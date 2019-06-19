Калуга, 19 июня, 2019, 15:46 — ИА Регнум. 19 июня состоялось заключительное в первом полугодии 2019 года заседание Городской думы Калуги. Как сообщает пресс-служба думы, перед началом работы были вручены почётные грамоты победителям конкурса студенческих проектов «Моя Калуга — вектор в будущее». Депутаты утвердили положение о старостах сельского населенного пункта в муниципальном образовании «Город Калуга».

Пресс-служба Городской думы Калуги Городская дума Калуги подвела итоги работы за полгода

В положении определяются гарантии деятельности старосты: обеспечение доступа к необходимой информации, обязательное рассмотрение органами местного самоуправления предложений старосты, подготовленных по результатам встреч с жителями сельского населённого пункта, обеспечение личного приёма старосты должностными лицами и руководителями организаций, а также обеспечение присутствия старосты на заседаниях Городской думы и иных мероприятиях, связанных с решением вопросов местного значения в сельском населённом пункте. Были внесены изменения в решение «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземных электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок для МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса».

Согласно поправкам, лица предпенсионного возраста (55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно) наделяются правом бесплатного проезда в муниципальном общественном транспорте. Депутаты утвердили порядок предоставления в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к собственности муниципального образования «Город Калуга». При проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта культурного наследия, начальная цена арендной платы устанавливается в размере 1 рубль за 1 кв. метр в месяц без учёта НДС.

Размер платы в период действия договора аренды увеличению не подлежит. Арендатор в свою очередь будет обязан выполнить работы по сохранению объекта и поддерживать его в надлежащем состоянии в течение семи лет. Знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» были награждены митрополит Калужский и Боровский Климент и директор гимназии № 24 Галина Федорова.

Были присвоены наименования вновь образованным улицам и переулкам. Вновь образованные переулки в д. Черносвитино получили наименования «4-й, 5-й и 6-й Удачный». Вновь образованная улица в районе д. Бутырки получила название «улица Непокорённых Ленинградцев». Также в ходе заседания были приняты решения о постановке на учёт бесхозяйного имущества и согласованы сделки муниципальным предприятиям. В рамках часа контроля была заслушана информация о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». По состоянию на 17 июня проект выполнен на 11%, работы завершены на трёх дорогах: улицы Полевая, Прончищева и Ольговская. Ведутся работы на 11 объектах. На улице Зелёной дорожное полотно полностью отфрезеровано, на 90% выполнены работы по замене бордюрного камня, на 80% — работы по ремонту тротуара. Работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси выполнены на 90%.

Проезжая часть улицы Гурьянова полностью отфрезерована, уложен выравнивающий слой асфальта, на 95% выполнены работы по замене бордюрного камня. Завершены основные работы по ремонту улицы Тарутинской, пр оводится асфальтирование съездов и отсыпка обочин щебнем. На переулке Сельском произведено фрезерование дорожного полотна, уложен выравнивающий слой, а также выполнены работы по укладке верхнего слоя покрытия. На переулке Ольговском произведено фрезерование проезжей части, завершаются работы по укладке выравнивающего слоя, работы по замене бортового камня выполнены на 15%. На Грабцевском шоссе проведено фрезерование проезжей части, и уже в течение двух недель не ведутся никакие работы. На переулке Колхозном проведена замена 75% пучинистого грунта, на протяжении двух недель работы также не ведутся.

На улице Молодёжная в деревне Лихун работы временно приостановлены. 21 июня будет проведён аукцион на выполнение работ по укреплению дорожного полотна методом холодной регенерации. Подрядчик не приступил к работам на 8 объектах: улицах Глаголева, Зерновой, Резванской, Баженова, Никитина, Рылеева, Тульской и Ленина.

Городской управой выставлено две претензии за несвоевременное начало работ на суму 200 тысяч рублей. Если в течение недели подрядная организация ООО «Липецк-дорога» не активизирует работу, Городская управа планируется привлечь к реализации проекта калужские организации в качестве субподрядчиков. Депутаты высказали ряд претензий к качеству ремонтных работ.

«На улице Гурьянова был уложен первый слой асфальта, но не были выполнены работы по установке бортового камня и обустройству тротуаров, — сообщил коллегам депутат Михаил Смирнов. — Как оказалось, эти работы даже не были предусмотрены сметой, в результате уложенный выравнивающий слой асфальта уже начал разрушаться». Замечания были учтены управлением городского хозяйства и представителями подрядной организации.

«Депутатский корпус обеспокоен неудовлетворительными темпами ремонтных работ, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Результаты мониторинга показывают, что на некоторых объектах работы не ведутся вообще, а на некоторых работает очень мало людей и техники».

