Проводятся и другие следственные действия.