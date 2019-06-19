Москва, 19 июня, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание по подготовке специальной телепрограммы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая должна выйти в эфир уже завтра, 20 июня. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru На совещании по подготовке программы «Прямая линия с Владимиром Путиным»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичное совещание состоялось у главы государства вчера, 18 июня.

На сегодняшнем заседании также присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента России Андрей Белоусов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и генеральный директор холдинга ВГТРК Олег Добродеев.

В Кремле заявили, что Путин обычно всегда перед «Прямой линией» несколько дней посвящает работе с массивом информационных материалов, видеообращений, а также письменных вопросов граждан.

Напомним, что 20 июня в эфире центральных российский телеканалов — «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и МИР, а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», будет транслироваться «Прямая линия с Владимиром Путиным». Президент России будет отвечать на вопросы сограждан.