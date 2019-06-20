Нижний Новгород, 20 июня, 2019, 04:46 — ИА Регнум. В Нижегородской области с 20 по 22 июня 2019 года прогнозируется аномальная жара, среднесуточная температура воздуха поднимется до +30−32 °С. Об этом, со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ИА REGNUM сообщили в Управлении МЧС по Нижегородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Спасатели отмечают, что в регионе 20−21 июня местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников, также в большинстве районов в эти дни высокая пожароопасность, соответствующая 4-му классу.

На сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» на 22 июня ожидается повышение температуры до +33°С.

В ведомстве рекомендуют в эти и не только эти дни не жечь мусор на дачах и садовых участках, а также не оставлять в лесу промасленные горючими материалами предметы, не оставлять стеклянные предметы на солнце, а также в дни аномальных температур сократить время пребывание детей на открытом солнце, перенеся экскурсии на вечернее время.

Напомним, в регионе пожароопасный сезон и особый противопожарный режим были установлены с 23 апреля. От пала в сезон пострадали жители дачного сектора, а также лесные участки.