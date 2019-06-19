Лондон, 20 июня, 2019, 01:43 — ИА Регнум. В Лондоне наблюдается очередной всплеск уличного насилия с применением холодного оружия, сообщила 19 июня пресс-служба посольства России в Великобритании.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Ссылаясь на местные СМИ, российские дипломаты информируют, что только за последние несколько дней зарегистрировано пять смертельных случаев на востоке и юго-востоке города, а с начала 2019 года в британской столице произошло уже 56 убийств.

«Учитывая сохраняющийся повышенный уровень угрозы безопасности, вновь призываем российских граждан и соотечественников проявлять бдительность», — говорится в сообщении.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Посольство рекомендует по возможности отказаться от пребывания в местах массового скопления людей, а также следить за оповещениями и следовать рекомендациям правоохранительных органов.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июня в районе Тауэр-Хамлетс на востоке Лондона подвергся нападению 34-летний уроженец России по имени Глеб Жебровский. Мужчина скончался от полученных ножевых ранений.