Бразилиа, 20 июня, 2019, 01:56 — ИА Регнум. Национального комитета по делам беженцев Бразилии принял решение об упрощении порядка предоставления статуса беженца гражданам Венесуэлы, передаёт телеканал Globo.

Как сообщается, на данный шаг бразильские власти пошли на фоне обострения конфликта в Венесуэле между сторонниками законного президента Николаса Мадуро и провозгласившего себя главой республики лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Отмечается, что Бразилия официально признала Венесуэлу страной, где происходит «массовое грубое нарушение прав человека». Для выходцев из Венесуэлы теперь будет действовать такой же порядок предоставления статуса беженца, как и для граждан Сирии.

По информации телеканала, за минувший год в Бразилии было подано около 80 тысяч заявлений на получение статуса беженца, из которых порядка 60 тысяч поступило от венесуэльских граждан.