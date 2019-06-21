20 июня 2019 года прошла «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Трансляция началась немногим позже 12:00 по московскому времени. Приём вопросов продолжался с 8:00 по московскому времени 9 июня. Традиционно вопросы президенту можно было задать, позвонив по телефону на номер «прямой линии» 8−800−200−40−40 (круглосуточно), отправив SMS — или MMS-сообщение на номер 0−40−40, а также через сайт программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» moskva-putinu.ru и через соответствующее мобильное приложение. Рекорда в этот раз не было. Президент отвечал на вопросы немногим более 4 часов. Напомним, что в 2018 году «прямая линия» продолжалась 4 часа 20 минут. Впервые за многие годы мероприятие прошло в студии в Гостином дворе без зрителей — чтобы позволить президенту сосредоточиться на вопросах телезрителей, а не «из зала». Всего поступило более 2 миллионов обращений. 7 июня 2018 года глава государства ответил на 73 вопроса. Большинство из них касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент РФ Владимир Путин

02:40 20.06.2019 Жителей Приморского края интересует решение вопроса с косатками и белухами, которые содержатся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средней на юге края, при том, что уже было конкретное поручение президента выпустить животных в естественную среду обитания, которое по настоящее время не исполнено. «Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я хочу спросить у Вас, когда будут выпущены косатки и белухи, которые находятся уже длительное время в так называемой китовой тюрьме?», — обратился на «прямую линию» с Путиным житель Приморья. Читайте подробнее: Жители Приморья оставляют вопросы для «прямой линии» с Владимиром Путиным

02:41 20.06.2019 Приморцы интересуются у президента газификацией региона. Об этом неоднократно говорилось многие годы, но вопрос так и не сдвинулся с мёртвой точки. «Когда наконец-то начнётся газификация Приморского края?», — спросил житель Приморья у Владимира Путина.

02:46 20.06.2019 На «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным из Приморья поступил острый вопрос — обратившаяся утверждает, что в крае есть только один врач-нефролог. Как выяснилось, данная информация не соответствует действительности, власти региона разбираются в ситуации и пытаются выявить пациента, который столкнулся с трудностями. В Приморье этот вопрос вызвал острый общественный резонанс. Врачи-нефрологи недоумевают: что-то подобное можно было утверждать много лет назад, когда гемодиализ не был развит в Приморье, как сейчас. Сегодня так говорить — по меньшей мере, некорректно, считают врачи. Пресс-секретарь крайздрава Ксения Гусенцова также подчеркнула, что в последнее время в Приморье практически ежегодно открывается новый центр гемодиализа. «На основании частно-государственного партнёрства недавно мы открыли новые гемодиализные центры в городах Находке, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, приблизив тем самым этот важный медицинский компонент к «глубинке» Приморья, охватив значительную часть территории. Такие центры есть в Уссурийске, Артёме и во Владивостоке. Диализозависимые пациенты получают необходимые процедуры бесплатно, на основании полиса ОМС», — пояснила Ксения Гусенцова. Читайте также: На «прямую линию» с Путиным из Приморья поступил резонансный вопрос

02:59 20.06.2019 Фельдшер из приамурского посёлка Архара Анастасия Кирсанова обратилась на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным и попросила обеспечить работников скорой помощи видеорегистраторами, которые, по её мнению, могут послужить защитой от неадекватных пациентов. «Часто приходится встречаться с проявлением агрессии и хамства, бывает, что люди, вызвавшие скорую помощь, находятся в алкогольном или наркотическом опьянении. В апреле меня ударили», — рассказала Анастасия Кирсанова. Читайте также: Фельдшер из Приамурья просит Путина обеспечить врачей видеорегистраторами

03:01 20.06.2019 На «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным от родительского сообщества Татарии поступила целая серия вопросов и просьба обратить внимание на министра образования региона. Читайте также: Родители просят Путина обратить внимание на министра образования Татарии

03:03 20.06.2019 Жители одного из районов Татарии обратились к Владимиру Путину с просьбой о защите единственного в республике резервата ЮНЕСКО — биосферного Волжско-Камского заповедника. Читайте также: Защитите единственного резервата ЮНЕСКО: жители Татарии — Путину

04:13 20.06.2019 На «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным обратился житель Приморья с вопросом о разнице цен на рыбу в Москве и Приморье. Мужчина, одетый в форменный костюм с нашивкой «Охрана», поинтересовался у президента, почему стоимость рыбы в Москве меньше стоимости рыбы в Приморье, назвав регион самым дорогим для проживания. «Прошу разъяснить и пояснить, откуда такие цены», — обратился к главе государства приморец. Читайте также: Житель Приморья обратился на «прямую линию» с вопросом о ценах на рыбу

04:15 20.06.2019 Приморские учёные в день «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках экологического митинга, намеченного для проведения на центральной площади Владивостока, среди прочих экологических требований намерены попросить убрать с поста члена Совета Федерации, лидера приморских единороссов Людмилу Талабаеву. Читайте также: В день «прямой линии» с Путиным в Приморье потребуют отставки члена Совфеда

04:15 20.06.2019 Жители города Павлово (Нижегородская область) просят Владимира Путина помочь решить проблему с нелегальной свалкой химотходов, появившейся на месте бывшей нефтебазы несколько лет назад. Читайте подробнее: «Спасите Павлово на Оке», ликвидируйте ядовитую свалку: жители — Путину

04:17 20.06.2019 Семнадцатилетний житель Якутии Матвей Щур отправил на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным видеовопрос, в котором интересуется, почему авиаперелёты из одного населённого пункта республики в другой стоят так дорого. «Почему же в нашей Якутии цены на авиабилеты составляют от 30 до 40 тыс. рублей — протяжённость полёта и расстояние между населённым пунктом А и населённым пунктом Б составляет 500−600 километров? При этом билеты на рейсы на расстояние 7 тыс. километров у нас стоят 8−7 тыс. рублей», — сообщил Владимиру Путину Матвей Щур. Молодой человек просит президента лично разобраться с этой проблемой и проконтролировать её решение. Читайте также: Якутянин спросил у Путина о причине дороговизны перелётов по республике

04:23 20.06.2019 На «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным обратилась камчатская школьница Анастасия Урсол. Девочка рассказала президенту, что очень любит свою Камчатку — край вулканов и чистых рек. Настя не хочет уезжать из родного края, но понимает, что уехать придётся, ведь на Камчатке для молодых, активных людей нет никаких перспектив. Нет возможностей для получения хорошего образования, самореализации и саморазвития. Читайте также: Школьница с Камчатки обратилась к Путину: Мне не хочется отсюда уезжать

04:38 20.06.2019 Рыбокомбинат «Островной» с курильского острова Шикотан вновь может оказаться в эпицентре внимания в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Впервые рыбокомбинат, ведущий историю с советских времен, когда его продукция была известна во всех республиках СССР, прогремел в ходе «прямой линии» в 2016 году. Работники комбината в своём видеообращении рассказали президенту, что находятся на Шикотане на положении рабов. Непорядочные работодатели — собственники комбината, обманом заманивали людей со всей России на остров, не платили зарплату, жить приходилось в ужасающих условиях. Президент поставил задачу: навести на Шикотане порядок и возродить «Островной». Поручение президента было выполнено. Правительство РФ создало ТОСЭР «Курилы», причем, в отличие от других ТОСЭР, в этой участие бюджета не было предусмотрено — инвесторы всё делали на свои деньги. Сегодня, три года спустя, коллектив «Островного» вновь обращается на «прямую линию» президента с просьбой экстренно вмешаться. Экс-зампред островного правительства Игорь Быстров, курировавший проект возрождения «Островного» арестован, ему вменяют превышение должностных полномочий. Бывшие собственники комбината, которые и довели его до катастрофического состояния, предпринимают попытки вернуть возрожденный и похорошевший «Островной» себе, обвиняя тех, кто его восстанавливал, в том, что они, фактически, выполнили поручение президента. Читайте также: Рыбокомбинат «Островной» с острова Шикотан снова просит помощи у Путина

04:46 20.06.2019 Родители детей-инвалидов из Хабаровского края направили видеообращение на «прямую линию» президента России Владимира Путина. Своё обращение родители — члены общественной организации «Крылья надежды» записали на железнодорожном вокзале Хабаровска. Суть обращения в том, что дети-инвалиды и сопровождающие их родители вынуждены добираться до московских и санкт-петербургских клиник на поезде — авиатранспорт не предусмотрен законом. Но больным детям не выдержать поездку в поезде длиной в 7 суток. Поэтому многие остаются без лечения и реабилитации. Родители попросили президента предоставить детям-инвалидам право перелётов на самолёте. Читайте также: Родители детей-инвалидов в Хабаровском крае просят Путина о помощи

04:56 20.06.2019 Дальневосточники, а вместе с ними и сибиряки, отправили на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным вопрос о том, когда уже наконец начнётся реальное развитие Дальнего Востока и Сибири. В обоснование того, что то, что сегодня называют «развитием», таковым на деле не является, привели факты: отток населения нарастает, регионы пустеют, вопросы транспортной доступности не решены, жильё не строится. Читайте также: Дальний Восток — Путину: когда начнётся реальное решение проблем ДФО?

05:04 20.06.2019 В Хабаровском крае СК РФ начал проверку после обращения обманутых дольщиков ЖК «Кленовый квартал» на «прямую линию» к Владимиру Путину. Люди ждут своих квартир с 2013 года. Странным образом ответственные чиновники ввели недостроенный дом в эксплуатацию, а бездомные жильцы мгновенно автоматически вылетели из реестра обманутых дольщиков. Одна из дольщиц, ветеран Великой Отечественной войны, умерла, так и не дождавшись комфортного жилья. Читайте также: СК начал проверку в Хабаровском крае после обращения дольщиков к Путину

05:15 20.06.2019 Жители четырёх нижегородских городов попросили Владимира Путина вмешаться в проект строительства низконапорного гидроузла на Волге, отметив, что он «несёт большие экологические проблемы для жителей городов, испортит качество питьевой воды». Читайте подробнее: «В болоте стерлядь не живёт»: нижегородцы — Путину о проекте гидроузла

05:19 20.06.2019 Академик РАЕН, председатель Межрегионального общественного движения «Русские Курилы» Анатолий Кошкин отправил обращение на «прямую линию» президента России Владимира Путина. Учёный и общественный деятель задал главе государства вопрос: «Не пора ли окончательно прекратить любые переговоры с правительством Японии по поводу притязаний на Курильские острова?». С послевоенных времён Курилы, по Конституции РФ, являются неотъемлемой частью нашего государства. Большинство россиян, включая жителей Курил, крайне негативно относятся к любым попыткам нарушить территориальную целостность страны. Читайте также: Наш вопрос президенту Путину. Все Курилы — неотъемлемая часть России

05:39 20.06.2019 В Челябинской области жители села Варна просят помощи Владимира Путина. Они обеспокоены состоянием с железнодорожными путями на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги. Подробности: СКР возбудил уголовное дело после жалобы челябинцев Путину

06:13 20.06.2019 К президенту РФ Владимиру Путину обратились сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы (ТО ПСС). Они попросили главу государства «восстановить справедливость» и вернуть льготы. Обратившиеся уточняют, что в своей работе руководствуются 151-м ФЗ «О статусе спасателей»: «Мы действуем совместно со спасателями МЧС, находимся в их оперативном подчинении, но вся наша работа превращается в их общую статистику. Изменения в законодательстве от 2004 года забрали у нас льготы, положенные по 151 ФЗ «О статусе спасателей» — они теперь не имеют к нам никакого отношения». Подробнее: «Забрали льготы»: томские спасатели просят помощи у Путина

06:17 20.06.2019 Жители Татарии, выступающие против строительства мусоросжигательного завода рядом с Осиново, обратились к Владимиру Путину с просьбой вмешаться и отменить стройку, которая должна начаться уже в июле. Подробности в материале: «Пока не Шиес, но готовы»: из Татарии — Путину на проект «мусорного» завода

06:25 20.06.2019 Житель Екатеринбурга и инвалид детства первой группы Илья Попенов просит Владимира Путина обратить внимание на несправедливость с пособиями. Его вопрос касается как граждан, которые относятся к такой категории инвалидов, так и их близких, осуществляющих за ними постоянный уход. Об этом: Инвалид детства — Путину: Почему неработающие родители лишены пособий?

06:46 20.06.2019 Иркутский общественник, инициатор народного движения в защиту озера Байкал Денис Букалов записал видеообращение на «прямую линию» президента Владимира Путина, в котором попросил взять под личный контроль охрану Байкала. «Позади меня — священное озеро Байкал. Ещё 4−5 лет назад я мог подойти и прямо с берега испить воды, но сейчас я не могу этого себе позволить. Одна из причин — это незаконное строительство гостиниц и турбаз по всему побережью», — отмечает Денис Букалов. Отдельно было сказано о нерешённых проблемах Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Ядовитые отходы (6,5 миллиона тонн) в картах-накопителях несколько лет назад закрывшегося предприятия так и хранятся в непосредственной близости от Байкала и существует реальная опасность их попадания в воду. Подробности в материале: Общественник попросил Путина спасти Байкал

06:59 20.06.2019 В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России. Она пожаловалась на нарушение её прав при реализации в регионе государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Женщина побывала на личном приеме у руководителя следственного управления. Пермячка сообщила о несоблюдении очередности предоставления социальных выплат при реализации жилищной госпрограммы. Подробности в материале: После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку

06:59 20.06.2019 Сотрудники финансово-экономического блока тюменского онкологического центра «Медицинский город» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить «произвол и беззаконие», которое, по их словам, творит в медицинском учреждении главный врач Андрей Кудряков. Ранее они жаловались губернатору Тюменской области Александру Моору, в трудовую инспекцию, прокуратуру, региональное управление Следственного комитета России и суд. Об этом: Бухгалтеры тюменского онкоцентра жалуются Путину на главного врача

07:05 20.06.2019 Жильцы аварийного двухэтажного дома №3 по улице Пушкина в Голышманово Тюменской области обратились на «прямую линию» президента Владимира Путина с жалобой на то, что их давно должны переселить, но сроки расселения дома в мэрии отодвинули до 2023 года. Подробно: «Нас вынуждают пять лет жить в опасном доме»: тюменцы — Путину

07:12 20.06.2019 В Красноярском крае следствие организовало проверку по обращению обманутых дольщиков на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным. Обращение инициативной группы граждан к президенту появилось в одной из соцсетей. Красноярцы рассказали, что пострадали от мошеннических действий при долевом строительстве. Они вложили свои деньги в строительство жилья «ЖК Ясный» в Советском районе краевого центра. Дома не могут достроить с 2016 года. Подробности: В Красноярске дольщики обратились к Путину: подключилось следствие

07:13 20.06.2019 Жители Югры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой повысить возрастной ценз для молодых граждан страны с 35 лет до 40 лет. Депутат думы ХМАО Виктор Сысун записал видеообращение для прямой линии главы государства, которая намечена на 20 июня, вместе со своими избирателями Подробно: «Просим увеличить возраст молодёжи»: жители Югры — Путину

07:16 20.06.2019 В ХМАО у многодетного отца-одиночки «Ипотечное агентство Югры» требует через суд вернуть один миллион рублей, который, как он утверждает, не получал. Речь идёт о компенсации процентной ставки по окружной жилищной программе Далее: «Мы платим за чужие ошибки»: многодетные ипотечники Югры — Путину

07:18 20.06.2019 На портале, посвященном прямой линии с Владимиром Путинным, опубликовано видеообращение пермячки к президенту России. Жительница Пермского края обратилась к главе государства от имени многодетных семей и заявила, что пермское правительство отказалось от программы повышения демографии. Также читайте: «Нас называют попрошайками»: многодетные семьи Прикамья — Путину

07:19 20.06.2019 Тюменцы, проживающие в ЖК «Олимпийский», пожаловались президенту России Владимиру Путину на застройщика и мэрию Тюмени. Людям было обещано при сдаче жилищного комплекса благоустройство дворовых территорий, но они уже третий год выходят из подъездов прямо в грязь и болото. В воде утопает детская площадка. Но самое главное, к домам ЖК «Олимпийский» не могут подъехать экстренные службы — скорая и пожарные. Об этом: «Живём в грязи и болоте»: тюменцы жалуются Путину на застройщика

07:36 20.06.2019 Выпускники Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского к предстоящей «прямой линией» записали видеообращение к президенту РФВладимиру Путину. Они рассказали, что не могут пройти лётную практику и приступить к работе из-за нехватки техники. Подробности — в материале ИА REGNUM «Пилоты, а летать не можем: выпускники лётно-технического колледжа — Путину»

07:42 20.06.2019 Команда победителей регионального этапа «президентских спортивных игр» из школы № 5 города Биробиджана обратилась к президенту России Владимиру Путину в рамках «прямой линии» с просьбой предоставить им возможность принять участие в финальном этапе «президентских спортивных игр», который пройдёт во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае. Школьники пожаловались, что не во всех семьях хватает денег на проезд к месту проведения финального этапа. Читайте также: Победители «президентских игр» в ЕАО попросили у Путина помощи

07:53 20.06.2019 После обращения многодетных семей Татарии на «прямую линию» Владимира Путина Следственный комитет России начал доследственную проверку. В обращении жители жаловались на отсутствие дорог и инженерных сетей в микрорайоне «Подсолнухи» Тукаевского района. Об этом: После жалобы многодетных семей из Татарии Путину Следком начал проверку

08:07 20.06.2019 Предоставление жилья сиротам, газификация, паводок — потенциальные проблемные темы для «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным из Омской области по мнению политобозревателя Василия Епанчинцева. Подробности в материале: «Прямая линия»: о чём спросили бы Путина жители Омской области

08:12 20.06.2019 Жители скандального пятиэтажного жилого дома по ул. Вокзальной, 1 «г» в посёлке Винзили под Тюменью обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о расселении из опасного для проживания жилья. В судах возведение жилого дома по ул. Вокзальной, 1 «г» в посёлке Винзили в санитарно-защитной зоне кирпичного завода признано незаконным. К реальному сроку заключения приговорён чиновник, подписавший разрешение на строительство пятиэтажки. Но люди продолжают жить в некачественно построенном доме, где стены гниют от грибка и рушатся, горячая вода не доходит до верхних этажей, среди заводского шума. Расселять их никто не собирается. Читайте также: «Виновные в строительстве наказаны, а проблема не решена»: тюменцы — Путину

08:23 20.06.2019 Жители города Киселёвска Кемеровской области, которые ранее обращались к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, «прямая линии» с которым должна состояться сегодня, 20 июня, в 12:00 мск, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: «Прямая линия» с Владимиром Путиным: все новости «Мы жители города Киселёвска Кемеровской области хотим рассказать вам, Владимир Владимирович, об экологической катастрофе нашего города. В нашем городе девять открытых разрезов и три обогатительных фабрики действующих и ещё две строящиеся обогатительные фабрики. Местные власти нас и вас, Владимир Владимирович, уверяют, что у нас экологическая обстановка нормальная. Но из-за открытой добычи угля и обогатительных фабрик, находящихся в жилых зонах, независимые эксперты сообщают, что у нас завышение всех допустимых норм загрязнений в десятки, а то и в сотни раз. Киселёвск превратился в одну большую промышленную зону. В нём по всем экологическим показателям населению нельзя проживать. А согласно ст.42 Конституции РФ, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическими правонарушениями», — отмечают горожане. Они просят президента открыть карту Киселёвска со спутника и посмотреть, сможет ли он найти жилые дома киселевчан среди разрезов. «Это ли не прямое нарушение прав жителей Киселёвска? За последние пару лет у нас в несколько раз возросло число онкологических больных людей, в том числе очень много детей. Смертность в городе в 2,5 раза превышает рождаемость», — утверждают жители кузбасского города. Они просят Владимира Путина направить в их город комиссию, состоящую из представителей Генпрокуратуры, Федеральной службы Роспотребнадзора, Федеральной службы по мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по экологическому надзору и председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды для проведения экологического аудита города. Жители Киселёвска подчёркивают, что технологические показатели покажут, что «город является объектом накопленного вреда окружающей среде и населению города Киселёвска». «Хозяева разрезов и обогатительных фабрик зарабатывают миллиарды на угле, а соответственно на нашем здоровье. Так пусть они выделяют деньги на переселение жителей из экологически загрязнённого Киселёвска в экологически чистое жильё. И продолжают добывать уголь, не нанося вреда населению. Жители Киселёвска взывают к вам, Владимир Владимирович, о помощи. Или всем жителям Киселёвска нужно обращаться в ООН, чтобы нас услышали в России? Все жители уже доведены до отчаяния. Пожалуйста, примите меры», — говорится в обращении. Читайте подробнее: «Доведены до отчаяния»: жители Киселёвска взывают к президенту РФ о помощи

08:33 20.06.2019 Предсказать, какие вопросы будут задавать граждане президенту РФ Владимиру Путину, заранее невозможно, но власти регионов будут пристально следить за вопросами граждан и ответами главы государства, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Володин: Губернаторы будут смотреть «прямую линию» в ожидании и стрессе

08:48 20.06.2019 На «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным поступило видеообращение из Иркутской области. Автомобилист заснял то, как дорожники в ливень ремонтируют трассу Иркутск-Ангарск: «Идёт сильный дождь, а наши дорожники кладут асфальт. Не знаю, может это какие-то нанотехнологии, но по мне так это пустая трата денег». Подробности в материале: Иркутский автомобилист показал Путину ремонт дороги в дождь

08:49 20.06.2019 В связи с проведением «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным Госдума отменила пленарное заседание, запланированное на 20 июня. Сегодня парламентарии будут работать в комитетах, а также смотреть «прямую линию». Читайте также: Госдума отменила заседание в день «прямой линии» с Путиным

08:53 20.06.2019 Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил депутатам Госдумы стоя слушать «прямую линию с президентом России Владимиром Путиным». «Это будет более чувствительно», — считает парламентарий. Читайте также: Жириновский предложил стоя слушать «прямую линию» с Путиным

08:55 20.06.2019 Жители посёлка Шимск Новгородской области обратились на «прямую линию» к президенту России Владимиру Путину в связи с закрытием круглосуточного стационара в районной больнице. Авторы обращения — люди пожилого возраста — отмечают, что от ближайшей больницы Шимск находится на расстоянии 30 км, «но жители деревень удалены и на 80 км, и на 100 км». «Никогда мы ещё не ощущали такого варварского отношения к собственным гражданам. Министерство создаёт видимость заботы о вымирающем населении области», — говорится в обращении к президенту страны. Подробности в материале: Жители Шимска написали Путину о «варварском отношении» при реформе больниц

08:55 20.06.2019 В свердловском городе Асбесте жители сгнивших деревянных домов просят помощи у президента России Владимира Путина. Они записали видеообращение к главе государства, в котором просят помочь в решении проблемы. Подробности: Уральцы — Путину: «Переселите чиновников в наши аварийные дома»

