Нальчик, 19 июня, 2019, 21:23 — ИА Регнум. 20 июня в 13:00 в Верховном суде Кабардино-Балкарии состоится рассмотрение дела Мартина Кочесокова. Общественник Мартин Кочесоков (Кочесоко) с апреля 2018 года — президент и учредитель Кабардино-Балкарской общественной организации для развития черкесской культуры, традиций и языка «Хабзэ» («Кодекс»). «Хабзэ» — неписаный свод правил поведения и этики адыгов (черкесов). Совместно с другими общественными деятелями республики Кочесоков ведет сайт (www.habze.org) и социальные сети КБОО «Хабзэ». После известия о новом законе о добровольном изучении национальных языков публично выступал против принятия этого законодательного акта. Кочесоков получал неоднократные угрозы от представителей местной власти и сотрудников правоохранительных органов.

Habze.org Мартин Кочесоков

7 июня 2019 в Лескенском районе КБР на федеральной трассе «Кавказ» автомобиль под управлением Кочесокова остановили сотрудники полиции. По его заявлению, угрожая физическим насилием и убийством его и членов его семьи, сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР и СОБРа «Эльбрус» заставили Кочесокова в присутствии понятых признаться в том, что подброшенные наркотики принадлежат ему.

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