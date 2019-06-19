Псков, 19 июня, 2019, 19:25 — ИА Регнум. В отношении генерального директора ОАО «Псковавиа» Виктора Мартыненко возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, уголовное дело возбуждено после встречи руководства ведомства с трудовым коллективом предприятия.

Fred Schaerli Ан-24

Следователи также провели личный приём, на которой из 21 человека десять были признаны потерпевшими. Генеральный директор «Псковавиа» Виктор Мартыненко уже опрошен в качестве потерпевшего.

«Следствием установлено, что генеральный директор авиакомпании в период с января по март 2019 года не выплачивал заработную плату работниками на сумму около 800 тыс. рублей», — заявили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

В ОАО «Псковавиа» изъята бухгалтерская документация, представляющая интерес для следствия. Следственный орган обратился в суд с ходатайством на наложение ареста на два самолета АН-26, принадлежащих авиакомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года в отношении гендиректора ОАО «Псковавиа» Виктора Мартыненко было возбуждено дело о растрате по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Напомним также, что в марте 2019 года Росавиация аннулировала лётный сертификат «Псковавиа». Власти региона приняли решение не бороться за его получение, так как для Псковской области это «слишком дорогое удовольствие» — около 10 млрд рублей

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также заявил, что рассматривается вопрос расторжения договора приватизации ОАО «Псковавиа» и возврата акций предприятия в областную собственность, что позволит вернуть оперативное управление предприятием и рассчитаться с долгами — эта сумма достигла 400 млн рублей. В настоящее время 75% акций ОАО «Псковавиа» принадлежит ОАО «Аэропорт Сиверский», 25% плюс одна акция — администрации Псковской области.