09:05 20.06.2019 На «прямую линию» с президентом поступил вопрос из иркутского города Ангарска. Участник программы спрашивает: «Скажите, что происходит со здравоохранением? Например, у нас в Ангарске в поликлинике параллельно ведут прием и назначают лечение фельдшер и медсестра. Куда исчезли терапевты из поликлиник? Такими темпами у нас скоро на приеме санитары будут сидеть. И к узким специалистам по полису попасть, когда это нужно, очень трудно, а за плату — пожалуйста». Читайте подробнее: Жители Иркутской области пожаловались Путину на докторов

09:10 20.06.2019 На «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным поступил вопрос об уничтожении национального парка «Лосиный остров». Он опубликован на портале moskva-putinu.ru. «Почему, несмотря на протесты жителей Москвы и Подмосковья, власти хотят уничтожить лёгкие всего Московского региона — национальный парк «Лосиный остров», существенно сократив его площадь и отдав территорию под застройку для торговых центров и жилья?» — спросили главу государства. Читайте также: Путину пожаловались на уничтожение нацпарка «Лосиный остров»

09:11 20.06.2019 Обращение на «прямую линию» подвигло правоохранителей Республики Алтай заняться жилищным вопросом многодетной семьи, дом которой пострадал в результате паводка, накрывшего регион ещё в 2014 году. Как следует из официального сообщения на сайте регионального СУ СК РФ, надзорное ведомство инициировало доследственную проверку по сообщению о необходимости улучшения жилищных условий жительницы республики, адресованному на «прямую линию» с Владимиром Путиным. В тексте обращения указано, что многодетная семья вынуждена жить в съёмной квартире, поскольку не может получить жилье взамен дома, разрушенного паводком. Читайте также: Пострадавшими от алтайского наводнения в 2014 году занялись только сейчас

09:16 20.06.2019 К президенту России Владимиру Путину из Благовещенска обратился Герой Советского Союза генерал-майор Юрий Кузнецов, бывший командир воевавшего в Афганистане 345-го гвардейского парашютно-десантного полка и бывший начальник Дальневосточного военного общевойскового командного училища имени маршала Рокоссовского. Генерал просит Владимира Путина решить вопрос с Вечным огнём в Благовещенске, который власти зажигают только на период проведения праздников. «Сердце сжимается всякий раз, когда Огонь памяти в нашем городе гаснет — кажется, с ним гаснет и понятие долга перед погибшими земляками. Я знаю, как трепетно Вы относитесь к национальным традициям России. Прошу Вас, поддержите пламя Вечного огня в Приамурье!» — сказал Юрий Кузнецов. Читайте также: Из Приамурья Владимира Путина просят не гасить Вечный огонь в Благовещенске

09:23 20.06.2019 Несмотря на усилия волонтёров и эколога, обращение которых на «прямую линию» с Владимиром Путиным в 2018 году помогло убрать мусор, заполонивший участки у жилых домов в Чите (в районе Пески), проблема этой несанкционированной свалки в Забайкалье вновь актуальна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Баринов и опубликовал фотографии. «Вчера был в этом районе. Здесь планируется строительство школы. Убранное в прошлом году относительно чисто, но местные вновь навалили мусора. Наверное, на 20 июня готовят новое обращение к президенту», — иронизирует Александр. Читайте также: Читинцы вновь организовали свалку, убранную после «прямой линии» с Путиным

09:24 20.06.2019 В интернете появилось видео, в котором группа людей, представляющаяся жителями деревень Чебоксарского района, просит Владимира Путина принять меры в отношении местного агрохолдинга, который, по их мнению, вывозит куриный помет на поля близ жилых домов. «Из-за вони дышать невозможно, у нас всё время мухи, у нас воняет», — жалуются жители. Отметим, что с наступлением жары зловоние доходит и до Чебоксар. С этой проблемой город сталкивается не первый год.

09:25 20.06.2019 Видеообращение 25-летнего жителя Новосибирской области Жасурбека Мамараимова к президенту России Владимиру Путину, попала в топ популярных на сайте «прямой линии», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Видеообращение новосибирца опубликовано в разделе «Вопросы агропромышленного комплекса». «Живу в селе. Занимаюсь сельским хозяйством. У меня на данный момент 21 голова крупного рогатого скота, 30 мелкого рогатого скота и лошадь с жеребёнком. Я женат, у меня есть ребёнок. Чтобы заниматься в этом направлении в дальнейшем мне нужна земля в аренду или в собственность. Чтобы не прыгать по головам, я обращался, начиная с нашей сельской до областной администрации, но никто мне не помогает. Хотелось бы, чтобы вы мне помогли с этим вопросом», — говорит новосибирский фермер. Об этом: «Никто не помогает»: новосибирский фермер просит Путина помочь с землёй

09:42 20.06.2019 С учётом того, что поступило более 1 млн обращений, «народ верит президенту», считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. По его словам, если в прошлом году губернаторы «отделались лёгким испугом», то нынешняя ситуация требует жёстких мер. «Прямая линия» больше напоминает лотерею, когда ты «купил билет», то есть направил вопрос и ждёшь, повезёт тебе или нет, удастся ли сорвать джек-пот. Если губернаторы в прошлом году отделались лёгким испугом, то в этом году обстановка требует жёстких мер и более критичного подхода. Поэтому можно предположить, что народу дадут пряник, а отдельным губернаторам — кнут».

09:49 20.06.2019 В ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным красноярцы хотели бы задать президенту РФ вопрос, касающийся экологической обстановки в городе. «Меня как представителя молодого поколения беспокоит вопрос экологии города Красноярска. Когда предпримут меры для улучшения экологической обстановки? Также меня интересует вопрос о строительстве метро в нашем городе», — такое обращение к главе государства перед «прямой линией» появилось на сайте Мoskva-putinu.ru. Подробности в материале: Красноярцы хотят спросить Путина об экологии

09:49 20.06.2019 Жители дома №32 б по улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге обеспокоены невозможностью приватизировать свои квадратные метры. За помощью они обратились к Владимиру Путину на «прямую линию». Об этом: Медики — Путину: когда можно будет приватизировать областные общежития?

09:55 20.06.2019 Жители Калуги, обратившиеся со своими жилищными проблемами на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, получат временные квартиры из манёвренного жилищного фонда городской управы, сообщил журналистам заместитель начальника управления ЖКХ городской управы Калуги Сергей Васильев. Об этом: Калужанам, пожаловавшимся Путину, дадут временное жильё

09:57 20.06.2019 Жалоба жительницы Калуги к Владимиру Путину на бестактное поведение калужских врачей по отношению к девочке с онкозаболеванием тщательно проверяется правоохранителями. В настоящее время, по словам матери больной девочки, ребёнок находится на лечении в Москве, и у семьи нет претензий к врачам. Об этом: «У вас нет шансов»: в Калуге онкобольному ребенку отказали в помощи

10:01 20.06.2019 Из Петербурга на «прямую линию» президенту России поступила просьба помочь в решении проблемы нехватки детских садов. «Уже второй год получаем отказ в получении места в детском саду в Невском районе Санкт-Петербурга, в очереди стоим с рождения! Прошу помочь в решении данной проблемы», — говорится в обращении к главе государства. Ранее врио губернатора Александр Беглов сообщил о большом дефиците социальной инфраструктуры в городе и мерах по его сокращению. Читайте также: Путина просят решить вопрос нехватки детских садов в Петербурге

10:12 20.06.2019 Из Орловской области на «прямую линию» с президентом жалуются дольщики, проблемы которых губернатору Андрею Клычкову, избранному в сентябре 2018 года, решить так и не удалось. После одного из обращений Следственный комитет начал проверку. Об этом: СК заинтересовался обманутыми дольщиками Орла после обращения к Путину

10:14 20.06.2019 Другая жалоба из Орловской области — на действия властей, которые ввели лимит поездок по социальным проездным. Под удар попали самые незащищенные слои населения — пенсионеры. Об этом: Социальный лимит: жители Орловской области записали обращения к Путину

10:17 20.06.2019 Сотрудники петербургского ПАО «Техприбор», выпускающего приборы для гражданской и военной авиации, отправили на «горячую линию» президента своё открытое письмо, в котором высказывают тревогу за судьбу российской «оборонки» в связи со снижением госзаказа. Для «Техприбора» это уже обернулось переходом на 4-дневную рабочую неделю, с соответствующим снижением зарплаты. Молодые специалисты увольняются с предприятия. «Техприбор» выпускает электронику и датчики топливных систем для самолетов Ту-22, Ту-160, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-35, других военных и гражданских самолетов и почти всех типов вертолетов. Читайте также: «Оборонщики» Петербурга пожаловались Путину на 4-дневную рабочую неделю

10:29 20.06.2019 Накануне «прямой линии» с Владимиром Путиным оренбуржцы записали видеобращение к президенту, где указали на экологические проблемы. Отравление воздуха и ущерб здоровью заявители связывают с деятельностью нефтяных компаний. Читайте подробнее: «Мы хотим жить»: оренбуржцы просят Путина справиться с нефтяниками

10:44 20.06.2019 Родители школьников из алтайского курорта Белокуриха записали видеообращение на «прямую линию» с президентом и попросили сохранить в школах города пятидневную учебную неделю, передаёт Biysk-ok.ru. «Для того, чтобы проводить время со своими детьми, семьёй, иметь возможность заниматься спортом, развивать их способности и творчество», — отметила жительница Белокурихи Елена Коснырева. Об этом: Родители школьников из алтайского курорта Белокуриха: «Мы за пятидневку!»

10:48 20.06.2019 Жду, что на «прямой линии» президент РФ объявит о смене экономической политики РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Вопросы от граждан будут разные — от самых бытовых до глобальных международных. Но мне бы хотелось, чтобы президент ответил на вопрос, предполагается ли изменение экономической политики в РФ, потому что нынешняя политика Центробанка и правительства приводит к тому, что доходы населения падают уже который год, падает потребительский спрос и экономика оказывается в стагнации», — заявил Емельянов. Подробности в материале: В Госдуме ждут от «прямой линии» объявления Путина о смене экономполитики

10:53 20.06.2019 Студенты Краснодарского муниципального медицинского института высшего сестринского образования обратились за помощью на «прямую линию» к президенту России Владимиру Путину — молодые люди просят главу государства не допустить закрытия их вуза. «Мы, студенты Краснодарского муниципального института высшего сестринского образования, очень обеспокоены судьбой нашего вуза. Возникла реальная угроза его закрытия», — говорится в обращении. Подробности в материале: Студенты Краснодарского сестринского института надеются на Путина

11:01 20.06.2019 Учителя из Бурятии готовятся на «прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным задать вопрос о своих зарплатах. От имени педагогов республики к главе государства обратился учитель математики из Северобайкальска Цыремпил Доржиев. По его словам, из-за низких базовых окладов, устанавливаемых региональными властями, учителя и врачи должны работать на несколько ставок, чтобы получать зарплату, приближенную к средней. Он также напомнил про слова председателя правительства России Дмитрия Медведева, который ранее признался, что получил в выпускном классе двойку за четверть. «В связи с этим напрашивается вывод, а не решил ли председатель правительства напомнить о них учителям, возможно это месть — нынешнее положение учителей. Считаем, что в правительстве РФ не место двоечникам!» — отметил Цыремпил Доржиев. Читайте подробнее: Медведев мстит учителям? В Бурятии хотят спросить у Путина про зарплаты

11:09 20.06.2019 Жители отдельных регионов РФ, которые долгое время борются с действиями недобросовестных чиновников, в ходе «прямой линии» могут попросить президента РФ Владимира Путина вмешаться, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Будут вопросы, которые поднимут жители из отдельных регионов страны, где продолжительное время люди пытаются добиться правды, борясь за свои права с чиновниками, но их не слышат. Думаю, они, пользуясь этой прямой линией, будут просить президента вмешаться в это дело», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Нилов. Подробности в материале: Нилов: Люди в ходе «прямой линии» будут пытаться добиться правды

11:19 20.06.2019 Жительница небольшого города Татарии рассказала Владимиру Путину о бедах бывшего «города железнодорожников». Подробности в материале: Наш городок остался «никому не нужным «придатком»: Путину — из Агрыза

11:20 20.06.2019 20 июня на площади у здания правительства Ульяновской области коммунисты планируют записать коллективное обращение к президенту Владимиру Путину, ссылаясь на то, что «в области накопилось огромное количество проблем, в том числе грубейшее нарушение Конституционных прав граждан». "Во время «прямой линии» президента жители собираются задать свои вопросы человеку, который должен быть гарантом этого главного документа нашей страны», — говорится в сообщении. Отметим, ранее ульяновский губернатор Сергей Морозов предложил ввести внешнее управление в Димитровграде, где более девяти месяцев не могут избрать главу города.

11:22 20.06.2019 В Копейске Челябинской области дольщики двух строящихся многоквартирных домов просят помощи Владимира Путина. Квартир многоэтажках в них ждут более 500 дольщиков, за которыми стоят целые семьи, говорится в видеообращении. Об этом: Челябинские дольщики — Путину: «Дорогой президент, помогите нам!»

11:28 20.06.2019 Общественный деятель из Ростова-на-Дону Татьяна Крашенникова просит президента РФ Владимира Путина навести порядок в транспортной сфере города-миллионника и прислать нового градоначальника. Об этом говорится в видеообращении ростовчанки к главе государства. По словам горожанки, скоро исполнится год с момента неудачной реализации транспортной реформы. Чиновники обещали навести порядок в транспортной сфере города-миллионника, но на деле вместо комфорта пассажиры общественного транспорта терпят неудобства. Активистка отмечает, что воспользоваться платными парковками в течение трёх лет (с момента их ввода в эксплуатацию) проблематично. В заключение общественница попросила дать городу 10−20 современных автобусов и прислать нового сити-менеджера. Читайте подробнее: В автобусах-«скотовозках» +50 градусов — ростовчанка обратилась к Путину

11:32 20.06.2019 По данным ВЦИОМ, большинство жителей России (77%) с интересом ждут ответов президента РФ Владимира Путина по «прямой лини». Намерены слушать президента прямом эфире от начала и до конца 29% граждан. Читайте также: «Прямую линию» с Владимиром Путиным ждут около 80% граждан РФ

11:33 20.06.2019 «Аварийщики» из Зеленодольска (Татария) просят Владимира Путина разобраться в ситуации с расселением аварийного фонда. В обращении они пожаловались на то, что их расселяют в обмен на низкую выкупную цену около 11 тыс. рублей за квадратный метр, которой не хватает на покупку равноценного жилья. Компенсация составляет 300−400 тысяч рублей, на которые «не купишь даже гараж». В качестве альтернативы власти предлагают соципотеку, которая далеко не всем по карману. «Все регионы по этой программе расселяют метр в метр бесплатно, а у нас в Казани бесплатно, а нас за что приговорили? Ведь по Конституции собственность неприкосновенна. Разве Конституция Татарстана другая?», — вопрошают они. Проблема неоднократно попадала в медиаповестку региона и страны. Читайте также: «В борьбе за квартиры люди доведены до отчаяния»: Зюганов — Минниханову

11:35 20.06.2019 В видеообращении к Владимиру Путину от группы граждан, представившихся жителями деревень Белебеевского района Башкирии, поднимается вопрос возможного строительства свинокомплекса на 2700 свиноматок. Авторы обращения отмечают, что это место находится на месте слияния двух рек, что может сделать их непригодными для использования и «вызвать экологическое бедствие». Кроме того, рядом находятся два музея и могилы деятелей чувашской литературы Константина Иванова и Якова Ухсая — в результате произойдёт «осквернение значимого для всего чувашского народа культурного центра».

11:41 20.06.2019 Союз пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка» призывает всех пострадавших от краха банков Татарии писать на «прямую линию» Владимира Путина. «Кредиторы республиканских банков-банкротов совершенно справедливо и правильно продолжают требовать полного возврата своих денег! Времени для борьбы остаётся очень мало, процедура банкротства не вечна!!!», — говорится в призыве отправлять обращения главе государства. Напомним, в Татарии, начиная с конца 2016 года, остались без лицензии и были признаны банкротами шесть банков. Больше всех пострадавших от банкротства «Татфондбанка», где на тот момент республика имела долю в 40%, и аффилированного с ним «ИнтехБанка». Читайте также: Долг «Татфондбанка» сопоставим с 64% всех доходов бюджета республики

11:44 20.06.2019 В этом году в адрес президента РФ Владимира Путина поступило много слов признательности от граждан. Об этом 20 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «За кадром осталась та работа, которая доминирует у президента — то, что мы не показываем, а именно его работа с тем массивом информации, которую он получает от всех ведомств и служб по тем темам, которые граждане затрагивают в своих обращениях, — рассказал Песков. — При этом эти темы достаточно хорошо прогнозируются, но есть и неожиданные темы, которые потом подлежат обработке. И эти два формата — в конце года большая пресс-конференция, в середине года прямая линия — это прекрасная возможность для главы государства полностью обновить весь массив знаний по социальной сфере, по экономике, по культуре, по всем технологическим проблемам». Об этом: Дмитрий Песков рассказал, что осталось за кадром «Прямой линии»

11:44 20.06.2019 Жители башкирского Сибая, где с ноября 2018 года тлеет руда в глубочайшем карьере мира, записали видеообращение к президенту РоссииВладимиру Путину. Город рассчитывает на обсуждение проблемы в рамках «прямой линии» главы государства. Практически все участники видеозаписи указывают на ухудшение здоровья детей, которые страдают от удушья, кашля, слезотечения, головных болей, кто-то говорит о выпадении волос, и всё в условиях отсутствия возможности или переехать, или продолжать жить в отравленном городе. «Как быть дальше, как жить? Это наш последний крик души: помогите», — говорят жители. Кто-то просит в очередной раз наказать виновных за экологическую катастрофу, кто-то просит о переселении в другое место. Причем горожане жалуются уже не только на превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) соединений серы, но и на рост ПДК хлороводорода, который отрицается официальными лабораториями. Читайте также: Попытка номер два: жители Сибая вновь взывают к Путину

11:45 20.06.2019 Активисты-экологи из «Народной инициативы» обратились на «прямую линию» президента с просьбой помочь защитить пойменные луга реки Шильна и Шильнинский лесной массив от проекта «руслорегулирования», запланированного администрацией Тукаевского района. Авторы обращения просят сохранить природный комплекс в форме особо охраняемой природной территории. Подробнее о проблеме: Земли под застройку, а «реку в безжизненный канал»? В Татарии зреет скандал

11:45 20.06.2019 Персонал Красночикойской центральной районной больницы (Забайкальский край), обеспокоенные возможным сокращением кадров из-за большой кредиторской задолженности учреждения, выстроились в слово SOS и записали при помощи квадрокоптера видеообращение на «прямую линию» президента Владимира Путина. Но, как сообщила ИА «Чита.Ру» председатель районного совета депутатов Светлана Стрекаловская, правоохранители изъяли часть записей под предлогом того, что у участников не было разрешения на полёты. Тем не менее жители Забайкалья снова записали обращение и отправили его президенту. Читайте также: В Забайкалье изъяли видеообращение медиков к Путину

11:45 20.06.2019 Пациенты Севастопольского онкодиспансера желают рассказать президенту о бездействии местных врачей и чиновников от здравоохранения. «Надеюсь, если наш делегат не сможет задать вопрос лично, эту проблему главе государства хотя бы озвучат ведущие», — сообщил ИА REGNUM родственник одного из пациентов онкодиспансера. Об этом: Крымчане хотят рассказать Путину о проблемах медицины и инфраструктуры

11:46 20.06.2019 Жителей Крыма волнует вопрос лечения больных спинальной мышечной атрофией, люди хотят спросить у президента, почему в России от этого редкого заболевания не лечат: «Это наболевшая тема не только для крымчан, но и для жителей всей России, в нашей стране зарегистрировано около 10 тысяч таких больных. За границей таких детей лечат с помощью препарата «Спинраза», но в России его нет. Когда наши граждане смогут получать так необходимое им лечение в своей стране, когда в стране зарегистрируют этот препарат и начнётся финансирование лечения для больных спинальной мышечной атрофией?» — спрашивает жительница Симферополя Елена Шевелева, мать семилетней Каролины, которая больна СМА. Об этом: Крымчанка: у нас не лечат спинальную мышечную атрофию — уезжай или умирай

11:47 20.06.2019 В Челябинской области рыбаки жалуются на то, что озёра закрыты для любительской рыбалки. «Беспредел» стал происходить с октября 2018 года, заявили они в видеообращении Владимиру Путину. Об этом: Челябинские рыбаки — Путину: «Просим остановить беспредел на озёрах»

11:50 20.06.2019 Как минимум четыре видеообращения от жителей Ростовской области к главе государства появилось в сети в преддверии «прямой линии» с президентом РФ. О чём дончане просят Владимира Путина — в кратком обзоре ИА REGNUM. Читайте подробнее: Ростовчане просят Путина спасти их от жажды и прислать сити-менеджера

11:50 20.06.2019 Видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину записали дольщики ЖК «Окский берег» в Богородском районе Нижегородской области. По словам участников строительства, это самый крупный проблемный объект региона. Объект включен в дорожную карту для достройки с участием фонда защиты прав дольщиков. Сроки там указаны очень длительные — дома планируется ввести только к концу 2022 года. В настоящее время недостроено 56 домов комплекса, куда свои средства вложил 2361 дольщик. Читайте также: Дольщики нижегородского долгостроя просят помощи Путина

11:54 20.06.2019 Дольщики казанского долгостроя «Золотая середина», которые год назад устроили своего рода флешмоб на официальной странице главы Татарии Рустама Минниханова в соцсетях, записали видеообращение на «прямую линию» Владимира Путина. Свыше 600 человек, не дождавшиеся своих квартир от застройщика, теперь уже банкрота, просят президента обратить внимание на их проблему, существующую с 2009 года. «При нашем климате капитальное жилье — это вопрос жизни. Почему за годы остановки строительства не установлены виновные, не предъявлены обвинения и не изъяты у них наши средства? Ощущение какого-то преступного междусобойчика, когда все всё знают, но никто никого не хочет объявить преступником», — цитирует обращение издание Inkazan. Подробнее о проблеме: Флешмоб отчаяния в Татарии: 14-летний недострой, опасные дороги

11:55 20.06.2019 До начала «прямой линии» остаётся 5 минут

12:00 20.06.2019 75% граждан, согласно соцопросам, намерены послушать «прямую линию» с Владимиром Путиным, сообщили в студии.

12:08 20.06.2019 Владимир Путин в студии.

12:08 20.06.2019 «Прямая линия» стартовала. Президент РФ появился в зале.

12:09 20.06.2019 За утро количество вопросов выросло на полмиллиона — то есть в полтора раза.

12:10 20.06.2019 «Прямая линия» с Владимиром Путиным началась.

12:11 20.06.2019 Президент РФ рассказал о том, как он готовился к «прямой линии». По его словам, в ходе текущей работы более-менее понятно, что людей волнует, но когда идет подготовка, становятся более очевидными некоторые вещи, которые для людей важны.

