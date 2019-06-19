Воронеж, 19 июня, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Руководители компаний-перевозчиков Воронежа потребовали повысить тариф на проезд в общественном транспорте, сообщает 19 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы мэрии Воронежа.

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Обращение с требованием увеличить стоимость проезда в общественном транспорте перевозчики направили в адрес главы города. Сейчас в Воронеже, действительно, действует один из самых низких тарифов среди крупных городов — 17 рублей за поездку. Однако при этом жители Воронежа — пенсионеры, малоимущие, школьники — не пользуются никакими льготами.

Изначально перевозчики заявили о готовности прекратить работу в случае, если их требования не будут выполнены. Но после совещания с мэром Вадимом Кстениным заверили: ни о каком саботаже, забастовке или отказе от работы на маршрутах речь не идёт.

Более того, сообщили в пресс-службе мэрии по итогам совещания, повышения стоимости оплаты за проезд в ближайшее время они не ждут и готовы работать, но им необходим конструктивный и открытый диалог с властью, чтобы они могли понять перспективы развития своего бизнеса.

Сам мэр Вадим Кстенин заявил, что корректировка тарифа в будущем неизбежна.

«Я искренне убежден, что повышение тарифа может идти только вместе с повышением качества услуг перевозок. В ближайшее время на региональном уровне пройдет целый ряд совещаний по этому вопросу, к участию в которых мы привлечем инициативную группу руководителей транспортных компаний для выработки оптимального решения», — добавил глава города.

Как напоминает ИА REGNUM, в последний раз тариф на проезд был увеличен летом 2017 года, с 15 до 17 рублей. Сегодня он остается самым низким в ЦФО.

Весной 2018 года глава Воронежа Вадим Кстенин анонсировал повышение стоимости проезда до 25 рублей при наличной оплате и до 21 рубля при безналичной. В декабре 2018 года мэр вновь заговорил о возможном повышении платы за проезд, правда, сроков не называли. При этом тогда же, в декабре, губернатор Александр Гусев, отвечая на вопрос о планах по повышению тарифа на проезд, отметил, что к вопросу о повышении стоимости проезда можно будет вернуться в том случае, если на рынке появится крупная компания, которая массово обновит транспорт.

«Перевозчики охотно принимают решение о повышении платы за проезд, но неохотно тратят деньги на обновление подвижного состава», — добавил губернатор.

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