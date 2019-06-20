Магадан, 20 июня, 2019, 04:50 — ИА Регнум. В распределительном узле коммунальных сетей города Сусуман в Магаданской области было обнаружен подросток. Причины гибели ребёнка выясняет прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Колодец

Читайте также: На Камчатке маленькая девочка погибла в открытой сточной цистерне

Школьнику было 12 лет. Колодец теплотрассы, в который упал ребёнок, находился рядом с жилым домом. Прокуратура намерена выяснить, почему подросток гулял без присмотра, а также дать оценку действиям служб, ответственных за эксплуатацию тепловых сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года на Камчатке шестилетняя девочка упала в сточную цистерну и погибла. Цистерна находилась в 30 метрах от жилого дома, её люк не был закрыт.