12:11 20.06.2019 Президент: «В ходе текущей работы более-менее понятно, что людей волнует. Но в ходе подготовки к линии становится очевидным, что наиболее остро (стоит) для граждан в текущий момент времени. Это здоровье, работа с отходами, мусором, ЖКХ»

12:12 20.06.2019 Судя по вопросам, люди не очень понимают смысл нацпроектов, говорят Путину. Президент: вокруг нацпроектов строится вся наша работа. Для того чтобы достичь наилучшего результата для людей, работа организована в рамках нацпроектов. Конечная цель: поставить экономику на новые рельсы, повысить производительность труда и на этой базе повысить уровень жизни людей.

12:13 20.06.2019 Где источники финансирования мероприятий, которые должно обеспечить государство? К сожалению, правительство было вынуждено пойти на повышение НДС с 18% до 20%, констатирует президент. Из этих средств будут финансироваться инфраструктурные проекты.

12:14 20.06.2019 «Считали, сколько нужно, чтобы обеспечить толчок в тех или иных отраслях. Пришлось пойти на такие не очень приятные меры. Но мы рассчитывали изначально, что это обязательно приведёт к благоприятным последствиям, за исключением краткосрочного периода. В целом правительство и Центробанк оказались правы: подросла инфляция. Но сейчас уже видим, что инфляция ушла ниже 5% и доходы начали расти», — заявил Путин.

12:14 20.06.2019 «Пока то, на что мы рассчитывали, — это действует».

12:15 20.06.2019 Владимира Путина спросили, когда наладится жизнь в стране, и о том, как остановить бегство молодежи из моногородов.

12:16 20.06.2019 Учителя высшей категории из ряда городов пожаловались президенту РФ на низкие заработные платы. Из Калининградской области поступил вопрос от работника пожарной части, который поинтересовался — когда вырастут заработные платы у пожарных.

12:17 20.06.2019 Путин: «Нами принято решение о повышении МРОТ до прожиточного минимума, и, если человек работает на полную ставку, ему не могут платить меньше этой суммы».

12:17 20.06.2019 Президент призвал разбираться с каждым конкретным случаем.

12:18 20.06.2019 Владимир Путин назвал самые острые темы, которые затрагивают граждане в своих обращениях: это прежде всего — уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение, работа с мусором. Читайте также: Путин назвал самые острые темы «прямой линии»

12:19 20.06.2019 По словам Путина, в МЧС сложилась ситуация, когда люди в погонах получают свыше 40 тысяч, а гражданские — 13−16 тысяч. Но, как заметил президент, в последние несколько месяцев об этом много говорили, и решение принято: выделить МЧС 4,3 млрд рублей, что позволит поднять заработную плату сотрудникам МЧС до 24 тысяч рублей.

12:20 20.06.2019 О том, что стали получать меньше, пишут абсолютно все: люди пишут, что жить стало тяжелее. Когда станет легче? Путин: «Это действительно так. Несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками, это даже не внешние шоки, а ситуация на рынке в отношении наших традиционных экспортных товаров. Углеводороды, металлы, химия… Произошёл малоприятный элемент в экономике и социальной сфере. Реальные доходы сокращались в течение нескольких лет. Сейчас доходы постепенно начали восстанавливаться».

12:21 20.06.2019 Путин: «Реальные располагаемые доходы и зарплату надо различать. Один из показателей расходов на сегодня — выплаты по кредитам. Предоставляют кредиты под залог 40% зарплаты». «ЦБ должен обратить на это внимание, не нужно нам в экономике надувание этих пузырей», — указал президент.

12:21 20.06.2019 100 тыс. самозанятых легализовались, теневой рынок сократился, говорит президент. Это тоже отражается на реальных доходах в сторону минуса.

12:22 20.06.2019 Путин о зарплатах: «Рост есть и в номинальном, и реальном выражении. В 2017 году — 33,2 тыс., а в этом году — почти 44−45 тыс.». «Я хочу оговориться, чтобы люди на меня не сердились, что у них нет таких зарплат. Это естественное дело, я говорю о средних цифрах. Почему ими пользуюсь? Ибо есть большая разница и по отраслям, и по регионам».

12:23 20.06.2019 О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM. Так, учитель высшей категории из Орла сообщила о том, что ее зарплата составляет 10 тыс. 764 рубля. Также учитель высшей категории из Тверской области пожаловалась, что заработная плата составляет 15 тыс. рублей. Читайте также: Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину

12:23 20.06.2019 Много вопросов касается падения уровня доходов. «Скажите, пожалуйста, когда жизнь наладится хотя бы чуть-чуть? — спрашивает президента Владимир Ненашев из Самарской области. — Очень тяжело растить детей на зарплату в 10 тыс. рублей».

12:24 20.06.2019 «Формат встречи не позволяет говорит 3−5 часов по каждой отрасли отдельно. Мы вынуждены пользоваться средними цифрами, они всё-таки показывают среднюю тенденцию. По реальной зарплате: она считается по темпам роста, в 2018 году — 8,5%. Теперь — 2,8%. В прошлом году восстановительный рост был, я считаю. Плюс все уровни власти пытались выполнить указы 2012 года», — пояснил президент.

12:24 20.06.2019 «Может, что-то и не было выполнено по указам 2012 года, но без них и такого роста не было, это заставляет добиваться результата».

12:24 20.06.2019 Повышение МРОТ до прожиточного минимума — это коснулось 44 млн человек, констатирует Путин.

12:25 20.06.2019 В 2019 году денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано.

12:25 20.06.2019 Жительница села Савино Шилкинского района Забайкалья Ираида Бондарева обеспокоена судьбой своей малой родины. Свои опасения она высказала в обращении на «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным: «На сегодняшний день уровень жизни в селе очень низкий. Дети есть, но нет детского сада, школы. Для них не проводятся кружки. Каких мы вырастим защитников Родины?» — говорит женщина. Читайте подробнее: Жительница Забайкалья — Путину: «Каких мы вырастим защитников Родины?»

12:26 20.06.2019 Путин о пенсиях: «Нормальные доходы для пенсионеров — в приоритете. В 2019 году индексаций пенсий по старости — 7,05% при инфляции 3,4% в прошлом году. С 1 октября 2019 года будут повышены пенсии военнослужащих».

12:26 20.06.2019 «Все нацпроекты нацелены на это (чтобы жить стало лучше). Главное — не госвлияние, а развитие экономики и рост производительности труда», — подчеркнул Путин.

12:26 20.06.2019 «Государство откуда деньги возьмёт? Из того, как работает экономика», — заключил он.

12:28 20.06.2019 Президенту поступил вопрос о ситуации в здравоохранении, о закрытии поликлиник.

12:29 20.06.2019 Меры, принятые правительством и Центральным банком России, в целом оказались правильными, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии» с главой государства. Читайте подробнее: Принятые правительством и ЦБ меры в целом оказались правильными — Путин

12:29 20.06.2019 Поступила жалоба от молодой матери. Она рассказала, что в Москве ей был выдан список врачей, которых ей надо было обойти вместе с ребенком. По словам молодой матери, они переехали в другой город и столкнулись с живыми очередями, в которых приходится сидеть по несколько часов, и отсутствием профильных специалистов.

12:30 20.06.2019 В регистратуре той больницы, на которую пожаловалась молодая мать, журналистов заверили в том, что проблемы с записью к профильным специалистам нет.

12:33 20.06.2019 Заведующая поликлиники, на проблемы в которой пожаловалась молодая мать, отвечая на вопрос о нехватке врачей, призналась, что есть определенные проблемы. На сегодняшний день не хватает участковых врачей. Кроме того, по ее словам, средняя заработная плата молодых специалистов в этой поликлинике — в районе 20−25 тысяч рублей.

12:33 20.06.2019 Заведующая поликлиники обратилась к президенту РФ с идеей закрепления специалистов, заканчивающих учебные заведения, за регионами.

12:34 20.06.2019 Президенту РФ показали Псковский областной онкодиспансер, в котором, по словам пожаловавшихся людей, есть большие проблемы с записью на прием к специалистам.

12:35 20.06.2019 В регистратуре диспансера журналистов заверили, что никакой проблемы очередей в медицинском учреждении не наблюдается.

12:36 20.06.2019 Посетительница диспансера пожаловалась, что три недели ждала записи на прием и что специалисты покидают регион.

12:37 20.06.2019 Президенту РФ рассказали, что в Челябинской области в одном из поселков появился фельдшерско-акушерский пункт, который до этого не работал три года.

12:37 20.06.2019 Из Пскова на «прямую линию» президента поступили жалобы на то, что невозможно попасть на приём к специалисту в онкологическом диспансере — люди занимают очередь с раннего утра, а до этого по три недели ждут «номерка» на прием. При этом сам центр за счет федерального бюджета прошел масштабную реконструкцию три года назад, он оснащен современной аппаратурой. «Не хватает специалистов. Все врачи от нас уезжают. Видимо, маленькая зарплата», — говорят пациенты. По данным властей Псковской области, недоукомплектованность медиками в регионе составляет 43%.

12:37 20.06.2019 Не работает физиотерапевтический кабинет, и наблюдается большая проблема с молодыми кадрами.

12:38 20.06.2019 Фельдшер этого пункта, рассказала, что молодые специалисты уезжают из-за отсутствия доступного жилья.

12:39 20.06.2019 Обманутые дольщики ЖК «Европейский» в Нижнем Новгороде, отчаявшись ждать какого-то приемлемого решения своих проблем, записали видеоообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Около 50 человек попали в странную категорию дольщиков — люди вложили деньги в строительство офисов, но теперь вряд ли они смогут дождаться своих помещений. Согласно закону «О банкротстве», граждане попадают в четвертую очередь кредиторов. Вернуть что-то из вложенных средств будет нереально, а помещения будут достроены новым застройщиком и проданы повторно. Читайте также: Дольщики «второго сорта» ждут достройки офисов в нижегородском ЖК

12:40 20.06.2019 Комментируя продемонстрированные ему кадры, президент РФ заявил, что когда речь идет о здравоохранении, то надо иметь в виду, что отрасль развивается. Глава государства призвал обратить внимание на доступность первичного звена здравоохранения. Второе — специалисты.

12:40 20.06.2019 Путин уточнил, что важно и лекарственное обеспечение.

12:40 20.06.2019 Что касается доступности первичного звена, то Путин отметил, что в некоторых регионах идет снижение этого первичного звена.

12:41 20.06.2019 В некоторых регионах, по словам Путина, наблюдается значительное снижение первичного звена. Это, как сказал Путин, и благополучные регионы. Например Краснодарский край.

12:42 20.06.2019 Путин призвал министра здравоохранения обратить внимание на эту ситуацию. ФАПы, по словам главы государства, очень важны. Он рассказал, что планируется строительство 290 новых ФАПов.

12:43 20.06.2019 Жители Рославля Смоленской области обратились к президенту с просьбой решить проблемы с очередями к узким специалистам. Прямое включение из детской поликлиники города состоялось в эфире «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным 20 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. О проблеме с записью к узким специалистам рассказала молодая мама Светлана Векшина — по ее словам, к тем специалистам, которые есть, сложно попасть — даже при записи приходится отсиживать живую очередь. Но некоторых специалистов в поликлинике даже нет, а ехать в Смоленск с маленьким ребенком проблематично. Читайте подробнее: Жители смоленского Рославля пожаловались Путину на здравоохранение

12:43 20.06.2019 Как рассказал Путин, конечно, надо развивать систему докторов и фельдшеров на селе. Жильем, по словам президента РФ, должны заниматься региональные и местные власти. Они должны в своих бюджетах предусмотреть средства на эти цели.

12:44 20.06.2019 Обеспечение пенсионеров нормальным доходом является одним из приоритетов государства, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии». Об этом: Путин назвал нормальный доход пенсионеров одним из приоритетов государства

12:44 20.06.2019 Обратил внимание глава государства и на дефицит медицинских кадров. По словам президента, зарплаты врачей выросли на 5%. Однако есть регионы, где очень маленькие заработные платы. Путин, обратил внимание на то, что лекарственное обеспечение — это чрезвычайно важная вещь.

12:45 20.06.2019 Путин акцентировал внимание на том, что из 2-х источников идет обеспечение граждан лекарствами — федерального и регионального. По словам Путина, с некоторыми лекарствами наблюдаются сбои.

12:46 20.06.2019 Как заметил Путин, в некоторых субъектах РФ процедуры по закупке лекарств проводятся не вовремя.

12:46 20.06.2019 Как заметил Путин, склады завалены лекарствами, а до потребителей эти средства не доходят. По словам Путина, надо переходить к современным способам работы с людьми.

12:48 20.06.2019 Глава государства отметил, что часть жизненно важных препаратов закупается в регионах, но только в семи из них — по полному списку. В остальных этот список сокращается. По словам Путина, приоритетными должны быть жизнь и здоровье людей.

12:48 20.06.2019 Президент, отвечая на вопросы по проблемам в здравоохранении, упомянул ряд регионов, где есть проблемы с первичным звеном. «В некоторых регионах мы наблюдаем значительное снижение количества первичного звена: в Краснодарском крае, Чечне, Кировской области, всего 18 регионов», — заявил он.

12:48 20.06.2019 В «китовой тюрьме» на юге Приморья в день «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным содержатели морских животных организовали погрузку белух в контейнеры, для чего на территорию «китовой тюрьмы» запустили пять фур и съёмочную группу телеканала «Россия». Представителей остальных СМИ, в том числе Первого канала, на территорию не пустили, а место погрузки закрыли от наблюдения тентом. «Здесь было несколько телеканалов, но внутрь пропустили только «Россию», а Первый канал — вон он, сидит на горе, сверху наблюдают за ситуацией», — сообщила собеседница агентства. Активисты опасаются, что таким образом все эти действия производятся с целью показать президенту и всей стране картину решения проблемы «китовой тюрьмы». Читайте подробнее: В Приморье для «прямой линии» в «китовой тюрьме» разыгрывают спектакль?

12:48 20.06.2019 Слово берёт министр здравоохранения Вероника Скворцова. «Мы развиваем амбулаторную помощь. Инфраструктура на селе на 22% уже лучше обеспечена. Каждый год строим от 300 до 500 ФАПов», — заявила она.

12:49 20.06.2019 В то же время есть регионы — их 17 из 85, — которые сократили мощность амбулаторных учреждений. По ним идёт работа, заявила Скворцова.

12:50 20.06.2019 Выявлено 30 регионов, где есть серьёзные организационные логистические недоработки — смещение сроков закупок, неправильное проведение закупок, неумение распоряжаться товарными запасами. Это регионы, где нет цифрового обеспечения в закупках лекарств, говорит Скворцова.

12:51 20.06.2019 Путин добавляет: в Саратовской области лекарств полно, аптечной сети нет. По онкологии там значительное увеличение — в два раза увеличено финансирование закупок по онкологии. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» онкология выделена отдельно.

12:52 20.06.2019 В рамках поступившего видеозвонка Путина спросили о национальных проектах.

12:52 20.06.2019 Путина спросили о результатах национальных проектов — выполнимы ли эти задачи и есть ли те, кому их выполнить.

12:52 20.06.2019 Путин объяснил, почему доходы жителей России падают. Одна из причин — ситуация на рынках в отношении российских экспортных товаров. Читайте также: Путин объяснил, почему доходы жителей России падают

12:53 20.06.2019 Реализация национальных проектов призвана повысить уровень жизни граждан и безопасность страны, заявил Путин. Так, необходимо поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной и повысить производительность труда. Читайте подробнее: «Новые рельсы»: Путин назвал конечные цели нацпроектов

12:54 20.06.2019 Путин заявил о том, что надо выявить то, чего надо добиться, чтобы добиться повышения уровня жизни. По словам Путина, нужно изменить структуры экономики и сделать ее высокотехнологичной. Включать элементы искусственного интеллекта. Это все, по словам Путина, делается для того, чтобы повысить благосостояние граждан РФ. По каждому направлению, как сказал Путин, есть соответствующие индикаторы оценки эффективности национальных проектов.

12:55 20.06.2019 По словам Путина, результаты национальных проектов должны чувствоваться уже сейчас.

12:56 20.06.2019 Президент России отметил, что в конечном итоге главная задача национальных проектов — обеспечить толчок и прорыв экономики.

12:56 20.06.2019 Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых рассказала корреспонденту ИА REGNUM об ожиданиях от «прямой линии» президента. «Должны прозвучать ответы по теме ЖКХ, скорее всего — об ограничении роста тарифов, могут быть озвучены проблемы ремонта дорог, проблемы оптимизации социальной сети. Полагаю, что будет поставлен вопрос о поддержке семей с детьми. Не обойдется и без проблемы свободы журналистики». Читайте также: Освещения каких проблем ждут от «прямой линии» с президентом в Барнауле?

12:57 20.06.2019 Вопрос: предусмотрена ли персональная ответственность министров за нацпроекты? Путин: «Да. Все знают, что персональная ответственность в данной работе необходима. На плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление».

12:58 20.06.2019 Президенту продемонстрировали фотографии из Ростовской области. Люди жалуются на то, что они «тонут в мусоре». По их словам, мусор неделями не забирают. В Нижегородской области, по словам жителей, похожая ситуация. Мусор вывозится нерегулярно. Президенту сообщили, что мусорная реформа не работает.

12:59 20.06.2019 В челябинском посёлке Маук, как и во многих других схожих поселениях, есть проблемы с медицинскими кадрами. Об этом сообщили медики президенту Владимиру Путину во время «прямой линии —2019». Читайте подробнее: Путину рассказали о проблемах челябинского ФАПа

13:01 20.06.2019 Житель Нижегородской области Александр Репин обратился к президенту РФ. «Мусорная реформа действует шестой месяц, изменений люди не почувствовали». Похожая ситуация во многих регионах России. .

13:01 20.06.2019 Путин, отвечая на соответствующий вопрос блогера, рассказал о том, что в РФ десятилетиями накапливали мусор и бытовые отходы. Путин сказал: «Мы генерируем 70 млн отходов ежегодно» — и добавил, что на самом деле в РФ нет переработки мусора в промышленных масштабах. «Полигоны скапливались десятилетиями», — сказал Путин и уточнил, что в настоящее время общество превратилось в общество потребления, несмотря на падение доходов.

13:03 20.06.2019 По словам Путина, люди должны видеть результаты мусорной реформы. Совсем недавно, как заметил глава государства, было принято решение о том, чтобы губернаторы могли выбирать, кто будет работать на контейнерных площадках. По словам Путина, он надеется на то, что в ближайшее время будет наведен порядок в вопросах организации вывоза и переработки мусора.

13:04 20.06.2019 Вопрос о тарифах: пенсионеры в недоумении от платёжек, которые приходят с нового года. Видеотрансляция из Омска: квитанция за март до «мусорной реформы» — 90 рублей в месяц. После начала реформы ситуация не изменилась, а в квитанциях всё по-другому. За апрель — уже 133 рубля, а позавчера — 266 рублей. Реформа на бумаге проходит, а реально ничего не меняется.

13:05 20.06.2019 Путин: «Не могу не согласиться, что это вызывает не только вопросы, но и внутренний протест. Такого не должно быть. Хотя есть вещи, на которые стоит обратить внимание. Никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. Никто не хочет свалку под окнами, а везти дальше — тоже стоит денег. Может быть действительно дороже. Но то, что сказано, — требует проверки и дополнительного расследования. И главное, нужно найти, кто хозяин». Президент пообещал привлечь внимание ФАС к проблеме.

13:06 20.06.2019 Долгосрочная программа по переработке мусора предполагает строительство 200 объектов на более чем 300 млрд рублей — треть из бюджета, остальное из бизнеса, говорит бизнес. Деньги в бюджет заложены, и финансирование будет обеспечено.

13:06 20.06.2019 Следующий вопрос, заданный президенту РФ был связан с проблемой размещения мусорных полигонов. По словам Путина есть программа, которая предусматривает строительство в РФ 200 комплексов по переработке мусора и общий объем ее финансирования чуть больше 300 млрд рублей.

13:07 20.06.2019 Вопросы о многодетных семьях. «Шесть процентов за ипотеку — есть такое решение, моё поручение для семей с детьми. У тех, у кого появился второй и третий ребёнок, должна быть обеспечена льготная ипотека в 6%. На Дальнем Востоке делается уже меньше — 5%», — напомнил Путин.

13:07 20.06.2019 «Повысить уровень жизни в России позволят главным образом увеличение производительности труда и развитие экономики. Всё остальное служит для сопровождения», — заявил российский президент. Читайте также: Путин назвал главные условия повышения уровня жизни в РФ

13:08 20.06.2019 Президент отметил, что людям трудно решить проблемы с банками — на 6% часто не переходят в отношении ранее выданных кредитов. «Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур», — сетует Путин.

13:08 20.06.2019 «Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам. Сначала выделили 2%, этого оказалось недостаточно. По линии Минфина нужно работать с крупными банками, через «Дом.РФ» — с мелкими и средними. И там и там проблема не решилась», —указал президент.

13:09 20.06.2019 «В принципе, эта проблема уже решена. Минфин выделил необходимые ресурсы, надеюсь, что в ближайшее время всё будет видно на практике», — указал президент.

13:10 20.06.2019 «Погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребёнка: материнский капитал в основном используется на улучшение жилищных условий, программа себя оправдала», — указал президент.

13:10 20.06.2019 Путин перечислил три основные проблемы здравоохранения в России: «Это доступность первичного звена здравоохранения (ФАПы). Второе — дефицит врачей-специалистов. И третье — лекарственное обеспечение». Читайте также: Путин назвал три основные проблемы здравоохранения

13:10 20.06.2019 «Просим вас, Владимир Владимирович, спасти Берёзовую рощу, ведь это единственный парк в нашем районе», — свой призыв к президенту России защитники рощи повторили в видеообращении, записанном накануне «горячей линии» с Владимиром Путиным. Более года продолжается противостояние жителей микрорайона Краснолесье, что в Екатеринбурге, и одного из крупнейших региональных застройщиков — корпорации «Атомстройкомплекс». Причина — уничтожение около 30 гектаров лесопарковой зоны — в целях в том числе возведения на ее территории комплекса многоэтажных жилых домов. Об этом: Путин нам поможет: видеообращение защитников березовой рощи в Екатеринбурге

13:12 20.06.2019 Жалобы на реализацию мусорной реформы поступил в том числе от жителей Ростовской области на «прямую линию» президента РФ. По словам жительницы села Покровское Неклиновского района Ксении Б., населённый пункт буквально тонет в бытовых отходах, в то время как мусорные контейнеры не вывозятся неделями. Сельчанка подкрепила свою жалобу подтверждающим фотоснимком, сделанным на улицах села. «Это безобразие. Надо посмотреть, в каких субъектах РФ это происходит», — отреагировал Владимир Путин. Об этом: «Мы тонем в мусоре» — жители Ростовской области жалуются Путину

13:12 20.06.2019 Еще один вопрос, поступивший на «прямую линию», задала президенту РФ молодая мать из города Серпухова. По ее словам, ее сыну исполнилось 10 месяцев. Она спросила про пособие размером 50 рублей в месяц, которое сейчас воспринимается как насмешка. Еще одна проблема — доступность яслей и детских садов, куда попадают, по словам автора вопроса, только те дети у которых есть льгота.

