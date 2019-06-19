Великий Новгород, 19 июня, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Великий Новгород не смог в срок до 1 июня 2019 года заключить контракты на ремонт дорог в полном объёме, в связи с чем существуют «очень большие риски» потери федерального финансирования на эти цели. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 19 июня, на заседании правительства региона заявил заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

«К сожалению, мы в «красной зоне» — всего два субъекта Российской Федерации не заключили контракты на 100%», — заявил Дронов, отметив, что на уровне области все контракты в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключены в установленные сроки, и работы уже начались.

Председатель комитета по управлению городским хозяйством администрации Великого Новгорода Николай Мигаль по итогам заседания правительства региона прокомментировал ситуацию. По его словам, заключены шесть из девяти муниципальных контрактов на ремонт дорог, и уже на этой неделе подрядчики готовы начать работы. Работы проведут новгородские компании АО «СМУ-57», ООО «Ситиком», ООО «Стройкапитал» и ООО «Трэксервис».

Ещё два контракта, по его словам, в соответствии с 44-м федеральным законом и техническими условиями электронной площадки будут заключены 24 июня, после чего подрядчики также смогут приступить к работам. Ещё по одному лоту поступила жалоба от одного из участников торгов, которая сейчас рассматривается в региональном антимонопольном управлении.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Великом Новгороде должны быть отремонтированы 63 участка дорог протяжённостью 35,5 км, в 2020 году — ещё 47 участков дорог (23 км), в 2021 — 52 участка (25 км). Все работы нынешнего года должны быть завершены не позднее 15 октября.

Общая сумма ремонтов по разыгранным шести лотам составляет 139,4 млн рублей. В целом на дорожные ремонты в городе в 2019 году из бюджетов всех уровней направлено 460 млн рублей: 405 млн рублей — из федерального бюджета, из областного — 47,3 млн рублей, из бюджета Великого Новгорода — 7,7 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2024 года в Новгородской области всего планируется отремонтировать более 2,2 тыс. км автодорог, направив на эти цели из федерального и областного бюджетов более 21 млрд рублей. В этом году в регионе впервые заключили контракты «на принципах жизненного цикла» на трёхлетний период — с 2019 по 2021 годы. Всего будет отремонтировано около 800 км дорог, общая стоимость работ составляет около 7 млрд рублей, самые крупные контракты заключены с дорожниками из Ивановской и Владимирской областей.