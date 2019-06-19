Москва, 19 июня, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес. Комментарий Чубайса распространил его представитель сегодня, 19 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лисин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал Чубайса за публичное «приклеивание ярлыков «неправильных олигархов».

Позднее Лисин подтвердил свои слова. Он рассказал, что разговор шел о неэтичном поведении одного из членов бюро РСПП, а именно — Чубайса.

«Он сказал, что все — неправильные олигархи, а он один правильный», — поведал Лисин.

Он также попросил РСПП дать оценку подобным высказываниям члена бюро с точки зрения этических норм.

Стоит отметить, что речь идёт о высказывании Чубайса, сделанном на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня. Говоря о развитии возобновляемых источников энергии, Чубайс заявил, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики».

Теперь же Чубайс решил ответить на критику со стороны Лисина. Глава «Роснано» вспомнил, что Лисин любит анекдоты, и к его выступлению на РСПП как раз подходит один из них.

«Его сегодняшнее выступление на бюро РСПП как раз напомнило мне старый анекдот про то, что умный мужчина не дает женщине повода для обид, с другой стороны — умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны», — сказал Чубайс.

Что касается претензий Лисина, то Чубайс назвал их «анекдотичными» и заявил, что бюро РСПП не стало их рассматривать всерьез и сняло с повестки дня.