13:14 20.06.2019 «В России надо немедленно объявить научно-техническую революцию», — реплика из Саратова на экране колл-центра.

13:14 20.06.2019 Президент РФ сказал, что совсем недавно ввели такую меру поддержки, которой раньше не было. Начали выплачивать деньги семьям, где появился первый и второй ребенок. По словам президента, эта поддержка очень существенная. В среднем, по словам главы государства, она составляет 10,5−11 тысяч рублей.

13:15 20.06.2019 Жильцы частных домов дореволюционной постройки на 14-м Белоглинском проезде в Саратове жалуются, что дома в крайне плохом состоянии. При этом обращения в инстанции и суды не дали результатов. После жалобы на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина следственное управление СКР по региону начало проверку по данному факту. Читайте также: В Саратове СК проверяет дореволюционные дома после жалобы граждан Путину

13:15 20.06.2019 Результаты мусорной реформы жители России должны почувствовать уже сейчас, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии». Читайте также: Жители России должны уже сейчас видеть результаты мусорной реформы — Путин

13:16 20.06.2019 Сегодня, по словам президента, принято решение о том, чтобы увеличивать количество семей, которые получают эту меру поддержки. Каким образом? По словам Путина: «Будем с 1 января 2020 года распространять эту меру на те семьи, где два прожиточных минимума на одного человека».

13:19 20.06.2019 По словам Путина, пособие размером в 50 рублей — это не бюджетные траты. В 1994 году было принято решение, когда ситуация была крайне тяжелой. Эти 50 рублей заставили платить работодателей. Путин сказал: «Мы в последнее время искали решение, и оно найдено. Фактически мы будем выплачивать деньги семьям, которые имеют детей от 1,5−3 лет в размере прожиточного минимума ребенка… Не решен только один вопрос — каким семьям и с каким доходом? Либо с доходом в полтора ПМ, либо с доходом в два ПМ».

13:19 20.06.2019 Верхнюю Салду (Свердловская область) привели в пример президенту России Владимиру Путину как город, где «не работает реформа по обращению с ТКО». Фотографию города показали на «прямой линии — 2019». Читайте также: Свердловский город показали президенту — «не работает мусорная реформа»

13:21 20.06.2019 Вопрос про санкции: если Россия выполнила все требования Запада, что будет? «Что значит — помирились? Мы с ни с кем не ругались», — ответил Путин.

13:21 20.06.2019 В результате всех ограничений Россия с 2014 года недополучила 50 млрд долларов. Евросоюз потерял 240 млрд долларов. США — 17 млрд. Япония — 27 млрд. «Это всё отражается на рабочих местах в этих странах, они теряют наш рынок», — указал президент.

13:22 20.06.2019 Российские министры знают о персональной ответственности за реализацию национальных проектов, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии». Читайте также: Путин: Министры несут личную ответственность за нацпроекты

13:22 20.06.2019 «Кое-что мы и получили. Мы должны были включить мозги, как и что делать в высокотехнологичных секторах экономики. 660 млрд рублей — программа импортозамещения. Стали развивать те направления, где раньше не было компетенции. В РСФСР никогда не было отечественного морского двигателестроения. Оказалось, что недостаточно уметь производить морские двигатели, — это отдельная наука. Но мы за несколько лет это сделали. У нас есть не только ничем не уступающие, но и в чём-то превосходящие западные аналоги», — указал Путин.

13:23 20.06.2019 «Если бы 10 лет назад сказали, что будем экспортировать сельхозпродукции на 25,7 млрд долларов, вам бы рассмеялись в лицо. Пожали руку, спасибо за добрые, но неисполнимые намерения. Сегодня это факт. И мы хотим, чтобы в 2025 году составил 45 млрд долларов. Я думаю, мы этого добьёмся», — указал президент.

13:25 20.06.2019 Будут ли какие-то фундаментальные изменения, если наплевать на свои интересы? «Может, что-то будет… Но Китай имеет отношение к Донбассу и Крыму? Нет, но на него наложены повышенные тарифы… Те же санкции! То же самое происходит и будет происходить в отношении России. Если мы хотим занять достойное нас место под солнцем, мы просто должны становиться сильнее», — заявил Путин.

13:25 20.06.2019 Потери Евросоюза от потерь в торговле с Россией отражаются на многих секторах экономики. «Моё личное убеждение — что надо жить в условиях общепринятых и выполняемых всеми правил», — указал президент.

13:27 20.06.2019 Еще один вопрос, поступивший на «прямую линию», был из одного из сел Тюменской области и касался отсутствия водопровода. Воды как не было, так и нет. За водой людям приходится ездить в другое село.

13:27 20.06.2019 По ходу программы было принято решение отправить в Тюмень съемочную группу.

13:28 20.06.2019 Тюмень, по словам Путина, — это самодостаточный регион.

13:29 20.06.2019 Житель Омска Роман Дмитриев в ходе «прямой линии» задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос, касающийся «мусорной реформы. По его словам, ситуация с мусором не меняется, а суммы в квитанциях растут. Сумма за март — 90 рублей 27 копеек, за апрель пришёл счёт уже 133 рубля. Следующая квитанция — уже 266 рублей. Президент подчеркнул, что ситуация требует проверки. Он отметил, что обязательно попросит ФАС, чтобы антимонопольщики обратили на это внимание. Читайте подробнее: «Требует проверки»: Путин ответил на вопрос о «мусорной реформе» из Омска

13:31 20.06.2019 Трансляция из Приморского края: Центр адаптации морских млекопитающих, «китовая тюрьма». Более года там живут 100 белуг и косаток. Официально выловлены в научно-просветительских целях, однако появились слухи, что их хотят продать за рубеж. Однако совсем недавно экспорт китов был запрещён, решить судьбу китов президент поручил до 1 марта. Однако серьёзных подвижек до сегодняшнего дня не было. «Чудодейственный эффект «прямой линии», — иронизирует корреспондент.

13:34 20.06.2019 «Проблема известна. Понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки стоят около 100 млн долларов. Интересантов очень много. Там, где большие деньги, всегда сложности с решением», — заявил Путин.

13:35 20.06.2019 «Это большая проблема, она возникла не вчера, мы много раз об этом говорили. Кстати, заниматься этим начали года два-три назад. Как это ни странно прозвучит, но это факт: толчком как раз была очередная «прямая линия», когда люди в Балашихе пожаловались на то, что у них происходит. С моей стороны прошёл сигнал коллегам — в регионы, в правительство. Начали об этом говорить, сделали предметом обсуждения, внимания со стороны государства на всех уровнях», — сказал президент. Он отметил, что в стране мусор накапливался десятилетиями и как следует проблемой никогда не занимались. В РФ генерируется каждый год около 70 млн тонн отходов, при этом промышленная переработка не ведётся. «Это огромная проблема, тем более что полигоны скапливались десятилетиями ещё с советских времён. Усугубляется это ещё и тем, что общество в значительной степени превратилось в общество потребления. Даже несмотря на то, что доходы в предыдущие годы упали. Новые упаковки появились: кроме бумаги упаковочной и картона, много пластика применяется. В Тихом океане целые острова величиной со среднюю европейскую страну образовались. И там эффект линзы работает таким образом, что влияет на климат по всей планете», — пояснил Путин. Читайте также: Путин назвал «огромной проблемой» ситуацию с мусором в РФ

13:37 20.06.2019 Вице-премьер министр РФ Гордеев рассказал, что вопрос с косатками взят под контроль, учитывая общественную значимость проблемы. По словам Гордеева, было принято решение, чтобы перебазировать животных в место их обитания. Эта операция займет порядка четырех месяцев. Контролировать и осуществлять — Институту рыбного хозяйства и океанографии. Главное, как заметил Гордеев, — это осуществить правильную реадаптацию. По словам Гордеева, работа идет круглые сутки. Операция, по словам чиновника, необычная, но интересная. Чтобы события не повторялись, принято решение запретить вылов в так называемых культурно-просветительских целях.

13:38 20.06.2019 «Я не буду называть бандой тех людей, которые были в 1990-х годах, но у нас за это время развилась социальная сфера, оборонка. Мы довели страну до гражданской войны практически, до войны на Кавказе», — указал Путин.

13:38 20.06.2019 С момента введения антироссийских санкций Европейский союз потерял $240 млрд, Россия недополучила $50 млрд, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии». Читайте подробнее: Путин о западных санкциях: Евросоюз потерял $240 млрд, Россия — $50 млрд

13:39 20.06.2019 По словам президента, индексация пенсий неработающим пенсионерам в России с начала 2019 года составила 7,05%. Читайте также: Путин: Индексация пенсий в 2019 году составила 7,05%

13:39 20.06.2019 На «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным вышлииз посёлка Каскара Тюменского района Тюменской области. В селе нет водопровода на протяжении 20 лет. Об этом главе государства сообщила местная жительница. Читайте подробнее: Жители тюменского села удивили президента отсутствием воды

13:40 20.06.2019 «Мы договорились о том, что расширим географию возможного выезда сотрудников МВД за границу», — отметил Путин.

13:41 20.06.2019 Дефицит медицинских кадров — проблема не только ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», репортаж из которой показали в ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным 20 июня, но и в целом в Смоленской области, и в других регионах ЦФО. Губернатор Алексей Островский ранее дал поручение по решению этой проблемы в регионе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области, комментируя ситуацию. Причина нехватки специалистов, говорят в администрации региона, в том числе в оттоке медиков на работу в учреждения здравоохранения Московской области и Москвы. Так, приводят данные в администрации, в ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» работает 122 врача и 525 средних медицинских работников. Укомплектованность врачебных должностей составляет 86%, должностей средних медицинских работников — 95%. Подробности в материале: В Смоленской области отчитались, как решаются кадровые проблемы в медицине

13:43 20.06.2019 К президенту РФ обратились фермеры, производители сыра и чеснока. По их словам, спрос на их продукцию огромный. Однако государство, по их словам, в основном помогает агрохолдингам, а не мелким фермерам, хотя центры прибыли агрохолдингов порой находятся за границей. Малые фермы, как отметил автор вопроса, вкладывают деньги в развитие той территории, на которой они работают. Президента призвали скорректировать приоритеты. Они также призвали запустить в РФ программу по развитию продуктов территориального происхождения.

13:44 20.06.2019 Путин пообещал, что в ближайшее время в России вопрос с пособием на ребёнка от 1,5 до 3 лет, которое составляет 50 рублей, будет решён. Читайте также: Путин объяснил, когда отменят 50 рублей на ребёнка

13:46 20.06.2019 Путин согласился с тем, что нужно помогать малым фермерам. Президент отметил, что Ткачев называл двигателем развития сельского хозяйства крупные производства. Но забывать малые и средние хозяйства, как уточнил глава государства, нельзя. По словам президента, объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45%. Без поддержки государства это было невозможно. В этом году объем поддержки — 303 млрд рублей. Путин уточнил, что объем поддержки фермеров больше, чем рынок, который занимают фермеры. Путин согласился с тем, что государство должно подставить фермерам плечо, тем более что есть такие сферы, где без фермеров не обойтись.

13:47 20.06.2019 В новых микрорайонах, которые решили проблему жилья, не хватает при этом инфраструктуры: детских садов, школ, парков. Очень много звонков на эту тему, застройщики не выполняют свои обещания по инфраструктурным проектам.

13:49 20.06.2019 Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов 21 июня посетит Верхнюю Салду, чтобы на месте проверить сигнал, поступивший на «прямую линию» с Владимиром Путиным. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев. Читайте также: Свердловские власти проверят сигнал Путину из Верхней Салды

13:49 20.06.2019 Молодые семьи сталкиваются с переполненными школами. Видеообращение из Красноярска: нехватка детских и дошкольных мест. Родители в третьем микрорайоне отстояли очередь в 2018 году, однако затем на территории решили построить жилые дома. На место, которое осталось под парк, также выдано разрешение на строительство жилых домов.

13:50 20.06.2019 Цель атаки Соединенных Штатов на китайскую компанию Huawei — это попытка сдерживания развития Китая, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии». Читайте подробнее: Путин: Атака на Huawei — отражение политики сдерживания Китая

13:51 20.06.2019 Путин: «Проблема сейчас возникла не в связи с изменениями в области жилищного строительства. Она должна была бы решаться так: когда привлекаются деньги напрямую вкладчиков, которые софинансировали строительство, в договорах совместного строительства были заложены и вопросы в связи со строительством социальной инфраструктуры. В вашем случае такого не наблюдаем. Это явное упущение со стороны тех, кто принимал решения на местном уровне».

13:52 20.06.2019 «Проблема будет становиться более острой. Мы переходим на новые формы жилищного строительства, снимаем нагрузки и риски с граждан, чтобы не плодить новые проблемы с недостроем, и перекладываем их на плечи финансовых организаций при поддержке государства. Если в первом случае дольщики вкладывались сами, то теперь социальную инфраструктуру должно возводить государство. По закону — да, но пока что нет источника. Задача: выработать правовую систему, которая бы обеспечила возводить социнфраструктуру», — указал президент.

13:53 20.06.2019 Комментирует губернатор: «Район находится на окраине и не был в зоне приоритетного внимания. Земля — пригодная для застройки социального плана, но отдана для застройки коммерческим жильём — для меня это новость, проверим. Поскольку микрорайон на окраине города, то место для парковой зоны найдём. Современные подходы там могут быть реализованы».

13:54 20.06.2019 Путин — губернатору: «Съездите, поговорите с людьми и посмотрите, что можно сделать для развития инфраструктуры социальной. Если требуется помощь, мы окажем, но думаю, что Красноярский край в состоянии справиться с этой задачей. Если что — обращайтесь, займёмся этой проблемой».

13:55 20.06.2019 Путина спросили — когда чиновники будут получать заработную плату, как рядовые работники?

13:57 20.06.2019 Путин: «Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались. Но если резко понизить зарплаты (министров и крупных чиновников, — прим. ИА REGNUM ) мы не найдем достаточно квалифицированных кадров. Они или разбегутся по частным компаниям, либо уедут за границу. Не будет приниматься эффективных решений». Но разница в окладах, по мнению Путина, не должна быть колоссальной.

13:58 20.06.2019 Звонок с вопросом поступил из Киева. Автор вопроса поинтересовался — какие перспективы у Минских соглашений, особенно в контексте того, что из состава контактной группы вышел Виктор Медведчук?

13:59 20.06.2019 Просьба жителей воронежского микрорайона «Процессор» о строительстве школы прозвучала в эфире «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным 20 июня в числе жалоб граждан России на массовую жилищную застройку без строительства инфраструктуры. Подробности в материале: Воронежцы попросили Путина о школе

14:00 20.06.2019 Вопрос из Якутии про реку Лену: когда будет мост? Это должно решить правительство РФ с властями Якутии. «Проблема в том, что это тупиковая точка. Окупаемость не просматривается совершенно. Но для развития города всё равно рано или поздно придётся это решить, и как можно раньше», — ответил Путин.

14:00 20.06.2019 Виктор Медведчук, по словам Путина, принимает близко к сердцу вопросы освобождения граждан Украины, которые находятся в местах заключения в РФ. Но такие вопросы, по словам Владимира Путина, должны решаться комплексно. «Надо подумать, как будет решаться судьба граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации на Украине», — сказал Путин.

14:01 20.06.2019 Путина спросили, куда делся народ чудь. «Ассимилировался», — полагает Путин.

14:02 20.06.2019 Вопрос из соцсети: будет ли развитие в сторону более чистой рыночной экономики или останется смешанная экономика? «Сейчас экономистов из 90-х у нас нет, только Кудрин, но и он перековался и дрейфует в сторону Глазьева, надо раскрыть кубышку с нефтяными деньгами… Хотя ему отвечают его ученики и говорят, что будет инфляция», — заявил Путин.

14:02 20.06.2019 Монетаристские идеи не превалируют ныне, отмечает президент. Россия не зависит от МВФ, нет больших долгов, невысокая инфляция.

14:04 20.06.2019 «Чисто рыночной или чисто административно-командных просто не существует. А смешанная экономика — она во всём мире. Как только начинаются какие-то сбои в экономике, тут же возрастает роль государства. Как только накопления возрастают, ситуация успокаивается, государство из экономики уходит. Так всегда везде происходило», — указал Путин.

14:05 20.06.2019 Журналист Антон Верницкий, прибывший со съёмочной группой в Псковский областной онкологический диспансер в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, не увидел там больших очередей к врачам, которые были в онкоцентре ещё накануне и на которые жаловались местные жители. Хотя ещё накануне они там были. Читайте подробнее: Эффект «прямой линии»: очередь в онкоцентр Пскова исчезла при телекамерах

14:05 20.06.2019 Страны с более смешанной экономикой развиваются быстрее: Китай, частично Индия. В западных экономиках, с другой стороны, подталкивают тему стратегического планирования в отраслях. «И нам это надо иметь в виду и использовать. Но главное — мотивация. В какой бы системе человек ни работал, мотивация должна быть обеспечена. Тогда мы сможем решать те проблемы, которые стоят перед страной», — указал Путин.

14:05 20.06.2019 В ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» вновь зачитан вопрос из Ростовской области, адресованный президенту РФ. К главе государства обратились жители микрорайона Суворовский областного центра. По словам горожан, микрорайон испытывает острую нехватку социально-значимых объектов, но власти лишь раздают разрешения на строительство новых многоэтажных домов. Жители утверждают, что ранее существовал проект, согласно которому на территории микрорайона должны были появиться детские сады, но на их месте возводятся лишь новые высотки. Читайте также: Вместо детских садов строят высотки — ростовчане обратились к Путину

14:05 20.06.2019 В рамках «прямой линии» было продемонстрировано, как осуществляется сбор и подготовка вопросов.

14:07 20.06.2019 В ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным вопрос задал журналист из Киева о перспективе Минских соглашений после выборов президента на Украине и проблеме обмена заключенными в России и на Украине. Путин отметил, что проблемы людей, находящихся в местах лишения свободы, стоят всегда остро. По словам президента РФ, Виктор Медведчук всегда остро отстаивает интересы украинских граждан, однако он считает, что проблему надо решать в комплексе, так как на Украине также есть много заключенных граждан России. «Мы в первую очередь должны подумать о гражданах России на Украине», — заключил президент России. Об этом: Путин: «Мы в первую очередь должны подумать о гражданах России на Украине»

14:09 20.06.2019 Вопрос поступил из Магадана. Президента РФ спросили о том, что в СМИ гражданам РФ постоянно рассказывают о поимке коррупционеров. «9 млрд Захарченко —это грузовик купюр, — отметил автор вопроса. — Неужели он мог добыть их без посторонней помощи? Откуда берутся эти миллиарды и куда они пойдут?» Кроме того, Путина спросили, чувствует ли он ответственность «за это безобразие». «Если бы я не чувствовал, то вы бы ничего знали», — сказал Путин. Путин сказал, что ему предлагают прикрыть или закрыть, так как будут вопросы, «подобные вашему». «И у меня всегда один ответ — нет». — заверил президент. С работников правоохранительных органов, по словам главы государства, причастных к коррупции, будет особый спрос.

14:10 20.06.2019 По словам Путина, в России число коррупционных преступлений сокращается.

14:11 20.06.2019 Владимир Путин отметил, что самое главное в борьбе с коррупцией — это неотвратимость наказания.

14:12 20.06.2019 Гендиректор «Яндекса» спрашивает: что думает президент о том, чтобы сделать правовые режимы на шаг впереди относительно других стран для передовых технологий?

14:12 20.06.2019 Путин согласился с фермерами, указавшими на необходимость поддержки малых и средних хозяйств наряду с оказанием помощи агрохолдингам. Читайте подробнее: В поддержку фермерам выделено 303 млрд рублей в 2019 году — Путин

14:12 20.06.2019 Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии». Читайте также: Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников

14:13 20.06.2019 Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по обращению на «прямую линию» с президентом Российской Федерации учительницы из города Орла по вопросу получения низкой заработной платы — 10 тысяч рублей. Следствием будет дана объективная правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит формирование фонда оплаты труда педагогических работников в регионе», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК. Об этом: СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

14:13 20.06.2019 «Разрешить беспилотные летательные аппараты для транспортирования почты? Кто-то этим воспользуется, но другие будут смотреть, чтобы не упало что-то на голову. Я согласен, что темпы должны быть прорывными», — указал Путин.

14:13 20.06.2019 В Чувашии во время «прямой линии» президенту управление Россельхознадзора распространило информацию о проведении «в ближайшее время» «выездного рейдового мероприятия» в связи с жалобами на зловоние из-за птичьего помёта. Авторы обращения, напомним, просят Владимира Путина принять меры в отношении местного агрохолдинга, который, по их мнению, вывозит куриный помёт на поля близ жилых домов. «В целях изучения фактов, изложенных в обращении, в ближайшее время специалистами управления Россельхознадзора будет проведено выездное рейдовое мероприятие», — говорят в ведомстве. Подробнее: В Чувашии проведут рейд после жалобы Путину на птичий помёт

14:13 20.06.2019 «Huawei все восхищались, а сейчас взяли и прихлопнули. В современном мире, к сожалению, используются нерыночные меры борьбы», — отметил президент.

14:14 20.06.2019 «У нас открытый рынок, он не защищён. А компания такая замечательная, как «Яндекс», успешно конкурирует с такими гигантами, как «Гугл», — отметил Путин.

14:16 20.06.2019 Путина спросили о том, как сделать так, чтобы программисты РФ чувствовали себя лучше, чем в Силиконовой долине. По словам Путина, надо создавать преференции. Глава государства отметил, что нужно и важно обеспечить рынок для российских программистов в чувствительных сферах — в сферах государственного управления, энергетике, финансовой сфере и в крупных компаниях, чтобы гарантировать суверенитет и обеспечить безопасность страны. По мнению Путина, здесь нужна прямая государственная поддержка.

14:16 20.06.2019 За ходом «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным следят все члены правительства Чечни во главе с руководителем республики Рамзаном Кадыровым. Чеченский лидер пообещал выполнить все задачи, которые поставит в ходе общения с гражданами России глава государства. «Мы в полной готовности. Вместе с руководителями министерств и ведомств внимательно наблюдаем за ходом «прямой линии» президента России Владимира Путина. И, конечно, любые поручения Владимира Владимировича будут оперативно решены», — написал Кадыров в своем телеграм-канале. Читайте также: Кадыров пообещал решить все задачи, поставленные Путиным на «прямой линии»

14:17 20.06.2019 Гость из Пензы, продающий свои кондитерские изделия в том числе и в Китае и других странах, задаёт вопрос про средний и малый бизнес: «Спасибо за надзорные каникулы. Плановых проверок стало меньше, но внеплановых — гораздо больше. На прошлой неделе три органа проверяли. Конечно, будут штрафы, и тогда скажут, что либо проверяющие плохо работали, либо будет коррупционная проверяющая. Как бы сделать так, чтобы надзорные органы не штрафовали и не искали проблем, а помогали бизнес развивать?»

