Мадрид, 19 июня, 2019, 22:24 — ИА Регнум. В основном издание вспоминает поведение короля в ходе попытки Каталонии выйти из состава Испании, вылившейся в объявленный незаконным референдум о независимости 1 октября 2017 года.

Casa Rosada Филипп VI

«В эпицентре большой политической бури появилась желтая бабочка — как провокация. Ее несла на лацкане Лаура Боррас, депутат от партии JxCat [каталонская партия, выступающая за отделение от Испании], когда посетила короля в ходе переговоров о назначении председателя правительства. Эти крылышки сконцентрировали в себе кампанию сепаратистов по преследованию главы государства, однако король улыбнулся и пожал руку представителю сторонников каталонской независимости. Боррас смогла донести вызов сепаратистов до Сарсуэлы [королевской резиденции] благодаря конституции — той самой, которая заставила монарха остановить государственный переворот 1 октября», — пишет СМИ.

Боррас передала Филиппу VI послание от эмигрировавшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона: «Передай ему: он мне больше нравился принцем Жироны, чем королем Испании». На это монарх ответил: «А мне он [Пучдемон] больше нравился мэром Жироны, чем председателем правительства». Король сказал это твердо, но спокойно, не изменив своему пути главы государства. «Этот анекдотический случай, последний эпизод в серии провокаций сторонников независимости Каталонии в адрес короля, отражает отношение Филиппа VI к каталонскому кризису — самому серьезному из всех, пришедшихся на пять лет его правления, и, возможно, на всю его жизнь, — считает El Mundo. — Отношение уверенное, без ухода от проблемы, с осознанием своей роли символа государственного единства».

Вопреки давлению, упрекам и диалектическим оскорблениям, королевский дом не изменил своей стратегии: конституция осталась ее основой, а присутствие в Каталонии сокращать не планируется. По словам источников из Сарсуэлы, король посетит Каталонию, когда будет такая возможность, «для защиты общегосударственных интересов». Подчеркивается, что монарх осведомлен о существующих проблемах, но «функции его крайне ограничены». В качестве доказательства неравнодушного отношения Филиппа VI к региону приводится тот факт, что король посещал его чаще других за последние пять лет — 36 раз.

Все, кого опросило издание, сошлись на том, что испанский монарх всегда исполнял предписанную ему институциональную роль — вопреки возросшему количеству атак на него. «Перед лицом позора сепаратистов он вел себя с достоинством и был на высоте. Он знал, чем должен быть, и его фигура была ориентиром, он не отступил», — говорит Инес Арримадас, победительница декабрьских выборов в парламент Каталонии. Она вспоминает ставшую эмблемой фразу Филиппа VI: «Это и наша земля, и мы всегда там будем».