Асбест, Свердловская область, 19 июня, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Обратившиеся к Владимиру Путину за помощью жильцы двух аварийных домов свердловского города Асбеста могут быть переселены в новый дом до 1 декабря 2019 года. Об этом журналистам заявили в пресс-службе мэрии.

Речь идёт о домах номер 4 и номер 4А по улице 8 Марта. Напомним, как отмечают жильцы, это двухэтажные дома 1930-х годов постройки. Они были признаны аварийными ещё в 2010 году, но людей пока не расселили.

В мэрии города уточняют: дома были построены в 1950 году. В них проживают 56 человек. Чтобы их переселить, в третьем квартале планируется купить квартиры в доме, который сдали в апреле 2019 года. Первый заместитель главы Асбеста Лариса Кирьянова отмечает, что новое жильё граждане получат к 1 декабря. Ключи им вручат в торжественной обстановке.