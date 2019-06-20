Дамаск, 20 июня, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Глава сирийского МИД Валид Муаллем на переговорах запросил у Китая помощь в борьбе с экстремистской организацией «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает телеканал Al Mayadeen.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Китайские военные

«Мы сказали нашим китайским друзьям: дайте нам инструменты для борьбы с радикалами», — заявил он.

Муаллем подчеркнул, что просьба касается лишь «военных, политических и культурных средств». Само военное присутствие Китая в Сирии и борьба с террористами в провинции Идлиб не предполагается.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Китай запросил у Турции поддержки в борьбе с боевиками, орудующими в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Соответствующая просьба была озвучена после критики Турции в адрес Китая за несоблюдение прав тюркского и мусульманского населения этого региона Поднебесной.