14:19 20.06.2019 Владимир Путин на «прямой линии» ответил на поступивший вопрос, чувствует ли он себя москвичом или россиянином. «Я петербуржец. Я родился в Петербурге, это моя малая родина», — ответил президент.

14:20 20.06.2019 Число внеплановых проверок сократилось на 11%, отметил Путин. Каникулы продлены на два года. При этом государство стремится к тому, чтобы контролирующие органы стали менторами и советниками бизнесу.

14:20 20.06.2019 Не дожидаясь обсуждения проблем Сибая на «прямой линии» президента РФ Владимира Путина, видеообращение горожан к главе государства прокомментировал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Читайте также: Попытка номер два: жители Сибая вновь взывают к Путину С ноября в городе происходит техногенный пожар на глубочайшем в мире карьере, жители задыхаются, страдают от обострения хронических заболеваний. При этом практически ежедневно фиксируется превышение (ПДК) предельно допустимой концентрации соединений серы в воздухе. Читайте также: На обращение жителей Сибая к Путину отреагировал врио главы Башкирии

14:21 20.06.2019 «Не только проверяющие будут вести реестр проверок, но и проверяемые. Это предложение самого бизнеса. Будут вести реестр кто, кого и по поводу чего проверял, каковы результаты по их оценке. Все эти результаты будут стекаться в прокуратуру», — отметил Путин.

14:21 20.06.2019 Уже более двух часов Владимир Путин отвечает на вопросы.

14:22 20.06.2019 Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Совершенно случайно, именно сегодня, начался вывоз животных в природную среду. Сегодня будет вывезено две косатки и шесть белух», — сообщила она в телесюжете, показанном во время «прямой линии». Специалисты «реабилитационного центра» заверяют, что будут производить выпуск косаток в природу группами, которыми они содержатся в неволе, что в будущем позволит животным быстрее адаптироваться в незнакомой среде. Читайте также: Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

14:23 20.06.2019 «Почему при строительстве новых комплексов не учитываются запросы жителей по школам, садам и инфраструктуре. Если нужны дети — надо же думать, в каких условиях они будут жить», — зачитала ведущая вопрос из Московской области. Читайте также: Путину пожаловались на нехватку инфраструктуры в новостройках Подмосковья

14:23 20.06.2019 Путина спросили о том, что он чувствует, когда его поручения не выполняют, и где его границы терпения. «Надо добиться результата, — сказал Путин. — Самое простое в мое положении — махать шашкой и выгонять, выносить строгие выговоры. Это тоже когда-то надо делать — в отношении вопиющих случаев». Однако если кто-то что-то не делает, то, по словам Путина, в этом есть и его вина.

14:24 20.06.2019 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмущен тем, что большое внимание на «прямой линии» уделено спасению косаток, то время как обращение коллектива совхоза Грудинина игнорируется. «Огромное количество времени на «прямой линии» уделено спасению косаток. А как насчет спасения лучшего народного предприятия России — совхоза имени Ленина — от рейдерского захвата? Обращение к президенту коллектива совхоза игнорируется организаторами «прямой линии»?» — отметил Зюганов в соцсетях.

14:24 20.06.2019 Президент чувствует ответственность за безобразие с коррупцией. Но сейчас число коррупционных преступлений снижается. «Власти действуют последовательно и без компромиссов, так будет продолжаться и дальше», — подчеркнул Путин. Читайте также: Путин чувствует ответственность за безобразие с коррупцией

14:25 20.06.2019 Генеральный директор ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод», об аресте которого сообщили на «прямой линии» с Владимиром Путиным, вышел на свободу 19 июня. Белгородский областной суд счёл, что оснований для ареста не было, так как руководитель предприятия не пытался скрыться от следствия, препятствовать ему или влиять на фигурантов. За директора вступились также сотрудники предприятия, которые жаловались президенту на невыплату зарплаты. По их словам, руководитель завода стал таким же заложником ситуации. Об этом: Суд отменил арест директора Белгородского нефтеперерабатывающего завода

14:27 20.06.2019 Путин о 210 статье: «В Думе должны подумать, потому что на сегодняшний день юридическая техника такова (изложение сути проблемы, описанное в законе), что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, если кто-то из них замешан в нарушении закона».

14:28 20.06.2019 Путина призвали обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в РФ с освобождением бизнесменов под залог. «Хочется сказать, от нас не убежишь, но, к сожалению, убегают и отсиживаются за бугром», — сказал Путин. При этом, по словам Путина, «наши партнеры» не спешат даже при очевидных доказательствах никого выдавать. «Нельзя злоупотреблять арестами особенно в сфере экономических правонарушений, — сказал Путин. — Можно ли увеличить залог? Можно и даже нужно. Наряду с домашним арестом. Но полностью исключить арест нельзя». Президент РФ подчеркнул, что нельзя допустить такой ситуации, когда богатый человек будет «постоянно откупаться». «Во всем должна быть мера», — призвал не забывать глава государства.

14:29 20.06.2019 Читайте также: Путин пообещал расширить географию выезда сотрудников МВД

14:30 20.06.2019 Большая часть обращенных к президенту РФ Владимиру Путину вопросов находится в компетенции региональных и муниципальных властей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Это приговор «Единой России», которая, монополизировав власть, демонстрирует неспособность либо нежелание решать волнующие население проблемы. С годами они только накапливаются и вызывают все большее раздражение людей», — подчеркнул Миронов. Читайте подробнее: Миронов: «Прямая линия» Путина — это приговор «Единой России»

14:32 20.06.2019 В 1990-х годах Россия была на грани развала и потери суверенитета, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии». Читайте также: Путин о ситуации в 90-е годы: Россия была на грани развала

14:32 20.06.2019 Житель Магадана спросил у президента России Владимира Путина — чувствует ли он ответственность за коррупцию в стране? Обычный человек шокирован размахом коррупционеров. В частности, миллиардами, изъятыми в квартире небезызвестного полковника Захарченко. Президент ответил: «Если бы я не чувствовал ответственности, вы бы ничего об этом не знали». Путин также подчеркнул, что главное в борьбе с коррупцией — неотвратимость наказания, а также отметил, что количество коррупционных преступлений в стране снижается. Об этом: Путин на «прямой линии»: количество коррупционных преступлений снижается

14:35 20.06.2019 Путин: «Нужно внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит их приравнять к ветеранам военных действий (в связи с боевыми действиями против террористов в Дагестане). Конституционный суд принимал уже такие решения. Правительству поручено сделать это как можно быстрее».

14:37 20.06.2019 Отвечая на вопрос жителей Якутии, когда будет построен мост через реку Лена, Владимир Путин снова назвал его дорогим проектом. «Проблема всегда в том заключалась, что он не имеет дальше продолжения, этот мост, и эта дорога будущая — это тупиковая точка. И поэтому окупаемость не просматривается совершенно. И тем не менее для того чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше», — констатировал президент. Он также подчеркнул, что это вопрос, который должно решить правительство РФ вместе с Якутией. Читайте также: Путин о мосте через реку Лена в Якутии: Это тупиковая точка

14:39 20.06.2019 Владимира Путина спросили о том, согласился бы он стать преемником Бориса Ельцина, если бы была возможность «отмотать время на 20 лет». Президент РФ сказал, что то был сложный период, когда страна находилась в очень сложной ситуации, и что когда Ельцин впервые предложил ему возглавить страну, то Путин посчитал себя неготовым. «Если бы террористам удалось реализовать свой план в Дагестане, то тогда бы возникли системные проблемы на Северном Кавказе, а потом и в Поволжье, — отметил Путин. — Надо отдавать себе в этом отчет».

14:40 20.06.2019 На «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным пробилась жительница Красноярска Ксения Бессонова. Она попросила главу государства от лица жителей микрорайона посодействовать в строительстве школы, детского сада и парка. Президент велел разобраться в ситуации губернатору Красноярского края Александру Уссу. Об этом: «Школы переполнены»: красноярка пожаловалась Путину, губернатор ответил

14:41 20.06.2019 Рассказывают Путину: «Почему огромный уровень необезболенных пациентов в России? Есть страх медицинских работников перед использованием опиоидных анальгетиков. Дел в отношении врачей мало, но могут попасть под ответственность — существует ответственность по УК РФ вне зависимости от того, последовали ли негативные последствия или нет. Достаточно ошибки в процедуре».

14:41 20.06.2019 Заявления президента РФ в ходе «прямой линии» о доле выплат, которые граждане направляют на погашение кредитов, прямо говорят о росте кредитного «пузыря» в экономике РФ, считает лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. «Трудно рассчитывать на повышение благосостояния населения, когда 40% зарплаты россиян уходит на выплату по кредитам. Президент РФ Владимир Путин прямо признал существование «пузыря» на рынке кредитования, в то время как глава Центробанка Эльвира Набиуллина упорно это отрицает», — заявил Миронов. Подробности в материале: Миронов: Путин признал существование «пузыря» на рынке кредитования

14:41 20.06.2019 «Полностью аресты в сфере экономических правонарушений в России отменить нельзя. Если богатый человек будет постоянно откупаться, то рядовые граждане будут недовольны. Этого нельзя допустить, во всём должны быть мера», — сказал Путин. Читайте также: Путин: Полностью аресты в России отменить нельзя

14:42 20.06.2019 Путина просят поддержать декриминализацию по статье 228.2, чтобы врачи не несли ответственность за использование анальгетиков.

14:43 20.06.2019 «Если ампула с наркотическим веществом куда-то закатилась, как вы сказали, её надо достать. В этой сфере всё-таки тоже есть нарушения, фиксируется уход в нелегальный оборот таких лекарств. Надо иметь в виду, что это случается. Но это не должно дестабилизировать всей системы. Если есть очевидные утраты — может, даже не закатилась, а просто случайно раздавлена, — врачи не должны нести за это ответственность», — указал Путин.

14:44 20.06.2019 «Решение, по-моему, лежит на поверхности. Надо утраты фиксировать каким-то актом, который подписывается также заведующим поликлиники, главврачом. Нужно выработать систему фиксации», — добавил президент.

14:44 20.06.2019 Путин попросил Татьяну Голикову обратить на это внимание и подготовить решение.

14:45 20.06.2019 О подготовке врачей: нужно наладить систему постоянной переподготовки и повышения квалификации, контроля за повышением квалификации. Минздрав этим занимается, указал Путин.

14:46 20.06.2019 Президента России спросили о возможности внести поправки в статьи УК РФ, которые касаются хранения наркотиков.

14:47 20.06.2019 По 228 статье очень много людей осуждено — зачастую обвиняют в подбросе наркотиков. Что делать? Путин: «У нас очень много обвинительных приговоров. От всего количества «тюремного населения» 26% сидельцев — в связи с незаконным оборотом наркотиков, прекурсоров. Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд — нет. Угроза для нации, для нашего народа слишком велика. Если даже распространяет небольшие объёмы дозы, нужно нести за это ответственность» «Никакой либерализации здесь быть не может. Но надо наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов», — указал он.

14:47 20.06.2019 По словам президента, 26% «сидельцев» связаны с оборотом наркотических веществ и прекурсоров.

14:47 20.06.2019 Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе. Об этом глава государства заявил 20 июня в ходе «прямой линии». Об этом: Путин поручил приравнять сражавшихся на Кавказе ополченцев к ветеранам

14:48 20.06.2019 Путина спросил о законе об оскорблении власти. Путина спросили, чем чиновники отличаются от обычных людей?

14:50 20.06.2019 Редактор паблика MDK поинтересовался у президента РФ относительно закона об оскорблении власти и о том, что пользователи лишились возможности высказывать свое недовольство работой органов власти. Блогер призвал президента РФ обозначить четкую грань между критикой и оскорблением власти.

14:51 20.06.2019 Путин сказал, что люди должны иметь возможность обращать внимание на проблемы. Но закон, по словам президента РФ, направлен на борьбу с оскорблениями символов государства. По словам Путина, в той же Германии также предусмотрено наказание за такие действия.

14:51 20.06.2019 Житель Пензенской области, сооснователь компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Пензу, и для этого есть даже два повода. Он напомнил, что президент обещал попробовать продукцию, производимую компанией. «У нас сильно развита хоккейная школа, в Пензе. Мы выпустили много национальных игроков. И вы играете в хоккей в Сочи. Губернатор у нас тоже играет в хоккей. У меня есть мечта — сыграть с вами на одной площадке в городе Пенза», — поделился Кузяков. Президент поблагодарил за приглашение, но не стал обещать, что приедет. Читайте также: Без Чемодановки: пензенцу интересны бизнес, хоккей и сладости

14:52 20.06.2019 Путин призвал к тому, что правоприменительная практика не должна мешать гражданам высказывать их критические замечания по адресу власти.

14:53 20.06.2019 Вопрос от Дмитрия Пучкова о законе о «фейках»: «Теперь можно нести любой бред, который угодно. Народ наш доверчив, а зачастую даже наивен в интернете… Не пора ли у нас за распространение лживых новостей ввести ответственность построже, например уголовную?»

14:54 20.06.2019 Путин: «Проблема существует и становится всё более острой. Упомянули Дзержинск, но есть и другие примеры. Руководители основных каналов сообщили, что поступают звонки с заложенными минами, бомбами. Информация распространяется по предприятиям транспорта, торговым точкам… это приводит к огромным материальным потерям»

14:54 20.06.2019 «Речь идёт о распространении не ложной информации, а заведомо ложной. Посмотрим, как это будет работать, и потом сделаем выводы, нужно ли делать ещё что-то», — указал Путин.

14:55 20.06.2019 К президенту обратился блогер Амиран Сардаров по поводу закона о суверенном интернете.

14:55 20.06.2019 Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков («Гоблин») задал президенту вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за фейковые новости, которые могут представлять угрозу для населения. Владимир Путин признал актуальность этой проблемы, напомнив, что после ЧП на предприятии в Дзержинске распространялась заведомо ложная информация о радиационной угрозе. Президент предложил посмотреть на правоприменительную практику и принять решение об усовершенствовании законодательства в этой сфере.

14:56 20.06.2019 Блогер призвал Путина «честно ответить» на вопрос, зачем нужен закон о суверенном интернете.

14:57 20.06.2019 В селе Трудовом Оренбургской области 50 лет не ремонтируется школа. Такая информация поступила президенту во время «прямой линии». Об этом: Путин на «прямой линии»: «В Оренбуржье 50 лет не ремонтируется школа»

14:57 20.06.2019 Путин сказал, что большинство серверов находится за границей, и если предположить, что эти серверы будут отключаться, то «мы в любом случае» должны обеспечить функционирование российского сегмента интернета. «Никаких ограничений тут не планируется», — заверил президент.

15:02 20.06.2019 Слова президента РФ о разнице между реальным и номинальным ростом зарплат говорят о необходимости реформировать систему оплаты труда, заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. «Это еще раз говорит о том, что нам необходимо менять всю систему формирования зарплат, применять более современные подходы в этой сфере. В частности, пора переходить к системе почасовой оплаты труда, на чем давно настаивает наша партия», — заявил Миронов. Подробности в материале: «Прямая линия» подтверждает необходимость реформы системы оплаты труда

15:02 20.06.2019 В Набережных Челнах, в Татарстане живёт семья беженцев из Донбасса. Приехали из Дзержинска (на линии от Славянска до Горловки). С 2014 года Владимир, глава семьи, пытается легализоваться, но продвинуться дальше статуса беженца не удаётся. Жене нужно продекларировать доходы за предыдущее время, что затруднительно, — возникает замкнутый круг. В настоящее время Дзержинск находится в зоне контроля украинских властей. Вопрос: 29 апреля был подписан указ об упрощённом получении гражданства жителей ДНР и ЛНР, но под действие закона не подпадают те беженцы, которые жители с территории смежных территорий Донбасса.

15:03 20.06.2019 Водовод в селе Каскара Тюменской области планируется заменить до конца 2020 года. Об этом сообщил заместитель главы региона Вячеслав Вахрин. Жительница села Каскара Мария Кузнецова во время «прямой линии» пожаловалась президенту России Владимиру Путину на отсутствие питьевого водоснабжения в населённом пункте на протяжении 20 лет. Люди вынуждены везти бутилированную воду из Тюмени. Хотя в непосредственной близости от села есть птицефабрика, где с водоснабжением нет проблем. Многочисленные обращения к властям с просьбами сделать водоотвод от фабрики в село не дают положительного результата. По словам заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина в Каскаре водовод длиною 22 км был построен в 1974 году. Со временем он износился. Ранее водоснабжающая артерия находилась на балансе птицефабрики. Владельцы предприятия менялись, и водоводом практически никто не занимался. «В конце следующего года будет построен по концессии новый водовод. Это даст всем потребителям возможность получать качественную воду. Базовые затраты составят 257 млн рублей, сам водовод — 303 млн рублей. По итогам проектирования цена будет уточняться», — сообщил Вячеслав Вахрин. Подробности в материале: Власти Тюменской области обязались построить водовод в Каскаре

15:03 20.06.2019 В ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным главе государства задали вопрос, куда делся народ чудь. Об этом: Путин ответил на вопрос, куда делся народ чудь

15:03 20.06.2019 «Есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины на территории РФ в упрощённом порядке получить гражданство. Я посмотрю, как это действует на практике, — норма действует недавно. Уже есть проблемы, от граждан Украины требуют документов, которые они могут получить только на Украине. Решить проблему вряд ли представляется возможным. Посмотрю, какие нужно внести корректировки в нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить», — указал Путин.

15:03 20.06.2019 Вопиющие случаи срыва поручений происходят и влекут за собой последствия. Однако стремится нужно не к наказанию, а к достижению результата, заявил президент. Подробнее: Путин рассказал, где проходят границы его терпения

15:04 20.06.2019 В отношении семьи Владимира из Набережных Челнов решение будет принято быстро, в целом же решение также будет вскоре проработано, заверил президент.

15:06 20.06.2019 Владимира Путина призвали сделать первый шаг в налаживании контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

15:06 20.06.2019 Путин отметил, что помнит выступления Зеленского в КВН и что «это было смешно».

15:08 20.06.2019 По словам Путина, Зеленский талантливый человек. «Но то, что мы видим сейчас, это не смешно. Это не комедия, а трагедия», — сказал Путин.

15:09 20.06.2019 Путин: Людей (о смене социализма на капитализм) спрашивали. Верховный Совет проголосовал за роспуск Советского Союза, это были представители народа. Кто как не Компартия распустила Советский Союз? Все выходцы из Политбюро ЦК КПСС.

15:09 20.06.2019 Возврат к социализму в прежнем объёме «маловероятен», считает Путин.

15:10 20.06.2019 Путин напомнил, что Зеленский отказался разговаривать «с сепаратистами». «А как тогда решать эту проблему?» — поинтересовался Путин.

15:10 20.06.2019 Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ускорить процесс утверждения статуса ополченцев жителям Ботлихского района, участвовавшим в отражении атаки террористов в 1999 году. Напомним, в августе 1999 года около 1500 боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба перешли чечено-дагестанскую границу и захватили несколько дагестанских сел. До прихода федеральных сил сдерживали нападение боевиков отряды ополченцев. «Я запомнил на всю жизнь, как повели себя дагестанцы. Как обращались они тогда ко мне: «Не хочет Россия защитить саму себя и нас — дайте нам оружие, мы защитим». Помню и другую ситуацию, как главы поселений пришли к нашим военным с вопросом, почему они не бьют по селу, где засели боевики. В ответ на то, что боятся разрушить то, что веками строили их предки в этом селе, они сказали: «Не бойтесь, бейте!» — рассказал Путин. В ответ на просьбу ополченцев, президент сделал поручение правительству РФ проработать этот вопрос. В принципе, как отметил Путин, он уже поднимался в Конституционном суде. Необходимо лишь принять решение и внести списки членов ополчения в действующий лист закона. Читайте также: Путин пообещал дагестанским ополченцам статус ветеранов боевых действий

15:10 20.06.2019 Президент не исключает того, что социалистические силы могут контролировать государство, завоевав симпатии народа. «Будет ли это хорошо для страны? Я не знаю. Одно дело национализировать всё и вся, а другое — добиться, чтобы национализированные отрасли хорошо работали. А элементы госрегулирования у нас и так присутствуют», — указал он.

15:10 20.06.2019 Вопрос: когда Россия и Белоруссия объединятся в настоящее Союзное государство? Стоит ли провести референдум?

15:10 20.06.2019 В Следственном комитете начали проверку в связи с обращением жительницы Рославля Смоленской области на «прямую линию» с президентом о недоступности медицинской помощи. «В своем обращении местная жительница сообщила о том, что в детской поликлинике ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» отсутствует возможность записать ребенка к профильным специалистам. В ходе доследственной проверки следователями будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственным за оказание медицинской помощи детям в ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», — сообщили в СК. Об этом: После обращения Путину смоленским здравоохранением заинтересовался СК

15:11 20.06.2019 Путин: Речь идёт о реализации договора о создании Союзного государства. Это не единое государство, но будет союзный парламент, единая общая валюта. «Что-то не было сделано со стороны РФ, что-то — со стороны Белоруссии. Сейчас договорились, что вернёмся к этому договору, какие внести коррективы. В социальной сфере, с точки зрения перемещение товаров и услуг, гарантий — сделано немало. Но должны сделать гораздо больше», — заявил президент.

15:11 20.06.2019 По словам Путина в современной истории нет ни одного примера того, чтобы конфликт, подобный тому, который развернулся в Донбассе, решался бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами.

15:11 20.06.2019 На «прямой линии» живущий в Петербурге блогер и переводчик Дмитрий Пучков («Гоблин») задал президенту России вопрос о возможном введении уголовной ответственности за распространение в соцсетях и СМИ фальшивых сведений. Владимир Путин признал, что проблема обостряется, однако сначала надо посмотреть, как будет работать административная статья за распространение заведомо ложных сведений, которые могут привести к тяжелым последствиям. Подробности в материале: Путин ответил «Гоблину» про наказание за фейковые новости

15:14 20.06.2019 Путину рассказали о налаженном воздушном сообщении с городом Горно-Алтайск, которое облегчило визиты граждан РФ на Алтай.

15:15 20.06.2019 В рамках «прямой линии» президенту РФ показали репортаж, в котором жители Горно-Алтайска пожаловались главе государства на высокую стоимость их транспортных расходов.

