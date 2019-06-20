Вашингтон, 20 июня, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него полномочий для увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Об этом 20 июня сообщает Bloomberg.

U.S. Federalreserve Джером Пауэлл

По информации источников агентства, соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ходе кулуарной беседы. Трамп отметил, что мог бы понизить Пауэлла c должности председателя совета управляющих ФРС, но не намерен делать это прямо сейчас.

Отмечается, что данная информация поступила спустя несколько часов после заявления Джерома Пауэлла о намерении отслужить на посту полный четырёхлетний срок, невзирая на продолжающуюся критику политики ФРС со стороны главы государства.

На днях в СМИ появлялись сообщения о том, что Трамп попросил адвокатов Белого дома изучить возможные варианты отстранения Пауэлла от должности главы американского финансового регулятора.

Напомним, на заседании 19 июня Федеральная резервная система США приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 2,25—2,5% годовых.

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