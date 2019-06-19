Москва, 19 июня, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Россия способна и должна показать пример успешного социального развития, заявил 19 июня Владимир Путин, приветствуя гостей и участников III Форума социальных инноваций регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом сообщается на сайте Кремля, опубликовавшем текст приветственной телеграммы российского президента.

Глава Российского государства напомнил, что здравоохранение, образование, поддержка семей и демографии являются национальным приоритетом государственной политики Российской Федерации.

«Убежден, Россия может и должна стать примером успешного социального развития, потому что смыслом, сутью нашей политики является человек, создание лучших возможностей для семьи, роста её благополучия и воспитания детей», — указано в телеграмме президента РФ.

Третий форум социальных инноваций регионов начал работать в Москве 19 июня и будет продолжаться до 21 июня.