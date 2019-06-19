Красногорск, 20 июня, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Dmitry Rozhkov Василий Бойко-Великий

По словам Аверьянова, Бойко-Великого обвиняют в хищении в 2014 году $500 тыс. со счета в банке «Кредит-экспресс».

Адвокат подчеркнул, что Бойко-Великий свою вину не признает. Аверьянов пояснил, что между его клиентом и потерпевшим был заключен договор займа, который он погасил, о чем имеются нотариально заверенные расписки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против Бойко-Великого долгие годы тянулось уголовное дело о мошенничестве с землей в Московской области. При этом большинство эпизодов дела развалилось.