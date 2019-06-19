Серов, Свердловская область, 19 июня, 2019, 19:13 — ИА Регнум. В Серовском городском округе Свердловской области жители посёлка Чкаловский собрали деньги на ремонт муниципального моста через реку Каква и сами же его отремонтировали. Внимания со стороны мэрии они не дождались, пишут местные СМИ.

Советский плакат

По данным издания Накануне.ru, ремонт занял два дня и обошёлся примерно в 170 тыс. рублей. Причём если до ремонта по нему было страшно ходить, то сейчас им могут пользоваться не только пешеходы, но и автомобилисты.

Инициатива граждан вызвала широкий резонанс. На появившееся в интернете видео отреагировал Следственный комитет. По факту возможной халатности чиновников идёт доследственная проверка.

Мэр Серова Василий Сизиков тем временем встретился с жильцами и обсудил с ними возникшую ситуацию. Он признал, что устно граждане обращались в мэрию с просьбой отремонтировать мост.

«Устное обращение от жителей, действительно, было. Договаривались, что муниципалитет сначала отсыпет дорогу, а затем приведет в порядок мост. Но люди, видимо, дожидаться не стали», — пояснил Василий Сизиков.

Завтра, 20 июня, ему предстоит встреча с губернатором. Евгений Куйвашев ждёт от него доклада о том, как местные власти собираются возвращать себе доверие жителей.