Пекин, 19 июня, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Компания Apple рассматривает варианты вывода части своих производств из Китая на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином, 19 июня передаёт агентство Reuters.

Apple. Китай

Согласно отчету Nikkei Asian Review, руководство Apple уже попросило своих основных поставщиков оценить последствия и затраты на перемещение 15−30% мощностей из Китая.

В самой компании Apple пока никак не комментируют информацию о планах выхода из Китая. Китай является основной производственной площадкой «американского» производителя смартфонов.

Читайте также: В Acer рассматривают возможность вывоза производства из Китая