Вашингтон, 20 июня, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли договориться о смысле понятия «денуклеаризация», заявил спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн в ходе своего выступления на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп vs Ким

«В настоящее время у нас нет согласованного понимания того, что является денуклеаризацией. А ведь с нашей точки зрения это чрезвычайно важная отправная точка», — заявил он.

Бигэн добавил, что без понимания того, что стоит за словом «денуклеаризация», непонятно, в какую сторону двигаться участникам переговоров. Он подчеркнул, что в настоящее время США и КНДР могут отталкиваться лишь от совместного заявления, сделанного по итогам саммита в Сингапуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус выразила уверенность, что КНДР действительно откажется от ядерного оружия. По ее словам, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео доверяют лидеру КНДР Ким Чен Ыну и его намерениям выполнить денуклеаризацию.