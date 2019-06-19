Кишинёв, 20 июня, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Евросоюз возобновит финансирование Молдавии осенью при условии, что молдавские власти выполнят ранее заявленные ЕС условия получения помощи. Об этом сообщил на пресс-конференции в Кишиневе комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, передает ИА REGNUM. Хан рассказал, что пригласил премьер-министра Молдавии Майю Санду посетить Брюссель в ближайшее время.

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Сама Санду заметила, что Хан — первый иностранный чиновник, посетивший Молдавию после назначения правительства. Она также поблагодарила ЕС за роль в мирном разрешении политического кризиса в Молдавии. Премьер рассказала Хану про планы по деолигархизации Молдавии, борьбе с коррупцией и расследованию кражи 1 млрд евро из банковской системы страны.