Лондон, 19 июня, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Чтобы снизить вероятность психических расстройств и сохранить физическое здоровье, надо работать не более восьми часов в неделю, установили учёные из университетов Кембриджа и Солфорда, сообщает 19 июня газета Daily Mail.

CurrencyFair За работой

К такому выводу британские учёные пришли, опросив свыше 70 тыс. жителей Великобритании.

Тем не менее это не помешало исследователям выдвинуть оригинальную гипотезу о том, что, несмотря на перспективы развития робототехники и искусственного интеллекта, надо стремиться к сохранению уровня занятости взрослого населения.