Мехико, 20 июня, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Мексиканский сенат одобрил ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой, которое должно прийти на смену устаревшему Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), сообщает пресс-служба сената.

Haakon S. Krohn Сенат Мексики

Сообщается, что за ратификацию договора проголосовали 114 сенаторов, против — четверо, трое сенаторов воздержались. Таким образом сенат одобрил ратификацию соглашения T-MEC (такое название носит соглашение в Мексике), а также шести параллельных соглашений.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в парламент Канады поступило предложение ратифицировать новый торговый договор с США и Мексикой USMCA. В США президент Дональд Трамп также призвал Конгресс ускорить ратификацию торгового соглашения с Мексикой и Канадой. По его мнению, необходимо сначала ратифицировать торговое соглашение, а затем уже планировать инфраструктурные проекты в Соединенных Штатах.