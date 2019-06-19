Дамаск, 19 июня, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Незаконные вооружённые формирования за последние сутки вновь нарушили режим прекращения огня, обстреляв шесть населенных пунктов сирийской провинции Латакия, сообщил 19 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевики

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Ардаш-Даг, Сафсафа, Мамухия, Хамрат, Эль-Арейм и Эль-Харуф провинции Латакия», — сказал Алексей Бакин.

Информации о жертвах и раненых пока не поступало.

При этом Алексей Бакин напомнил, что российский Центр по примирению регулярно призывает командиров незаконных вооруженных формирований прекратить провокации и способствовать процессу мирного урегулирования в подконтрольных им районах.