Амстердам, 20 июня, 2019, 02:03 — ИА Регнум. Не менее 14 подростков пострадали от удара молнии в военном тренировочном лагере в Нидерландах, сообщает газета De Telegraaf.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Оссендрехт на военной базе, где подростки от 16 до 18 лет проходили курс военной подготовки в рамках школьной программы. В тот момент, когда ударила молния, у школьников проходили тренировки на улице. Один из них получил серьезные травмы и был госпитализирован на вертолете. Остальным оказали медицинскую помощь в местных больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Колыванском районе Новосибирской области 17-летняя школьница погибла от удара молнии. Она шла из школы домой, однако молния попала в девочку, в результате чего она скончалась на месте от полученных травм.