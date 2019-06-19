Казань, 19 июня, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Житель Казани, который должен был ежемесячно выплачивать алименты в размере 25% дохода, накопил долг в 1,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ФССП по Татарии. Все это время от судебных приставов должник скрывался.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В рамках исполнительного производства мужчина был ограничен в праве выезда за пределы РФ, а также в совершении регистрационных действий с автомобилем марки BMW 520i.

«Должник погасил единовременно свыше 1,4 млн рублей долга по алиментам, а также исполнительский сбор в размере свыше 100 тыс. рублей за неисполнение решения суда в срок для добровольного исполнения требований», — пояснили в управлении.

Причем данный факт признан самым крупным единовременным погашением долга по алиментам в республике.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство юстиции Российской Федерации предлагает ввести новый вид алиментов.

В ведомстве предлагают обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жильё. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади. Чтобы такие выплаты были назначены, ребенок должен быть признан нуждающимся в обеспечении жильём или улучшении жилищных условий.

При этом размер выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке будет определяться судом.