Москва, 20 июня, 2019, 01:30 — ИА Регнум. В кредитной организации «Русское финансовое общество» не осведомлены о причинах внесения её в санкционные списки министерства финансов США. Об этом сообщил РБК представитель организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Мы не можем предположить, по каким основаниям НКО могло быть включено в санкционный список, и воздержимся от комментариев до выяснения обстоятельств», — сказал собеседник агентства.

Он выраил надежду, что недоразумения будут урегулированы в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня министерство финансов США сообщило о внесении российской небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» в чёрный список, связанный «с нераспространением оружия массового уничтожения».

По информации Вашингтона, в 2017—2018 годах организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng Industry, которая находится в санкционных списках США по Северной Корее.

Согласно информации на сайте «Русского финансового общества», организация специализируется на расчётно-кассовым обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также осуществляет валютные и конверсионные операции.