15:15 20.06.2019 В ходе «прямой линии» президента РФ Владимира Путина спросили о том, хочет ли он сделать первый шаг на встречу президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Он талантливый человек, я видел его выступления в КВН в Москве в 2000-х — это было талантливо и смешно. Но сейчас это не комедия, а трагедия. Президенту надо решать проблемы, которые он заявлял в своей избирательной кампании. А президент Украины тем временем во Франции заявил, что не намерен разговаривать с «сепаратистами». Но история конфликтов не знает примеров примирения без прямого диалога. ВСУ продолжают стрелять, блокада Донбасса не снята. Ничего не происходит», — заявил президент России. Читайте подробнее: Путин: Зеленскому нужна политическая воля для решения проблем

15:16 20.06.2019 Учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер рассказала Владимиру Путину об особенностях отсутствии в Дагестане системы оказания паллиативной помощи на дому. «В Дагестане совершенно удивительные люди. В Дагестане не нужно никому говорить, что люди должны уходить из жизни дома, что старики должны быть дома, что это естественно и нормально. Там всегда забирают из больницы, абсолютно всегда и всех. При этом в Дагестане нет ни одной выездной паллиативной службы», — отметила Анна. Читайте также: Путину рассказали об особенностях паллиативной помощи в Дагестане

15:17 20.06.2019 Путин рассказал, что он очень хорошо помнит аэропорт в Горно-Алтайске. По словам Путина, ему очень приятно узнать об увеличении туристического потока в данном регионе.

15:17 20.06.2019 Многодетная семья с Украины, которая в 2014 году переехала в Набережные Челны (Татария) и до сих находится в статусе беженцев, попросила помощи в получении гражданства. На что президент Владимир Путин пообещал, что «по вашей семье и родственникам решение будет принято быстро», по данному вопросу «поговорим» с главой Татарии Рустамом Миннихановым. Говоря о недавно подписанном указе об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий иностранцев, президент сказал, что посмотрит, «как действует на практике норма»: "Знаю, что есть проблема, требуют документы, которые они могут получить только на Украине. Посмотрю, какие нужны внести коррективы, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить».

15:17 20.06.2019 По словам главы государства, нет ничего хорошего в том, что в России дорожают авиабилеты.

15:18 20.06.2019 Владимир Путин отметил, что есть проблемы, связанные прежде всего с затратами на обслуживание самолетов. И одна из основных проблем — стоимость авиационного керосина. Она, по словам Путина, возникла из-за налогового маневра правительства РФ.

15:18 20.06.2019 Следователи СК России после обращения жителя Омска, прозвучавшего в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, организовали проверку информации о необоснованном завышении тарифа по вывозу бытовых отходов. Подробности в материале: СК проверит информацию омича о завышении тарифа по вывозу бытовых отходов

15:19 20.06.2019 Президент рассказал о том, что правительству РФ пришлось в ручном режиме решать проблемы, связанные с ростом цен на топливо.

15:21 20.06.2019 По словам Владимира Путина проблема в том, что в принятые меры по стабилизации цен на рынке не включили авиационный керосин. «Это проблема», — сказал Путин.

15:21 20.06.2019 «Сегодня можно «золото Захарченко» вернуть на Колыму. Оно послужит возрождению региона», — прокомментировал глава Колымы Сергей Носов вопрос, поступивший на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина от жителя Магадана. Губернатор Магаданской области также отметил, что когда-то на Колыму приезжали отбывать наказание, а отсюда в Россию отправляли золото. Читайте также: Путин на «прямой линии»: количество коррупционных преступлений снижается Подробности в материале: Колыма хочет вернуть себе «золото Захарченко»

15:22 20.06.2019 Президент России рассказал о том, что в цене авиационного билета 30% — это цена авиационного топлива. «Я разговаривал по этому поводу с теми, кто в правительстве за это отвечает», — заверил Путин. Случившееся упущение, по словам президента, следует исправить.

15:24 20.06.2019 Публицист и переводчик Дмитрий Пучков, известный как блогер Гоблин, обратил внимание на закон о фейковых сообщениях, вспомнив недавние взрывы на заводе в Дзержинске и слухи, которыми эта ситуация обрастала в социальных сетях. Пользователи сеяли панику, призывали всех срочно уезжать и говорили «чуть ли не о конце света». Причём губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после происшествия практически потребовал применить закон о «фейк ньюс». «Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались расшатать ситуацию», — заявил губернатор. Позднее глава Пензенской области Иван Белозерцев говорил, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идёт массовое распространение ложной информации. «Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценёно соответствующими органами», — считает Белозерцев. Читайте также: Путина просят ввести уголовную ответственность за ложную информацию

15:25 20.06.2019 Победитель «Лидеры России» Евгений Гравчак, находящийся под санкциями, задаёт вопрос про диалог с западными странами. Путин: «Если американская сторона проявляет интерес, мы готовы к этому диалогу, насколько готовы наши партнёры. Мы видели, что происходит в сфере внутренней политики. Часть американского истеблишмента спекулирует на теме американо-российских отношениях, придумывая «фейки». Они не подтверждаются, но продолжаются и продолжаются. Когда коллеги будут готовы — мы ответим таким же образом на это».

15:25 20.06.2019 Американские компании не уходят с российского рынка, работают. При Обаме объём товарооборота упал, при Трампе вырос — Путин.

15:25 20.06.2019 Санкции — большая ошибка со стороны США, но когда-нибудь осознание придёт, и это будет исправлено, надеется президент.

15:27 20.06.2019 По словам Путина, современный мир взаимосвязан и взаимозависим.

15:28 20.06.2019 Путин призвал не забывать о необходимости обеспечивать безопасность России от возможных кибератак.

15:28 20.06.2019 Видеозвонок, Александр Батраков из Москвы: зачем по телевидению показывают так много нового вооружения? К какой войне учили? «Хочешь мира — готовься к войне», — напомнил Путин поговорку.

15:29 20.06.2019 Президент отметил, что США по расходам на вооружение серьёзно опережают Россию, так же РФ обгоняет и Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония — по абсолютным величинам. Россия лишь на 7 месте с объёмом в 47 млрд долларов. «Мы единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы», — добавил президент.

15:30 20.06.2019 Тренд на сокращение военных расходов в России начат — ни одна другая крупная страна этого не делает, подчеркнул он.

15:30 20.06.2019 По словам президента России, РФ не раз предлагала американским партнерам начать диалог по выработке правил в киберпространстве, в том числе и влияющего на важную инфраструктуру. Эти призывы остались безответными. «На излете своей политической деятельности президент Обама вроде согласился, но потом не успел ничего сделать», — констатировал Путин.

15:30 20.06.2019 При таких скромных расходах Россия не только обеспечивает паритет, но и на 2−3 шага опережает конкурентов, указал Путин.

15:31 20.06.2019 Путин обратил внимание на обращение, что мощь определяется не столько военной, сколько экономической силой. «Для этого мы и выстраиваем нашу работу в рамках нацпроектов, чтобы обеспечить экономическую мощь», — заявил он.

15:32 20.06.2019 Путина спросили, почему девушек не принимают в Нахимовское училище.

15:32 20.06.2019 Путин сказал, что готовится решение о возможном приеме девушек в Нахимовское училище.

15:35 20.06.2019 «Президент очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник. Оснащаем их новым оборудованием, принимаем на работу дополнительно 700 врачей узких специальностей», — написал Собянин. Об этом: Собянин сообщил о дополнительном приёме на работу 700 врачей

15:35 20.06.2019 Путина спросила курсантка Краснодарского училища летчиков — будет ли у девушек возможность осваивать другие летные средства, в том числе в истребительной и в штурмовой авиации. Путин отметил, что в штурмовой авиации в отличие от истребительной физические нагрузки очень сложные, но заметил, что ограничений для девушек он не видит.

15:36 20.06.2019 Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» 20 июня, отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом. «Диалог всегда хорош и востребован. Мы готовы к диалогу настолько, насколько готовы наши партнеры», — заявил Путин. «При этом нам есть о чем поговорить: сфера безопасности, договор СНВ, экономическое сотрудничество — при Трампе, несмотря на санкции, наш товарооборот вырос, при Обаме он упал», — отметил Путин и заключил, что «санкции — это большая ошибка». Об этом: Путин о Трампе: нам есть, о чем поговорить

15:36 20.06.2019 Еще один вопрос от курсанток Краснодарского училища летчиков, которые поинтересовались о том, как попасть в экипаж к президенту РФ, и попросили сказать, какой у него налет часов.

15:37 20.06.2019 Путин сказал, что в общей сложности он находился в воздухе несколько месяцев.

15:38 20.06.2019 Будет ли «большая сделка» с Америкой по Сирии? Путин: «Нет. Мы не торгуем нашими союзниками и принципами. Но договариваться с партнёрами можно о политическом урегулировании».

15:38 20.06.2019 Путин отметил, что пользуется самолетами, которые не входят в состав Вооруженных сил РФ.

15:40 20.06.2019 В Тюменской области следственные органы проверят информацию, поступившую на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным от жительницы села Каскары. Женщина сообщила главе государства о 20-летнем отсутствии в селе водопровода. «В рамках проверки следователями будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию. По результатам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: СКР даст правовую оценку отсутствию водопровода в тюменском селе

15:41 20.06.2019 Путин прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе и назвал катастрофой гипотетическое применение Америкой вооруженных сил против Ирана. «Очень трудно просчитать последствия», — отметил президент. Путин отметил, что Иран выполняет договоренности достигнутые с МАГАТЭ, и нарушений не допускает.

15:43 20.06.2019 Вопрос: Агентство инвестиций в социальную сферу занимается строительством круглогодичных крытых манежей на принципах самоокупаемости. Получена поддержка Минспорта, но есть барьеры в городах-миллионниках, на нижних уровнях не дают согласования, хотя организация даже не требует денег: «Зачем частные деньги, если есть бюджетные». Президента просят поддержать. Путин пообещал поговорить с Сергеем Собяниным и другими руководителями об этом.

15:43 20.06.2019 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил кадровые проблемы в Псковском онкодиспансере, пациенты которого в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным пожаловались на очереди к специалистам. По словам губернатора, основная причина нехватки медиков — уровень зарплат, самый низкий на всём Северо-Западе России. В одиночку региону с проблемой не справиться, заявил Ведерников. Читайте также: Псковский губернатор: зарплаты наших врачей — самые низкие на Северо-Западе

15:47 20.06.2019 С просьбой решить вопрос с приёмом девушек на обучение в Нахимовское училище к президенту обратилась 13-летняя жительница Иваново Дарья, которая мечтает служить в Вооруженных силах РФ. «Готовится решение, связанное с приемом девушек в Нахимовское училище», — сказал Путин. Об этом: Владимир Путин: в Нахимовское училище будут принимать девушек

15:48 20.06.2019 Закон об оскорблении власти направлен в первую очередь на борьбу с оскорблениями символов государства, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии». Об этом: Путин назвал цель закона о «неуважении к власти»

15:49 20.06.2019 Путина спросили о доме мецената Щукина, который не находится в поле культуры, хотя это важная историческая точка, и призвали сделать там музей. Путин согласился с тем, что Минобороны могло бы продумать о том, чтобы провести соответствующую работу и создало там музей Щукина.

15:51 20.06.2019 На «прямой линии» 13-летняя школьница из Иваново, которая мечтает о карьере военно-морского офицера, пожаловалась президенту, что в Нахимовское училище девушек не принимает. Владимир Путин ответил, что новая учебная площадка Министерства обороны, которая сейчас создается в Петербурге, предусматривает военное обучение для девушек. В сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге начнет свою работу филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны России. Учебное заведение для девочек разместится на Бычьем острове в дельте Невы. Читайте подробнее: Путин обнадежил школьницу, которая хочет стать морским офицером

15:51 20.06.2019 Путин назвал бывшего премьер-министра Примакова чистым и прозрачным человеком и отметил, что у того, в отличие от Павла Грудинина, не было банковских счетов за границей. Так глава государства прокомментировал идею о назначении Грудинина премьер-министром РФ.

15:52 20.06.2019 Губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на жалобу жительницы села Покровское Неклиновского района на горы мусора в населённом пункте. По его словам, вопрос исчерпан. «Проблема с мусорной площадкой в селе Покровское Ростовской области, фотографию которой показали президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии», известна региональным властям и была решена ранее», — цитирует главу донского региона Telegram-канал «Ростов №1». Подробности в материале: Ростовский губернатор отреагировал на жалобу Путину

15:53 20.06.2019 Видеорепортаж из Тюменской области: в селе Каскара не хватает воды, люди вынуждены ездить за чистой питьевой водой в Тюмень, хотя поблизости пролегает трубопровод к птицефабрике. Село находится в 20 км от города.

15:56 20.06.2019 «У нас миллионы не имеют доступа к питьевой воде. В данном конкретном случае мне немного странно, село рядом с областным центром, крупным и самодостаточным. Регион-донор, средств для решения достаточно. Нужно ли решать полтора-два года? Сомневаюсь. Это не такие уж и большие затраты — сделать водоотвод», — прокомментировал Путин.

15:56 20.06.2019 Президент РФ Владимир Путин уверен, что никаких ограничений для освоения девушками профессии военного летчика нет. Об этом он заявил 20 июня в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос девушек-курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училищ, сообщает ИА REGNUM. «Ограничений не вижу, в том числе для службы в истребительной авиации. Но подумайте о штурмовой авиации, там очень высокие нагрузки, я вообще не понимаю, как ребята это делают. Но ограничений для девушек не вижу», — сказал Путин. Читайте подробнее: Ограничений нет: Путин о женщинах в военной авиации

15:57 20.06.2019 Губернатор Тюменской области заявил, что вопрос всегда был на контроле властей. Водопровод построен был в 1974 году (для птицефабрики), теперь отдан на обслуживание «Тюменьводоканалу», желающие могут подать заявление на технические присоединение. Однако водопровод старый, он реконструируется за счёт средств инвесторов через концессии.

15:58 20.06.2019 Вскоре будет заключена концессия на территорию, куда входит и Каскара. Водопровод будет реконструирован в 2020 году.

15:58 20.06.2019 Губернатор сказал, что проблема была в том, что жители не могли подать заявку на подключение. «Считайте, что я её подал за них (жителей)», — добавил Путин.

16:00 20.06.2019 «Прямая линия» — шоу спецслужб», — прочёл Путин сообщение. «Уверяю, ни одна спецслужба к сегодняшнему мероприятию отношения не имеет. Я готовился к «прямой линии», был понятен вектор вопросов, которые волнуют людей», — указал президент.

16:01 20.06.2019 Путина спросили о том, что ему не обидно, если к нему люди обращаются с вопросами, которые относят к компетенции губернаторов, министерств и ведомств. Путин сказал, что ему не обидно. Кроме того, он не согласился с высказыванием, что «прямая линия» это «шоу спецслужб», и заверил всех, что ни одна из спецслужб РФ к «прямой линии» отношения не имеет.

16:02 20.06.2019 Владимир Путин поблагодарил дагестанцев за то, что они сделали для России в 1999 году, когда в Ботлихский район Дагестана вторглись с территории Чечни боевики банды Басаева и Хаттаба. В ходе «прямой линии» он подчеркнул, что благодаря их подвигу «мы сохранили территориальную целостность страны». «…Тогда страна находилась в сложной ситуации, и если бы террористы реализовали планы в Дагестане, то потом возникли бы проблемы не только в Дагестане, но и в Поволжье», — подчеркнул президент. Читайте также: Путин поблагодарил дагестанцев за сохранение целостности России

16:03 20.06.2019 Когда президент перестанет заниматься частными вопросами? Президент ответил, что частные вопросы не менее важны, так как касаются судеб людей.

16:04 20.06.2019 Наталья Касперская задала вопрос в связи с историей Huawei и атаками на энергосистемы России: как запустить реальное импортозамещение в стране? «Уже говорил об этом, но импортозамещением мы занимаемся — 67 млрд направлено на эти цели. Что чрезвычайно важно, так это защитить критически важную инфраструктуру, в том числе с помощью таких компаний, как ваша», — указал президент.

16:04 20.06.2019 Конкурс «Лидеры России» РФ Путин назвал эффективной работой. Путин отметил, что уже поступило «по этому направлению» свыше 200 тыс. заявок. Путин назвал конкурс эффективно работающим лифтом, и отметил, что некоторые из тех, кто прошли через него, работают и министрами, и губернаторами, и заместителями губернаторов.

16:05 20.06.2019 Владимир Путин пообещал сделать «максимально либеральным» процесс получения российского гражданства «и для других граждан Украины, находящихся на территории страны». "Я посмотрю, как действует на практике норма, которая принята недавно (указ об упрощенном получении российского гражданства жителями, постоянно проживающими в отдельных районах ЛНР и ДНР, — прим. ИА REGNUM). Уже знаю, что есть и проблемы, связанные с тем, что от граждан Украины требуют получения каких-то документов, которые они могут получить только на Украине. Понятно, что это замкнутый круг, решить эту проблему вряд ли представляется возможным. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить». Владимир Путин также сообщил, что приходит «много вопросов от граждан Украины, которые не находятся на территории Российской Федерации, а находятся где-то за границей»: "Кстати говоря, в том числе и на территории самой Украины. Чтобы получить гражданство России, нужно всё-таки приехать в Российскую Федерацию. Я с трудом себе представляю, что в сегодняшних условиях на Украине можно просто обратиться в наши консульские учреждения и решить этот вопрос. Но по-любому мы будем стремиться к тому, чтобы либерализировать этот процесс». Подробнее: Путин пообещал упростить получение гражданства проживающим в РФ украинцам

16:06 20.06.2019 Прокурорские работники начали проверку ситуации со сбором мусора в Верхней Салде — на город обратил внимание президент России Владимир Путин. Об этом: Показанный Путину свердловский город проверяет прокуратура

16:08 20.06.2019 Актер Егор Бероев рассказал Путину о том, что в психоневрологических интернатах руководитель такого учреждения является заказчиком и поставщиком, и единственным гарантом оказываемых услуг. Это, по словам актера, прямой конфликт интересов. «Существует система, которая пронизана коррупцией», — сказал Бероев, и отметил, что чиновники саботируют указания президента РФ.

16:10 20.06.2019 Не хочет ли президент проехать по стране просто так, без охраны? «Я езжу по стране. Хотел бы отдохнуть свободно, но это нереалистично, невозможно. Поездка, длинные поездки, как я на «Жигулях» проехал 2000 км между Хабаровском и Читой — даже такое не даст полной картины о стране. Страна у нас большая, и всё сразу не концентрируется в одном месте», — указал президент.

16:10 20.06.2019 Петербургский блогер и переводчик Дмитрий Пучков(«Гоблин») доволен ответом президента России Владимира Путина на «прямой линии» на вопрос блогера о возможном ужесточении наказания за фейк-ньюс. «Разумный, взвешенный, юридически грамотный ответ. Надеюсь, я привлек внимание к проблеме», — сказал блогер корреспонденту ИА REGNUM. Читайте подробнее: «Гоблин» рад, что с помощью Путина привлёк внимание к проблеме фейк-ньюс

16:10 20.06.2019 «Даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в стране, видно», — добавил президент.

16:10 20.06.2019 Путин пообещал вернуться к вопросу о проблемах ПНИ и законопроекту о «распределенной опеке».

16:10 20.06.2019 Президент слышал про себя анекдоты. «Сейчас у меня появился коллега, который делает это гораздо лучше, чем я», — ответил он на просьбу процитировать.

16:11 20.06.2019 Путин признался, что не сталкивался со случаями, чтобы его целенаправленно пытались ввести в заблуждение.

16:11 20.06.2019 Президент не видел за все годы, чтобы кто-то целенаправленно хотел ввести его в заблуждение. Иногда сами чиновники необъективно оценивают ситуацию, указал Путин.

16:12 20.06.2019 По словам Путина, одна из главных проблем РФ — это повышение производительности труда.

16:13 20.06.2019 «Нас поливают, а вы зовёте партнёрам» — почему такой вежливый? «Я всё-таки во дворе питерском жил. Среда городская гармонична, и она не может не влиять на представление у человека о гармонии. Но политическая культура — это общая наша культура, и если кто-то её не понимает, это его проблемы. Я представляю Россию, страну с высоким уровнем культуры, и я не имею права про это забывать», — указал президент.

16:14 20.06.2019 Путин сказал, что ему не надоело быть президентом.

16:14 20.06.2019 Когда построят железнодорожную часть Крымского моста — работа идёт по плану.

16:14 20.06.2019 Бывает ли президенту стыдно? «Однажды на улице женщина упала на колени, отдала мне записку, я сказал, что обязательно её посмотрю. Отдал её помощнику. Её потеряли… Мне и сейчас стыдно. Всё, что в руки попадает, стараюсь отработать потом».

16:14 20.06.2019 Путин заверил, что он не является инопланетянином и что у него есть свидетели, в лице его родных, которые могут это подтвердить.

16:16 20.06.2019 «Прямая линия» окончена.

