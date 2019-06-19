Москва, 19 июня, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Жители Москвы второй день подряд проводят митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ), передаёт 19 июня корреспондент ИА REGNUM. Акция протеста проводится у станции метро «Кантемировская».

Георгий Балаков ИА REGNUM Митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ)

"Власть не захотела услышать жителей на публичных слушаниях, и мы решили довести [своё мнение] хотя бы таким образом. Жители Москвы не согласны с этим строительным проектом. Мы хотим ещё раз привлечь внимание к этой проблеме», — заявил общественник Дмитрий Сараев.

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский сообщил, что митинг проходит всего в двух километрах от могильника радиоактивных отходов, через который планируется провести ЮВХ.

«Находится он рядом с платформой «Москворечье». Что происходит? Радиоактивные отходы сваливали на берег Москвы-реки. Сейчас отходы прикрыты глиной. Там есть склон, он весь сложен, наверное, из десятков тысяч тонн отходов ториевой и урановой руды. Опасность в том, что это природные альфа-активные радиоактивные вещества. Когда они лежат под землей, даже прикрытые полуметровым слоем глины, наверное, это не так опасно. Когда они развеиваются ветром или разносятся талыми водами, — это может стать опасным. Поэтому строительство рядом с этим могильником недопустимо», — заявил Ожаровский.

По мнению специалиста, власти знают о сложившейся ситуации, но не реагируют, считая, по-видимому, её «занозой в пяточке». Однако, не решив вопрос с могильником, приступать к строительству ЮВХ нельзя, уверен эксперт. По его мнению, необходимо провести радиационное обследование территории и обнародовать его итоги.

Сейчас же существует угроза, что опасную зону замаскируют и проведут трассу прямо по участку с радиоактивными рудами.

«Очень просто привести категорию радиоактивных отходов к как бы не радиоактивным. Знаете как? Смешать их с чистым грунтом, с чистой землей. Есть угроза, что, если начнётся строительство и туда придёт техника, они просто перевернут радиоактивные отходы, перемешают их с глиной и песком. А потом ходи, измеряй, на всё будут говорить, что есть радионуклиды, но их 90% от порога отнесения к опасности», — отметил Ожаровский.

Эксперт отметил, что хотя сценарий выглядит нереалистичным, однако у него есть опасения, что на практике его могут реализовать.

«За строительством хорды стоят политические интересы не последних людей в Москве. И в этом опасность. При нормальной ситуации, когда любое строительство натыкается на радиоактивный могильник, надо остановить проект, отойти назад и заняться исследованием», — сказал физик-ядерщик.

По словам эксперта, необходимо добиваться, чтобы на месте радиоактивной зоны были отобраны пробы и официально зафиксировано, что грунты относятся к категории радиоактивных отходов. И сделать это необходимо в соответствии со всеми требованиями. Поспешность, по мнению Ожаровского, может привести к самому опасному сценарию — на существующих захоронениях появится техника, которая может перемешать породу с чистым грунтом, чтобы замаскировать наличие радиации и начать строительство хорды.