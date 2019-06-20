Донецк, 20 июня, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.

President.gov.ua Леонид Кучма и Владимир Зеленский

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка выразил мнение, что поставленные условия «не несут в себе конструктив, а, напротив, выглядят более похожими на стандартные популистские высказывания».

Он напомнил, что именно Украина была инициатором экономической блокады. Переход предприятий в 2017 году под внешнее управление ДНР и налаживание связей с Россией стали «вынужденной мерой, которая в итоге позволили предотвратить экономический коллапс», подчеркнул Бидёвка.

«Украина посредством блокады не смогла добиться своей цели — заставить наших граждан отказаться от республики, от своего выбора. Мнение, высказанное бывшим президентом Украины, не более чем слова… Не думаю, что снятие блокады в действительности стоит на повестке дня», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

В свою очередь, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко назвал заявление Леонида Кучмы «верхом наглости и лицемерия».

«Совершенно непонятно, как представитель системы, которая пыталась задушить республики санкциями, обстрелами и блокадами, может спокойно и публично заявлять подобное. После слов Кучмы уверенность в том, что украинская власть не способна выбраться из зазеркалья, лишь усилилась», — цитирует Мирошниченко «Луганскинформцентр».

Как передавало ИА REGNUM, накануне представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята «только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле».