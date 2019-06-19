Сан-Бруно, США, 20 июня, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Администрация видеохостинга YouTube рассматривает возможность создания отдельного сервиса для детей. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По замыслу авторов идеи, новый сервис, который получит название YouTube Kids, позволит защитить несовершеннолетних пользователей сети от видеороликов сомнительного содержания.

В то же время отмечается, что создание отдельного сервиса может быть невыгодным, поскольку контент для детей очень популярен на YouTube и привлекает миллионы долларов от рекламодателей.

В связи с этим в качестве другого варианта ограничения доступа к взрослому контенту рассматривается отключение функции автоматического запуска новых видеороликов на сайте в «детском режиме».

Официальный представитель YouTube подтвердила изданию, что в компании задумываются над тем, как улучшить качество контента для детей, однако говорить о возможных конкретных изменениях отказалась, сославшись на внутреннюю политику компании.