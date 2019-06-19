Москва, 19 июня, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вписать в историю отечественного парламентаризма факт отклонения Госдумой законопроект, упрощающий получение русскими гражданства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Надо записать это как исторический факт, что в парламенте России при рассмотрении закона об упрощении процедуры предоставления гражданства русским комитеты, правительство дают отрицательное заключение. Например, если бы я не был здесь, в парламенте, я бы сейчас привел бы тысячи людей бы к зданию парламента и сказал бы, что уберите этих депутатов, это правительство и всех этих чиновников», — заявил в ходе выступления Жириновский.

Парламентарий также ответил профильному комитету Госдумы по развитию гражданского общества на данное отрицательное заключение. Комитет отмечал, что «концепция представленного законопроекта не может быть поддержана, поскольку установление каких-либо преференций по национальному признаку не согласуется с частью 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации, согласно которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от его национальной принадлежности».

«Мы же данным законом не ограничиваем, мы расширяем и расширяем в отношении государствообразующего народа. Если нам при Ельцине определенные товарищи с Запада дали Конституцию, в которой даже слова «русский народ» нет и «русские», нет этого слова, почему-то мы живем по этой Конституции. Давайте её отменим, ибо она не учитывает, она дискриминирует русский народ», — предложил депутат.

Он не считает, что поправки носят дискриминационный характер.

«Вы живете уже 30 лет по Конституции, которая дискриминирует русских, но закон, чтобы снять, расширить права русских, вы говорите — это будет дискриминация. На какую статью вы Конституции ссылаетесь, так сказать? Мы же законом не ограничиваем других. Если мы писали бы: только русским давать гражданство. Мы говорим, страдают в основном, оказавшись за рубежом, в основном русские, их выдавливают из всех бывших союзных республик, а сегодня — из некоторых других республик, которые входят в состав России», — разъяснил лидер ЛДПР.

Он заявил о том, что покидает зал пленарных заседаний.

«Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам нашим гражданам, проживающим за рубежом. Я покидаю такой зал, мне с вами не по пути», — заявил Жириновский под аплодисменты.

«Справедливая Россия» выступила также против инициативы депутатов.

«Думая о судьбе страны, о ее будущем, мы ни в коем случае не должны поддержать этот законопроект. Он не нацелен на единение страны, он несет в себе больше разрушительных начал», — заявил позицию фракции депутат Госдумы Николай Рыжак.

Законопроект поддержал 81 депутат Госдумы при необходимости получения минимум 226 голосов. При этом 39 голосов — депутатов фракции КПРФ, четыре голоса — депутатов «Единой России», три — депутата «Справедливой России», остальные — голоса всех присутствовавших депутатов ЛДПР.