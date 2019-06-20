Павлово, Нижегородская область, 20 июня, 2019, 04:15 — ИА Регнум. Жители нижегородского города Павлово бьют тревогу и просят помощи у президента Владимира Путина, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и губернатора Глеба Никитина. Горожане в открытом обращении, стуча во все двери, просят одного — ликвидировать свалку ядовитых химических отходов, которая существует с 2012 года. В петиции они также просят городские власти те деньги, что планировалось потратить на выступление эстрадных групп ко Дню города, потратить на решение экологических проблем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

«Спасите г. Павлово на Оке! Ликвидируйте свалку ядовитых химотходов, отравляющую город!» — как сигнал SOS звучит просьба к Владимиру Путину.

Авторы обращения, поддержанного сотнями горожан, пишут, что гигантская свалка отходов находится в черте города на бывшей ждановской нефтебазе. Осенью 2018 года экологи обнаружили сотни бочек из-под неизвестного вещества, принадлежность которых какому-либо юрлицу сразу не смогли установить.

Территория же бывшей нефтебазы на сегодня, по данным горожан, находится в аренде частных компаний.

«Первыми забили тревогу садоводы-любители из садоводческого товарищества «Ждановец». Поскольку они постоянно не проживали на данной территории, то их приезд от раза к разу усиливал ощущение, что с воздухом и водой что-то не так. Когда пришло время собирать урожай фруктов, овощей, ягод, то вкус их тоже заметно отличался от выращенных ранее, — отмечается в обращении. — Садоводы написали жалобы в различные инстанции по поводу творящегося беспредела на территории бывшей нефтебазы».

Сложившуюся ситуацию жители Павлово называют «локальным экологическим бедствием, прикрытым высоким забором равнодушия и некой заинтересованности…«

От Владимира Путина горожане просят помощи в решении проблемы со свалкой, которая отравляет город.

А у нижегородского губернатора Глеба Никитина жители города просят то оборудование, что используется для ликвидации дзержинских свалок, использовать и в Павлово, а также повлиять на местные власти в вопросе выделения садовых участков тем садоводам, что оказались «соседями» со свалкой и были вынуждены «бросить свои сады».

Главу Следкома Александра Бастрыкина павловцы попросили «проконтролировать ход расследования по делу о складировании ядовитых химотходов на территории ждановской нефтебазы г. Павлово».

Есть масса претензий и просьб к городским властям. Их просят помочь пострадавшим садоводам, восстановить литой забор Зелёного парка, снесённый ранее, восстановить в том же парке фонтан, провести реконструкцию парков, а также тот 1 млн рублей, что определён на концерты звёзд эстрады ко Дню города, направить на решение экологических проблем города — «для расчистки реки Тарка».

Жители муниципалитета активно поддержали петицию:

«Я хочу для себя и своих детей чистого города! Мы имеем на это право!», «SOS», «Недопустимо так злостно уничтожать окружающую среду! В идеале найти виновных в данном деянии и наказать!», «Хватит нас травить!».

Под петицией уже подписались свыше 300 горожан, сбор подписей продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дзержинске на сегодня в рамках федерального проекта идёт ликвидация трёх крупных объектов накопленного экологического вреда — свалки промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона твердых бытовых отходов «Игумново». Средства на эти цели выделены из федерального бюджета, а для рекультивации используются современное оборудование и технологии.

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