16:18 20.06.2019 Владимир Путин хотел бы отдыхать свободно и неузнаваемо, но это невозможно. Об этом президент сказал 20 июня в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос из Владимирской области. «Я езжу по стране. Я хотел бы отдыхать свободно и неузнаваемо, но это невозможно», — отметил президент. Подробности в материале: «Сквозь покрашенную траву видно, что происходит» — Путин

16:18 20.06.2019 Президент России Владимир Путин не считает вопросы мелкими, если они касаются судеб конкретных людей. Об этом он заявил 20 июня на «прямой линии». Читайте также: Путин не считает вопросы мелкими, если они касаются судеб людей

16:22 20.06.2019 Заявления президента РФ Владимира Путина в ходе «прямой линии» о недопустимости свалок и урегулировании цен на вывоз мусора позволят урегулировать ситуацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Очень надеюсь, что слова президента охладят пыл некоторых чиновников и связанных с ними бизнесменов, которые заявленную государственную задачу по переработке мусора и освобождению городов от мусора пытаются превратить в доходный свечной заводик для личного потребления», — заявил Емельянов. Об этом: Емельянов: Путин резко одернул завышающих тарифы на вывоз мусора

16:25 20.06.2019 Президент России Владимир Путин заверил граждан в том, что железнодорожную часть Крымского моста построят вовремя, в конце 2019 года. «Работа идёт по плану. В этом году, в конце года, железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана», — уточнил президент. Об этом: Железнодорожную часть Крымского моста построят вовремя — Путин

16:28 20.06.2019 Информация, которую президент России Владимир Путин получает от своих подчинённых, не является заведомо ложной. Об этом он заявил 20 июня на «прямой линии», отвечая на вопрос из Югры. Читайте подробнее: Путин не считает, что подчинённые вводят его в заблуждение

16:29 20.06.2019 Путин вполне в курсе всех имеющихся внутренних проблем. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Дмитрий Фетисов, комментируя итоги «прямой линии» главы госдураства: «Это заметно и по акценту на внутренней политике и его ответам. Также видно, что президент не считает ситуацию с падением рейтингов институтов власти тревожной, и уверен в нормализации ситуации после реализации национальных проектов», — подчеркнул эксперт. Подробности в материале: Путин в курсе всех имеющихся внутренних проблем — политолог

16:29 20.06.2019 «В России как не умели, так и не умеют решать мелкомасштабные проблемы граждан, захламившие 80% политического пространства своими обидами, жалобами, недоразумениями, претензиями, локальными скандалами. Попытки с высоких горизонтов с сочувствием и вниманием смотреть на все эти ворчания работают как некий аутотренинг, но саму причину, разделяющую страну на «великих» и «низких», не решают», — прокомментировал «прямую линию» с президентом России новгородский политолог и социолог Александр Жуковский. Читайте также: Социолог: «прямая линия» с Путиным превратилась в «исповедальный» ритуал

16:30 20.06.2019 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил момент «прямой линии», когда президенту РФ Владимиру Путину был задан вопрос о «банде патриотов» из «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня. «Хорошо прошлись по «Единой России», — заявил Жириновский. Читайте подробнее: Жириновский: Хорошо прошлись по «Единой России»

16:33 20.06.2019 «Очень много вопросов к организаторам «прямой линии». Несмотря на то, что с самого начала эфира звучали актуальные и злободневные вопросы, ряд важных вопросов вроде ситуации в Шиесе, «храмового протеста» в Екатеринбурге и «дела Голунова» либо были проигнорированы, либо ушли на второй план», — уверен политолог Дмитрий Фетисов. Подробности в материале: Организаторы «прямой линии» с Путиным упустили много важных тем — мнение

16:36 20.06.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе специальной передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным» рассказал, что ему до сих пор стыдно. Читайте подробнее: Путин рассказал, за что ему до сих пор стындно

16:42 20.06.2019 Все наиболее острые для России проблемы нашли отражение на «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, комментируя итоги «прямой линии» с президентом 20 июня. «На «прямой линии» президента получили отражение все наиболее острые для страны проблемы. Владимир Владимирович подтвердил социальную направленность политики государства, еще раз указал на главную конечную цель нацпроектов — повышение качества жизни людей. Сегодня на развитие важнейших отраслей выделяются достаточно большие средства, но они не всегда эффективно используются — как, например, в случае с лекарственным обеспечением. Для регионов это, безусловно, важный посыл — больше ответственности на местах. Нацпроекты — это проверка эффективности работы каждого руководителя», — сказал губернатор. Об этом: «Прямая линия» с президентом — важный посыл губернаторам: Дюмин

16:43 20.06.2019 Решение назначать пособие семьям с ребенком в возрасте от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка — «эффективный инструмент для решения демографических вопросов». Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Ольга Окунева («Единая Россия») «При реализации существенную поддержку в размере прожиточного минимума на ребенка получат около 70% российских семей, а значит, рождение ребенка уже не будет ограничено финансовыми возможностями родителей», — отметила Окунева. Читайте также: Повышенные детские пособия смогут получить более 70% семей

16:43 20.06.2019 Глава России знает, что нужно сделать для доступности региональных авиаперевозок: авиационный керосин тоже будет включен в список мероприятий по стабилизации цен на внутреннем топливном рынке. Подробности «прямой линии» с президентом из Республики Алтай и развёрнутый ответ Владимира Путина о мерах по стабилизации цен на внутреннем топливном рынке. По его словам, применительно к проблеме пассажирских авиаперевозок проблема заключается в том, что в эти меры не включили авиационный бензин. «Моторное топливо включили, все бензины и дизель, а авиационный керосин не включили. И это проблема. Цена в прошлом году скакнула на авиационное топливо — на 30 с лишним процентов, а на билеты на самолёты — на 9,5 процентов. У нас никогда такого не было. У нас рост составлял обычно в год где-то два процента. В цене авиационного билета, скажем, «Авиафлота», цена авиационного топлива составляет 30 процентов», — отметил Владимир Путин и подчеркнул, что это явное упущение ответственных членов правительства, и оно должно быть немедленно исправлено. Об этом: Путин знает, что нужно сделать для доступности региональных авиаперевозок

16:46 20.06.2019 У президента на «прямой линии» поинтересовались, почему он продолжает называть «партнерами» даже представителей тех стран, которые настроены к России не слишком дружественно, и «почему он такой вежливый». Владимир Путин объяснил, что всё дело в его ленинградском-петербургском воспитании, которое помогает поддерживать личные контакты с лидерами других стран даже в условиях осложнения межгосударственных отношений. А также в высокой ответственности за Россию. Читайте подробнее: Путин объяснил, что он вежливый из-за «питерской среды»

16:47 20.06.2019 В Оренбургской области после того, как информация о сельской школе в селе Трудовом прогремела на всю Россию благодаря «прямой линии» с Владимиром Путиным, местная власть оперативно отреагировала на сигнал. Школу, которая не ремонтировалась долгие годы, ждет комплексный ремонт. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер. Подробности в материале: После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу

16:52 20.06.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что одна из главных проблем России и одновременно главная задача — это рост производительности труда. Об этом: Путин: Главная проблема России — низкая производительность труда

16:53 20.06.2019 В ситуации с отсутствием водопровода в тюменском селе Каскары разбирались и на финише «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Вода в этом тюменском селе есть, но в старой части. В новой, коттеджной части села, водопровода никогда не было и нет уже 20 лет. Это выяснили журналисты канала «Россия 24». В скважинах, которые пробурили жители коттеджей, к сожалению, вода мутная и жёлтая, непригодная не только для питья, но и для бытовых нужд. Чтобы постирать бельё, жителям коттеджной части села приходится ездить к родственникам в иные населённые пункты. В 2020 году водопровод от города Тюмени в село Каскара будет построен. Заявку на присоединение к водоводу можно подавать уже сейчас», — заверил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Считайте, что я уже за них обратился. Я вас прошу об этом. Сделайте как можно быстрей. А в целом я бы хотел отметить, что нужно пользоваться современными методами очистки воды», — отметил президент страны. Напомним, правовую оценку отсутствия в селе Каскары водопровода даст в ближайшее время СУ СКР по Тюменской области. Об этом: «Странно для Тюменской области»: Путина втянули в дискуссию по водоводу

16:53 20.06.2019 Потери от кризиса в сфере международных отношений непропорциональны и должны впечатлить европейцев, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. «Потери от кризиса в отношениях взаимны, причем непропорциональны, — на 50 млрд долларов российских потерь приходится 240 млрд европейских. По-моему, эта цифра звучит впервые, и она, на мой взгляд, должна впечатлить тех самых европейцев, которые загнали себя в санкционную ловушку, продлевая автоматически экономические и иные меры против России», — отметил Косачёв в Facebook. Подробности в материале: Косачёв: цифры соотношения потерь от санкций прозвучали впервые

16:55 20.06.2019 Владимиру Путину не надоело быть президентом России. Об этом он заявил, отвечая на вопрос из Челябинска. «Нет, иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок», — сказал глава государства. Читайте подробнее: Путину не надоело быть президентом

16:58 20.06.2019 Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что «прямая линия» в очередной раз продемонстрировала «высочайший профессионализм и открытость главы государства, доскональное знание обсуждаемых вопросов». По его словам, с каждым годом «всё больше людей стремится напрямую обратиться к главе государства», что является свидетельством «растущего доверия россиян к своему президенту»: "Чувствуется, что люди знают о том, какая большая работа проводится государством, лично президентом страны в направлении улучшения жизни россиян, урегулирования глобальных конфликтов. Полностью поддерживаю главу государства в том, что генеральный способ улучшения уровня жизни в стране — повышение производительности труда и развитие экономики. Считаю, что такой прямой и откровенный диалог на актуальные темы даёт региональной и муниципальной власти пример работы с населением, решения значимых вопросов. Демонстрируя предельную заинтересованность и эмпатию, Владимир Владимирович ориентирует нас всех на открытость и эффективность общения». Подробнее: Тамбовский губернатор: Владимир Путин нацеливает нас на эффективное общение

17:02 20.06.2019 В ходе «прямой линии» с президентом РФ жители Ботлихского района Дагестана напомнили Владимиру Путину о событиях 1999 года, когда несколько тысяч ополченцев выступили против боевиков из банды Басаева и Хаттаба. Они рассказали, как предложили тогда главе государства поднять бокалы за победу, но тот предложил с этим повременить. «Вы помните в солдатской палатке поднимали бокал за победу, и мы все встали, когда Вы вошли, но Вы сказали тогда: «Потом». Сейчас Ботлих цветет: здесь газ, вода, все красиво. Разрешите нам поднять бокал за Вашу здоровье, за победу», — обратился один из аксакалов. Президент отметил, что сможет когда-нибудь сделать это вместе с ополченцами. Читайте также: Дагестанцы хотят поднять бокал с Путиным за победу над боевиками и здоровье

17:03 20.06.2019 Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв услышал сигнал в заявлениях президента РФ Владимиру Путина относительно развития Союзного государства. «Отдельно отметил бы высказывание президента по поводу Союзного государства Белоруссии и России и, в частности, замечание о том, что пока не была реализована инициатива об общем парламенте, и это может стать предметом отдельного обсуждения с президентом Белоруссии (Александром Лукашенко — ИА REGNUM)», — отметил Косачёв в Facebook. Об этом: Косачёв уловил сигнал к объединению парламентов РФ и Белоруссии

17:03 20.06.2019 «Беспрецедентная открытость и откровенность лидера страны в общении с народом», — глава Тувы Шолбан Кара-оол о «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом: «Беспрецедентная откровенность»: глава Тувы о «прямой линии» с Путиным

17:07 20.06.2019 Земля, которую получила многодетная семья, непригодна для использования. Об этом на странице «ВКонтакте» правительства Московской области написал пользователь Андрей Поляк. Он сообщил, что прошло уже два года, как его семья получила землю для многодетных. Участок был выдан в лесу у населённого пункта Митянино Лосино-Петровского городского округа, и по обещаниям чиновников его должны были расчистить от насаждений и привести в порядок. Однако подрядчик выполнил работу наполовину: продал лес, а пни и непригодные для реализации деревья оставил. Кроме того, на территорию завезли мусор. «Участки для многодетных превратились в свалку», — пишет Андрей. Он подкрепил свои слова ссылкой на фотографии, сделанные на участке. На них поляна между лесополосами завалена кучами земли, валежником, бытовым и строительным мусором. По словам мужчины, вопрос был также направлен президенту РФ Владимиру Путину на «прямую линию». Об этом: Семья из Подмосковья пожаловалась на непригодность участка для многодетных

17:11 20.06.2019 В Оренбургской области следователи организовали проверку информации, поступившей в рамках программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» о состоянии школы в селе Трудовом Соль-Илецкого городского округа. Подробности в материале: После жалобы Путину следователи оценят действия чиновников Оренбуржья

17:14 20.06.2019 Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев удивлен несоответствием затрат государства и реально получаемых препаратов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня. «Сегодня государство тратит 400 млрд рублей ежегодно на лекарства — это очень большие деньги. И удивительно, что при этих расходах проблема обеспеченности лекарствами остается», — заявил Исаев журналистам. Читайте также: В ГД осознают актуальность ускорения в работе с лекарственным обеспечением

17:19 20.06.2019 По мнению политолога Максима Жарова, информативность нынешней «прямой линии» сильно упала даже по сравнению с традиционным ее форматом, который уже давно себя изжил. «Сегодня была предпринята попытка расширить формат мероприятия, внедрить в ставший привычным сценарий его проведения новые элементы. Однако за счёт новых форматов (это, например, странная и многими непонятая онлайн-конференция по проблемам медицины в малых городах) потерялись сами вопросы, всю их остроту гасили совершенно ненужные и политические вредные реминисценции корреспондентов и разного рода блогеров и медиамейкеров», — отметил политолог. Читайте также: Из-за смены формата информативность «прямой линии» с Путиным упала — мнение

17:20 20.06.2019 Внесение законопроекта об IT-«песочницах» ожидается в 2019 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). Он обратил внимание на то, что, отвечая на вопрос гендиректора Яндекса в России Елены Буниной, президент РФ Владимир Путин выразил мнение о необходимости развития практики правовых и технологических «песочниц» для IT-компаний, которые следует организовывать в различных регионах страны. Читайте подробнее: Законопроект об IT — «песочницах» в регионах ждут в Госдуме до конца года

17:23 20.06.2019 Если разрыв между успехами РФ и тем, что происходит в социальной политике (конкретно — в пенсионной реформе), будет продолжаться, то страна может столкнуться с ситуацией, когда ошибки «съедят» все успехи, которые были наработаны, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. «Мне кажется, что если разрыв между всеми этими успехами, и тем, что происходит в социальной политике (конкретно — в пенсионной реформе), будет продолжаться, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда определённые ошибки съедят все успехи, которые мы наработали. У меня возникает впечатление, что это понимает даже бюрократия крупная. Поэтому мы ждём того, что государственный разум скорректирует совершённые ошибки (прежде всего, по пенсионной реформе), и тогда социальная политика войдёт в резонанс с внешней политикой», — сказал Кургинян, комментируя «прямую линию» с президентом РФ. Об этом: Сергей Кургинян призвал исправить ошибку пенсионной реформы

17:28 20.06.2019 Отраженная в ходе «прямой линии» ddos-атака показала актуальность выработки единого международного законодательства в сфере регулирования интернета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). «Отраженная в ходе прямой линии ddos-атака показала, что от действий киберпреступников страдают не только отдельные граждане и бизнесы, но средства массовой информации и объекты телекоммуникационной инфраструктуры», — констатировал Левин. Читайте подробнее: Ddos-атака подтвердила актуальность мировых норм в регулировании интернета

17:28 20.06.2019 На территории Сирии действительно присутствуют российские частные охранные компании, также известные под названием ЧВК, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам прямой линии. Президент России подчеркнул, что частные охранные компании, действующие в Сирии, не связаны с российским государством или с российскими вооружёнными силами и не имеют отношения к боевым действиям, ведущимся российскими военнослужащими. «Во всяком случае, там решаются вопросы экономического характера, связанные с экономической деятельностью, с добычей нефти, с освоением месторождений и так далее. Вот о чем там речь, и, конечно, мы признаем, что, даже решая эти народно-хозяйственные задачи, как раньше говорили, люди рискуют жизнью. Это тоже вклад, кстати говоря, в борьбу с терроризмом», — сказал Путин. Отвечая на вопрос, не стоит ли признать сотрудников российских частных охранных компаний, действующих в «горячих точках», участниками боевых действий, президент ответил, что «они не являются участниками боевых действий, к сожалению или к счастью». Читайте подробнее: Путин рассказал о российских ЧВК, действующих в Сирии

17:28 20.06.2019 Материалы «прямой линии» с президентом будут проанализированы правительством Тверской области. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя, комментируя итоги «прямой линии» с Владимиром Путиным, состоявшейся 20 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Читайте также: Губернатор Тверской области обещает проанализировать итоги «прямой линии»

17:32 20.06.2019 На прошедшей 20 июня «прямой линии» президент РФ Владимир Путин дал ответ на важный общественный запрос, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Болезненных вопросов было много, — констатировал эксперт. — И вообще президент, мне кажется, от проблем не убегал. Власть и президент лично не боятся говорить о том, что людей волнует. Более того, она выносит эти проблемы в начало «прямой линии» и стремится показать рельефное представление. Но важно, что нет паники и немотивированных опасений. Есть представление о том, что мусорная реформа сталкивается с проблемами, но и есть представление, как их решать. Есть проблема врачей, но решается проблема с их заработной платой». Читайте подробнее: Владимир Путин показал, что не бежит от проблем и вопросов — политолог

17:37 20.06.2019 В рамках «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин одобрительно высказался о работе конкурса «Лидеры России». Читайте подробнее: Владимир Путин о «Лидерах России»: «Эффективный проект»

17:47 20.06.2019 Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» опять показал чиновникам на местах как нужно работать, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Он привел аллегорию корабля-страны, капитана-президента и матросов. «Путин раз в год выходит из капитанской каюты и начинает показывать матросам, как они должны работать. Но такого быть не должно. Капитан должен быть уверен в своих подчинённых. В противном случае матросы могут быть высажены на сушу в ближайшем порту», — рассуждает парламентарий в Facebook. Об этом: Толстой: Глава государства не должен вкручивать лампочки в подъездах

17:52 20.06.2019 Президент РФ Владимир Путин показал, что он обладает информацией о тех проблемах, которые есть в стране, считает зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов. «Наш президент за «Твиттер» не прячется, — сказал Климов. — Он выходит к народу и обладает информацией о тех безобразиях, которые творятся в стране. Раньше просто лекарств не было и денег не было. Бюджет РФ равнялся бюджету штата Нью-Йорк. Сегодня деньги есть, сегодня лекарства появились. Но сидят недобрые люди, и им дела нет до этого. Они обросли бюрократическим жирком и ничего не хотят видеть и слышать». Подробности в материале: Путин не прячется за Twitter, а выходит к народу — член Совфеда Климов

17:53 20.06.2019 Школа в селе Трудовом Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области не нуждается в капитальном ремонте. Здание 1969 года постройки — крепкое и не относится к категории аварийных, поэтому не находилось под пристальным вниманием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь городской администрации Евгения Золотцева, комментируя информацию, которая поступила президенту России во время «прямой линии». Подробности в материале: Ответ на жалобу Путину: «школа в Оренбуржье не из категории аварийных»

17:55 20.06.2019 В российском здравоохранении много проблем, но и достижения его тоже очевидны, считает председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов. «Такие «прямые линии» — один из мощнейших инструментов сверить позиции, и я уверен, что все люди нашей страны видят, какое внимание президент страны уделяет здравоохранению, — сказал Морозов. — Он не просто знает проблемы, он их чувствует. И эта «прямая линия» была пронизана искренностью и душевностью. Проблем на самом деле много, но и достижения здравоохранения очевидны. Но вот эти досадные где-то недоразумения, где-то недоработки и профессиональная лень рождают и дефицит кадров, и разрушение первичного звена». Подробности в материале: «Прямая линия» Путина была пронизана душевностью — депутат Госдумы

17:56 20.06.2019 Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал рассмотреть и взять на контроль все вопросы и просьбы, которые прислали ему в соцсети крымчане во время просмотра «прямой линии» с Владимиром Путиным. Об этом 20 июня руководитель региона сообщил на своей странице в Facebook. «Все обращения, поступившие в ходе «прямой линии», будут рассмотрены и взяты на контроль. Мы разберёмся в каждом вопросе, по каждому примем необходимое решение и сообщим гражданам о принятых мерах. Это касается и тех сообщений, которые поступили на мои страницы в социальных сетях», — отметил глава РК. Читайте также: Глава Крыма пообещал разобраться со всеми вопросами крымчан для Путина

17:58 20.06.2019 Современный формат «прямой линии» с президентом России сделал доступным общение с главой государства представителей самых разных групп населения страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил политолог, кандидат политических наук Башкирской академии государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан Владимир Савичев. «На самом деле эта пресс-конференция была срезом очень разных людей, очень разных регионов, групп населения. Эти группы были представлены сбалансированно — во всяком случае, к этому стремились, дали возможность осветить проблемы всем», — заявил Савичев. Читайте также: «Прямая линия» с Путиным: «Проблемы людей неважными быть не могут»

18:04 20.06.2019 Президент России держит руку на пульсе страны, «соединяя стратегический подход к решению вопросов внутренней и международной повестки с вниманием к конкретным проблемам, волнующим конкретного человека. Такое мнение 20 июня высказал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов. «Прямая линия» с президентом — это кратчайшее расстояние между народом и властью, пример для руководителей всех уровней. И, конечно, это своего рода «тест» на качество работы чиновников на местах, прямое руководство к действию для глав регионов. Это касается как конкретных вопросов, так и общей стратегии развития субъектов, решения важных региональных проблем», — отметил Аксёнов. Читайте подробнее: Глава Крыма: «прямая линия» — кратчайшее расстояние между народом и властью

18:14 20.06.2019 До тех пор, пока регионы не получат необходимое финансирование, будет продолжаться лотерея с прямой линией, в которой будут выигрывать лишь единицы. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Сергей Казанков, комментируя «прямую линию» президента России Владимира Путина 20 июня. «Как и в предыдущие годы, смотрю «прямую линию» с президентом и жду, смогут ли задать вопрос жители Марий Эл. К сожалению, система власти в стране находится в режиме ручного управления. Для того чтобы отремонтировать школу или проложить водопровод необходимо прямое вмешательство главы государства. Мне очень понравился вопрос: «Когда уже президент перестанет заниматься мелкими частными проблемами?». Это очень правильный вопрос. Читайте подробнее: Пока Минфин «зарезает», от лотереи с «прямой линией» выигрывают единицы

18:15 20.06.2019 Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о положительном эффекте от антироссийских санкций, глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в республике за последние годы удалось достичь ощутимых результатов в производстве сельхозпродукции. Производимая крестьянско-фермерскими хозяйствами продукция реализуется не только в России, но и в других странах. «Принятые меры позволили нам достичь отличных результатов в вопросах развития крестьянско-фермерских хозяйств и предпринимательства. Только в 2018 году произведено продукции на сумму 24 124,1 млн рублей, в том числе в КФХ — на 2270,5 млн рублей, или 9,4%», — отметил чеченский лидер. Читайте также: Кадыров рассказал, как в Чечне справляются с антироссийскими санкциями

18:23 20.06.2019 «Прямая линия» стала посланием доверия и надежды, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). «Это послание народа к Путину говорит о том, что народ доверяет своему президенту, — сказал Аксаков. — Послание доверия и послание надежды, что будет лучше, в том числе благодаря деятельности президента. Надо говорить о проблемах, и сегодня это было очень хорошо продемонстрировано. Уже в этом году, начиная с ближайшего времени, мы заметим изменения, которые будут точечными, но через определённый промежуток времени могут превратиться в полноводную реку, в системное проявление». Об этом: «Прямая линия» показала, что народ доверяет президенту РФ — Аксаков

18:31 20.06.2019 «Прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным показывает, что он по-прежнему является единственным представителем власти, которому граждане страны доверяют. Об этом заявил политический эксперт Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Вопросы были сконцентрированы на самых болезненных точках. Кто бы что ни говорил, что подошли не очень остро, но надо понимать, что нельзя объять необъятное», — отметил эксперт. По мнению Маркелова, количество поступивших вопросов говорит, что у людей остаётся колоссальный интерес к прямому общению с российским лидером. «Ни в одной стране мира нет такой практики. И президент продолжает держать руку на пульсе страны, для него принципиальный вопрос получать прямые вызовы, чтобы иметь возможность ответить на них. И часть из них, по мере возможности, решить. Президент остаётся единственным человеком, которому верят безукоризненно», — рассказал политический эксперт. Читайте подробнее: «Прямая линия» показала доверие граждан России к Путину — эксперт

