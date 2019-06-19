Солт-Лейк-Сити, США, 19 июня, 2019, 20:10 — ИА Регнум. В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает РИА Новости.

Суд

Тищенко был обвинен в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов Соединённых Штатов. Его дело рассматривал суд в штате Юта. Дело на Тищенко было заведено ещё в 2016 году, но документы по делу были раскрыты лишь недавно, после того, как Тищенко был задержан в Грузии, откуда экстрадирован в США. Перед судом Тищенко впервые предстал в апреле 2019 года.

Суть дела в том, что Тищенко хотел купить инструкции к американским истребителям F-16 для создания реалистичных компьютерных симуляторов. Некий житель Техаса Кеннет Салливан, с которым они переписывались на форуме, вызвался ему помочь. Однако уже после того, как документы были отправлены Тищенко, Салливан понял, что, скорее всего, он нарушил закон США об экспорте военных технологий.

Салливан и был арестован в 2016 году. Обвинения с него были сняты только в мае 2019 года.

Тищенко американский суд приговорил к одному году тюрьмы. Но с учетом отбытого срока он уже сегодня будет передан агентам внутренней безопасности, которые отвезут его в международный аэропорт Солт-Лейк для самостоятельной депортации в Россию.