18:34 20.06.2019 Губернатор Смоленской области Алексей Островский, комментируя ИА REGNUM итоги «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, заявил, что был готов к любому вопросу от главы государства. «Сегодня я был готов к любому вопросу, который может быть задан мне президентом, в том числе по ситуации, озвученной в сюжете федерального канала», — подчеркнул Островский, говоря о ситуации с Рославльской детской поликлиникой. Подробности в материале: Смоленский губернатор: «Я был готов к любому вопросу президента»

18:36 20.06.2019 «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным является не просто общением лидера государства с народом, но и элементом управления страной. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Это одна из систем управления страной. Это не просто «прямая линия». Это очевидный механизм управления. Мы видим только четыре с половиной часа того, что на экране. Но на этом не заканчивается. Весь поток информации будет изучен и систематизирован. Не просто на основе этого будут приняты решения. Я уверен, что по итогам этой «прямой линии» придётся менять законы», — заявил депутат Госдумы. Читайте также: Депутат Госдумы: после «прямой линии» президента придётся менять законы

18:37 20.06.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал коррупцию в стране «безобразием» и признался, что у него нет «печатных слов», когда он узнает о коррупционных миллиардах. Подробности в материале: Путин: нет «печатных слов» для «безобразной» коррупции

18:52 20.06.2019 Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова приобрёл две квартиры в Грозном для жительниц столицы Чечни Анны Булох и Зинаиды Фёдоровой, которые написали письмо на «прямую линию» президенту РФ Владимиру Путину. «По моему поручению мэр Грозного Ибрагим Закриев изучил эти заявления. По итогам проверки стало ясно, что обратившиеся действительно проживают в трудных условиях. Однако обе семьи не состояли в очереди, а у мэрии в данный момент не было реальной возможности обеспечить их жильем», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. С просьбой помочь людям чеченский лидер обратился в РОФ имени Ахмата Кадырова, и было принято положительное решение. Читайте также: Кадыров: обратившимся к Путину жительницам Чечни уже предоставили жилье

18:59 20.06.2019 Президент заверил россиян в готовности противостоять любым вызовам на пути развития страны и попыткам недобросовестных зарубежных конкурентов помешать усилению влияния России на мировой арене, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. «Владимир Путин демонстрирует, что Россия — сильное государство, которое не торгуется по вопросам суверенитета, умеет противостоять любым санкциям и попыткам сдержать наше движение вперед. Наши недополученные доходы из-за санкций не сопоставимы с теми потерями, которые несут страны Европы от антироссийских решений Брюсселя. Пожалуй, это можно считать прямым ответом лидера России на очередное продление антироссийских санкций, которое поставлено в повестку дня на встрече глав стран ЕС», — заявил Железняк. Читайте также: Президент РФ заверил граждан в готовности РФ к вызовам — Железняк

19:01 20.06.2019 В случае военного удара США по Ирану может произойти не только региональная катастрофа, но и события непредсказуемо трагического характера, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин во время прямой линии. «Иран — это шиитская страна, даже в исламском мире считают, что это люди, которые способны на крайности при необходимости своей собственной защиты, защиты своей собственной страны, — добавил президент. — И во что выльются эти крайности, никто не знает, и кого они затронут, трудно сказать», — подчеркнул российский президент. Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон продолжает наращивать военное присутствие у границ с Ираном, а Белый дом и Госдеп регулярно делают заявления о возможном военном ударе по Ирану «для защиты интересов США». Читайте подробнее: Путин рассказал, к чему приведёт военный удар США по Ирану

19:08 20.06.2019 В ходе проведения «прямой линии» президент России Владимир Путин в очередной раз доказал свою уникальность среди мировых лидеров, заявил спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачёв. По его мнению, именно готовность президента России общаться и умение отвечать на любые вопросы оказывают прямое влияние на тот высокий уровень доверия избирателей, которым уже много лет пользуется Путин. Читайте также: «Прямой линией» Путин доказал свою уникальность: глава Госсобрания Башкирии

19:27 20.06.2019 Владимир Путин в очередной раз дал понять, что серьёзно что-либо менять в стране не хочет. Он ограничивается небольшими корректировками внутренней политики, что сохранит прежний уровень коррупции, воровства, административного давления на предпринимателей, а также имитацию работы социальных лифтов. Такое мнение после «прямой линии» высказал дагестанский политолог Эдуард Уразаев. «Трудно будет всем. С другой стороны, в условиях информационного общества недовольство населения и число конфликтов и социальных протестов будет расти, и чем это закончится, даже не хочется думать», — сказал эксперт. Читайте подробнее: Число социальных протестов будет расти — политолог о «прямой линии» Путина

19:30 20.06.2019 В правительстве РФ тон задают либералы, которые считают нужным сначала собрать деньги, а потом тратить, что, в свою очередь, вызывает у народа претензии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «С 1990-х годов заказы правительства на экономические разработки принимаются в одном и том же центре, который носит имя Гайдара… В чём проблема правительства? Я считаю, что правительство отрывается от почвы реальности, когда думает, что очередную проблему можно решить курортным сбором или мусорным тарифом. Сейчас ситуация такова, что людей всё раздражает. Раздражает любой случай и любой повод для протеста: храм в центре Екатеринбурга, мусорный тариф», — сказал Зуталин. Подробности в материале: Правительство РФ отрывается от «почвы реальности» — Константин Затулин

19:31 20.06.2019 Депутаты Госдумы оперативно приступят к работе над основными поручениями президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил в ходе «прямой линии», заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Работой по выполнению поручений президента РФ Владимира Путина, данных в ходе «прямой линии» 20 июня, которые требуют законодательного решения, займется рабочая группа Госдумы, отвечающая за ход реализации послания. В понедельник на Совете Думы мы это обсудим. Также будут даны поручения профильным комитетам Госдумы», — заявил Володин. Подробности в материале: Володин: Совет Думы 24 июня изучит поручения по итогам «прямой линии»

19:37 20.06.2019 Губернатор Архангельской области читает, что мусорные баталии пора прекратить и перейти к реализации намеченных планов «Мы здесь идем своим путем, он очень непростой», — заявил глава региона. Читайте подробнее: Архангельский губернатор заявил, что мусорную тему пора закрыть

19:42 20.06.2019 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя итоги «прямой линии» с Владимиром Путиным, сообщил о вопросе из региона, который не прозвучал в эфире, но уже решён: о подключении к газоснабжению одной из квартир в Великом Новгороде. Подробности в материале: Новгородский губернатор решил неозвученный вопрос с «прямой линии»

19:52 20.06.2019 Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе «прямой линии» планы по значительному увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции. «В республике запущен сельскохозяйственный акселератор «Я — фермер» — образовательная программа для фермеров. В первом потоке более 200 участников — граждан и глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Подобные курсы будут проводиться ежегодно один раз в год», — заверил руководитель региона. Сумма экспорта сельхозпродукции, произведённой в республике, к 2024 году должна составить $10,2 млн — то есть вырасти почти в пять раз. Читайте также: В Удмуртии уже выполняют план Путина по развитию сельхозэкспорта

19:54 20.06.2019 Если бы в РФ не было нацпроектов и вообще госпрограмм развития, то просто не было бы и экономического роста, считает пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «У нас было бы экономическое падение, — сказал Леонтьев. — Это единственный инструмент роста, который существует. Но! Именно потому, что у нас национальные проекты сосуществуют с нынешней макроэкономической политикой (когда из экономики высасываются средства гораздо большие, чем это нужно для нацпроектов, а нацпроекты не могут освоить эти средства), у нас рост, близкий к нулю. У нас экономика ростозащищённая. Она расти не может. С гарантией. Системно не может. Не потому, что кто-то не хочет, а потому что она так устроена. Одна часть экономики тянет в одну сторону, а часть — в другую. И поэтому у нас гарантированно стагнация». Читайте подробнее: Экономика РФ не может расти, стагнация гарантирована — Михаил Леонтьев

19:58 20.06.2019 Тюменка из села Каскары, обратившаяся на «прямую линию» к президенту России Владимиру Путину с жалобой на отсутствие водопровода в населённом пункте, не обращалась в обслуживающую организацию «Тюмень Водоканал». Об этом СМИ заявил пресс-секретарь предприятия Иван Камельских. Читайте подробнее: «Какой-то сюр…»: тюменцы о сюжете из «обезвоженной» Каскары

20:17 20.06.2019 В ходе «прямой линии» президента РФ Владимира Путина Саратовская область упоминалась как регион, где существуют проблемы с лекарственным обеспечением граждан. Губернатор Валерий Радаев прокомментировал эту ситуацию. Также о программе льготного лекарственного обеспечения и её реализации в области отчиталась министр здравоохранения Наталия Мазина. Читайте также: Сделаны выводы: Саратовский губернатор об итогах «прямой линии» Путина

20:25 20.06.2019 Доследственную проверку ситуации со снижением заработной платы сотрудникам скорой медицинской помощи в Орловской области начал Следственный комитет после того, как вопрос был направлен на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба СК. «Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию, и примет необходимые меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников здравоохранения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в Следственном комитете. Читайте подробнее: СК проверяет снижение зарплаты орловским медикам — после жалобы Путину

20:38 20.06.2019 Следственные органы инициировали доследственную проверку по обращению на «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным о необоснованном взимании управляющей компанией платы за вывоз мусора с жителей села Семлево Вяземского района Смоленской области. Читайте также: Жители Смоленской области пожаловались Путину на мусор

20:41 20.06.2019 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подсчитал эффект от решения президента Владимира Путина об увеличении пособий на ребёнка до трёх лет. «Небольшие расчёты сделал. Это 6825 семей в области, которые почувствуют дополнительный эффект. Это дополнительно более 600 млн рублей, которые получат семьи. И 700 семей благодаря такой поддержке смогут перейти черту бедности», — заявил Андрей Никитин. Об этом: Благодаря росту детских пособий 700 новгородских семей преодолеют бедность

21:05 20.06.2019 Доступность чистой водой в Новгородской области к 2024 году вырастет до 80 с лишним процентов. На решение проблемы регион получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. «На 100% вопрос решён не будет, но существенное продвижение для крупных населенных пунктов будет сделано», — заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом: Доступность чистой воды новгородский губернатор пообещал повысить до 80%

21:31 20.06.2019 «Будем искать внутри, будем экономить на закупках. Продолжим разбираться с такими историями, как в городской больнице, когда некоторые граждане получали зарплаты, не приходя на работу. А эти деньги могли бы быть направлены, например, на приобретение тест-полосок для диабетиков», — прокомментировал губернатор Андрей Никитин ситуацию с обеспечением льготными лекарства в регионе по итогам «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: Новгородская область будет экономить, чтобы решить вопрос льготных лекарств

03:49 21.06.2019 Губернатор Камчатки Владимир Илюхин сообщил, что «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным стимулирует субъекты на принятие определенных решений. Илюхин уже дал ряд поручений по итогам «прямой линии». Они касаются строительства ФАПов и жилья для медиков в северных районах края Об этом: Губернатора Камчатки стимулирует «прямая линия» с Владимиром Путиным

03:58 21.06.2019 После претензий нижегородца о качестве уборки контейнеров после старта «мусорной» реформы, прозвучавших в ходе «прямой линии» президента, глава региона Глеб Никитин выдал ряд поручений. Об этом: Нижегородский губернатор выдал поручения: итоги «прямой линии» Путина

06:08 21.06.2019 Интерес у жителей России к разговору с Владимиром Путиным в рамках «прямой линии» огромен. Приложение «Москва — Путину» активно используется, заявила журналистам председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина. Читайте также: Интерес к «прямой линии» Владимира Путина огромен — мнение

06:09 21.06.2019 Диалог президента и общества нельзя называть ручным управлением. Это скорее уникальный канал обратной связи, индикатор настроения граждан. Такой прямой диалог необходимо выстраивать на всех уровнях власти, считает спикер Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачёв. Читайте подробнее: «Диалог президента и общества — это не ручное управление»: мнение

06:31 21.06.2019 На Южно-Уральской железной дороге готовы обсуждать возможность создания ещё одного пешеходного перехода через железнодорожные пути возле села Варна и станции Тамерлан. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании. Читайте подробнее: В РЖД отреагировали на жалобу челябинцев Путину

06:45 21.06.2019 Глава Якутии Айсен Николаев сделал из слов Владимира Путина о проекте строительства моста через реку Лена вывод, что теперь решение этого вопроса ускорится. «Президент впервые так четко сказал, что мост, несмотря на то, что некоторые федеральные руководители возражают против его строительства, надо строить. И чем быстрее, тем лучше. Уверен, что после такого президентского высказывания о необходимости ускорения решения вопроса о строительстве Ленского моста вопрос будет решаться быстрее», — отметил глава Якутии. Читайте также: Путин о мосте через реку Лена в Якутии: Это тупиковая точка Подробности в материале: Глава Якутии уверен, что Путин не считает Ленский мост тупиковой точкой

06:52 21.06.2019 В Челябинской области за 2019 год планируется построить 24 фельдшерско-акушерских пункта. Об этом журналистам сообщил глава южноуральскоо минздрава Сергей Приколотин. Об этом: Глава южноуральского минздрава анонсировал появление новых ФАПов

07:18 21.06.2019 Губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал, как со своим кабинетом министров в прямом эфире смотрел «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным в готовности ответить на любой вопрос. «Это был интересный опыт работы. Впервые мы вместе с кабинетом министров, находясь в правительстве области, следили за прохождением «прямой линии». Были готовы оперативно прокомментировать любую проблему, которая касалась бы Приамурья. Конечно, этому предшествовала большая подготовительная работа — мы ещё раз рассмотрели все проблемные моменты в различных сферах жизни», — рассказал губернатор. Читайте также: Губернатор Приамурья о «прямой линии»: проблемы есть в любом регионе

07:46 21.06.2019 Губернатор Еврейской автономии Александр Левинталь рассказал, что из озвученных на «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным проблем наиболее остро в регионе стоит вопрос медицинской обеспеченности населения. «Тема обеспеченности кадрами учреждений здравоохранения одна из самых актуальных для дальневосточных территорий, но в ЕАО она звучит особенно остро, так как у нас, скорее всего, здесь самый низкий показатель. Это связано и с субъективными, и объективными моментами прошлого развития территории. В настоящее время в регионе намечены определённые мероприятия для решения проблемы, которые успешно реализуются. Прежде всего, был в 2−3 раза увеличен целевой набор студентов из ЕАО для обучения в медицинских вузах Хабаровска, Благовещенска и Владивостока», — рассказал губернатор. Об этом: Губернатор ЕАО о «прямой линии»: Вопросы здравоохранения самые острые

09:05 21.06.2019 В Челябинской области действительно существует проблема с фельдшерско-акушерскими пунктами. Это признал врио губернатора Алексей Текслер после «прямой линии» с Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Врио челябинского губернатора объяснил ситуацию с ФАПами

09:25 21.06.2019 Бывший депутат калужского областного парламента политолог Александр Трушков считает, что проблемы здравоохранения, поднятые в ходе «прямой линии» с президентом, актуальны и для Калужской области. «Сегодня ситуация в Обнинской клинической больнице № 8 Федерального медико-биологического агентства близка к критической. Так, в медицинском учреждении закрыт круглосуточный детский стационар. В больнице отсутствуют профильные специалисты — терапевты и педиатры, имеются огромные проблемы с повышением зарплат врачам и среднему медицинскому персоналу, и всё это на фоне явно устаревшего оборудования и технологий», — считает Трушков. Читайте также: Политолог: ситуация с медициной в Обнинске требует вмешательства властей

09:57 21.06.2019 Спектр вопросов, озвученных в эфире «прямой линии» президента РФ Владимира Путина, очень широк и касается в том числе многих сфер жизни Мордовии, заявил глава республики Владимир Волков. «Ряд поднятых проблем близок и нашей республике. Это вопросы увеличения зарплат, переселения из ветхого и аварийного жилья, строительства и ремонта дорог, здравоохранения, экологии и многого из того, что сегодня находится на пике общественного внимания», — подчеркнул руководитель региона. Читайте также: Глава Мордовии: на «прямую линию» Путина обращались самые активные граждане

10:30 21.06.2019 «Прямая линия» президента РФ Владимира Путина является своего рода мощнейшим социологическим опросом жителей нашей страны, считает председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. Он отметил, что многие вопросы традиционно касались социальных тем — зарплат и пенсий, роста тарифов ЖКХ, а также внешней политики, экологии, культуры, серьезное внимание было уделено вопросам здравоохранения. Была подчёркнута важность решения вопросов доступности медицинской помощи, проблем дефицита специалистов и повышения зарплат медработников. Читайте также: «Прямая линия» — это соцопрос жителей РФ: спикер Нижегородского парламента

10:43 21.06.2019 «И снова прямая линия выявляет неспособность региональных и местных властей качественно делать свою работу. В Орловской области майские указы выполняются только благодаря лукавой статистике. Отсюда и звонок учительницы высшей категории, а у нас еще есть молодые учителя, которым платят унизительную доплату до МРОТ, потому что оклады меньше минималки. Но если молодой учитель будет работать на две ставки, то его зарплата станет незначительно больше, так как доплату до МРОТ уже не надо будет платить», — заявил ИА REGNUM депутат Орловского областного совета, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин, комментируя итоги «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, состоявшейся 20 июня. Подробности в материале: «Прямая линия» продемонстрировала беспомощность власти на местах — депутат

10:45 21.06.2019 Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на вопрос о стыдном эпизоде в карьере российского лидера в эфире своей программы «Место встречи». «Такого Путина я не видел, какой он был в конце («прямой линии» — ИА REGNUM )», — заявил журналист. Об этом подробно: Такого Путина я не видел — Норкин об ответе президента на стыдный вопрос

11:11 21.06.2019 Тенденция к снижению числа внеплановых проверок субъектов предпринимательства, о которой в ходе «прямой линии» говорил президент Владимир Путин, действительно имеется. Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей в Дагестане Мурад Далгатов. «По итогам 2018 года нами проведен анализ плановых и внеплановых проверок, проводимых контрольно-надзорными органами в отношении субъектов предпринимательской деятельности из Дагестана. Исходя из этого анализа, общее число контрольно-надзорных мероприятий в 2018 году снизилось более чем на 1000 проверок по отношению к 2017 году», — рассказал бизнес-омбудсмен. Об этом подробнее: Бизнес стал реже подвергаться проверкам — бизнес-омбудсмен Дагестана

11:24 21.06.2019 После «прямой линии» с Владимиром Путиным, в ходе которой он поручил разобраться со снижением зарплат сотрудникам орловской скорой помощи, стали известны итоги прокурорской проверки. Прокуроры пришли к выводу: при реорганизации скорой чиновники нарушили права сотрудников и лишили их прибавки к окладу. Вице-губернатору внесли представление. Читайте также: Орловская прокуратура поставила на место чиновников от здравоохранения

11:42 21.06.2019 Обманутым дольщикам Хабаровска, которые обратились на «прямую линию» президента России Владимира Путина, сразу после «прямой линии», под телекамеры, выдали ключи от квартир. Но потом — снова их отобрали. Люди смогли осмотреть своё будущее жильё. Они возмущены — квартиры для проживания полностью непригодны. СК РФ проводит проверку по этим фактам. Госстройнадзор незаконно ввёл недостроенные и не построенные дома ЖК «Кленовый квартал» в эксплуатацию, после чего люди автоматически вылетели из реестра обманутых дольщиков. Застройщик, ООО «Томари-Оро», с 2013 года кормит людей обещаниями. Компания должна была построить три дома, но не может довести до ума даже один. Подробности в материале: После «прямой линии» дольщикам Хабаровска выдали ключи, а потом отобрали

12:02 21.06.2019 Видеообращение на «прямую линию» с президентом матери ребёнка-инвалида из Забайкальского края стало поводом для начала доследственной проверки. Как сообщает региональное СУ СК РФ, речь идёт о вероятном бездействии чиновников при выделении жилья. Читайте также: СКР проверит обращение на «прямую линию» жительницы Забайкалья

12:15 21.06.2019 По итогам состоявшейся накануне, 20 июня, «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарёв заявил, что в сравнении с 2018 годом, в 2019 году общая поддержка местных сельхозпроизводителей увеличилась практически в два раза. По оценке чиновника, если в 2018 году общая сумма средств бюджета на поддержку АПК составила 869,9 миллиона рублей (в том числе 267 миллионов рублей получили 452 крестьянско-фермерских хозяйства), то в 2019 году на эти цели предусмотрено 1,9 миллиарда рублей. Подробности в материале: В Забайкалье подтвердили слова Путина о росте поддержки АПК

12:28 21.06.2019 Забайкальские власти отметили недостаточность средств, выделяемых из федерального бюджета на закупку медикаментов. Комментируя слова российского президента Владимира Путина, сказанные в ходе «прямой линии», исполняющий обязанности министра здравоохранения края Дмитрий Старновский, в частности, отметил: «Для обеспечения лекарственными препаратами региональных льготников в бюджете Забайкальского края предусмотрено 180 миллионов рублей, на сегодняшний день практически все средства освоены. Сегодня мы говорим о том, что этих средств недостаточно, потребность составляет 758 миллионов рублей», — пояснил чиновник. Читайте подробнее: «Прямая линия»: в Забайкалье подтвердили нехватку средств на лекарства

13:15 21.06.2019 Ответы на вопросы, озвученные российским президентом Владимиром Путиным в ходе «прямой линии», актуальны в том числе и для забайкальцев. Об этом сообщила председатель забайкальской региональной общественной организации бурят Полсона Жалсанова. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора. По оценке забайкальской общественницы, важно, что в ходе общения с президентом говорили об обеспечении граждан рабочими местами, благоустройстве дорог и медицине. «Эти вопросы ежегодно звучат на «прямой линии», ситуация в последние годы по этим проблемам стала значительно лучше, в том числе в Забайкалье. Есть и много задач, которые, надеюсь, найдут решение уже очень скоро», — заявила Полсона Жалсанова. Читайте подробнее: Забайкальские буряты признают актуальность вопросов «прямой линии»

13:34 21.06.2019 Законопроект о пособиях на ребенка в возрасте от полутора до трех лет внесла в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи Тамара Плетнёва (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM. Предлагается продлить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет с учетом критерия нуждаемости. Подробности в материале: Законопроект о пособиях на ребёнка по нуждаемости внесен в Госдуму

13:59 21.06.2019 Северяне разочарованы тем, что Шиесу не нашлось места на «прямой линии». Читайте также: «Надежда умерла» — реакция жителей Архангельской области на «прямую линию»

14:26 21.06.2019 Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил изучить опыт создания за счет инвесторов спортивных комплексов при образовательных учреждениях. Эта тема прозвучала 20 июня на «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Подробности в материале: Власти Петербурга изучат предложения инвесторов о школьных спорткомплексах

15:19 21.06.2019 На «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучало два вопроса из Сибири. Омича и жительницу Красноярска услышали, им помогут, их проблемы уже решаются. Однако вопросов от сибиряков было гораздо больше — не менее важных и острых. Будет ли дан ответ на них? Подробности в материале: «Кто-то недоработал»: Сибирь на «прямой линии» с Путиным