Представитель подрядной организации в свою очередь заверил депутатов, что работы будут выполнены в полном объёме к 27 августа. Также была заслушана информация о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Завершены работы по благоустройству двух общественных территорий — скверов в микрорайонах Турынино и Терепец. Стоимость работ составила 22,9 млн. рублей. На ремонт 60 дворовых территорий было выделено 53,8 млн. рублей, завершить работы планируется к 30 сентября 2019 года. В настоящее время в полном объёме выполнены работы по ремонту дворовых территорий домов № 11 и № 13 по улице Билибина и домов № 5 и № 10 по улице Гвардейской. Ведутся работы ещё на 16 объектах. Ремонт дворовых территорий домов № 26 по улице Кирова и № 35 по улице Энергетиков завершён на 95%. На работах задействовано пять бригад, в ближайшее время начнётся ремонт ещё 3 объектов.

«Главное требование к подрядчику — качественное и своевременное выполнение работ, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Приёмка работ будет проходить с участием депутатов Городской думы и жителей, контроль за качеством будет осуществляться очень жёстко».

При наличии дополнительного финансирования из федерального и областного бюджетов также планируется начать работы по благоустройству сквера Волкова. Ориентировочная стоимость работ составит 194,7 млн. рублей. Площадь участка, предназначенного для благоус тройства, составляет 11,3 га, работы будут осуществлены в два этапа. На территории планируется размещение футбольного поля с круговыми беговыми дорожками, сектором для прыжков в длину, высоту и толкания ядра, с устройством освещения по периметру.

На втором этапе работ планируется устройство теннисного корта, площадок для игры в волейбол и велосипедных дорожек.

По предложению депутата Алексея Колесникова был рассмотрен вопрос о мерах, принимаемых Приокскими районными электросетями для недопущения отключения электроэнергии в сельских населённых пунктах пригородной зоны.

«После разгула стихии 14 июня, в пригородных населённых пунктах произошло масштабное отключение электричества, — рассказал Алексей Колесников. — Восемь деревень были лишены электроснабжения, некоторые на 12 часов, а в некоторых жители остались без электричества более чем на сутки,люди не имели возможности получить достоверную информацию о сроках отключения».

По мнению депутата, причиной отключения стало падение деревьев на линии электропередач, это говорит о том, что Приокские РЭС не проводили необходимой профилактической работы по расчистке трасс.

Было принято решение направить официальный запрос и потребовать отчёт о проделанной работе.

«В последнее время масштабные отключения электроэнергии в пригородной зоне стали обыденным явлением, — отметил депутат Виктор Борсук. — Вместе с тем существуют нормы, предусматривающие серьёзную ответственность за нарушение максимально допустимых сроков отключения электроэнергии, необходимо обратиться в прокуратуру с предложением провести соответствующие проверки и привлечь виновных к ответственности».

Предложение было поддержано депутатами. Был рассмотрен вопрос о ходе ремонта городских школ за счёт средств, выделенных по предложениям депутатов Городской думы. Всего по предложениям депутатов на ремонт пяти школ в муниципальном бюджете было предусмотрено 18 миллионов рублей.

Решением Городского Головы на ремонт ещё 11 образовательных учреждений было выделено 57,8 млн. рублей. В настоящее время получено заключение по сметной документации на ремонт 11 учреждений на сумму 54,8 млн. рублей, подготовлена проектная документация по семи школам на сумму 23,6 млн. рублей.

Находится на проверке в управлении финансов сводный сметный расчёт на сумму 18, 9 млн. рублей по ремонту объекта культурного наследия — школы № 14. По словам представителей управления капитального строительства, торги по выбору подрядчиков должны пройти с 1 по 15 июля. По плану завершиться работы должны в конце августа.

«Приходится отметить, что, к сожалению, налицо бюрократическая волокита, допущенная управлением капитального строительства при подготовке проектно-сметной документации, — констатировал Александр Иванов. — Много времени было потеряно на согласования и уточнения, а ведь сметы по некоторым школам были готовы уже в начале года. Предстоит выполнить очень большой объём работ и депутаты серьёзно сомневаются в том, что работы успеют завершить к 1 сентября».

Ремонтные работы планируется проводить силами 12 подрядных организаций. Начальник управления образования Ольга Лыткина также выразила сомнения в том, что ремонт школ завершится к 1 сентября.

«Нет никаких гарантий, что определившиеся по результатам аукциона подрядчики выполнят работы качественно и в срок, — отметила Ольга Лыткина. — Кроме того, некоторые виды работ, такие как фасадные и кровельные, нельзя проводить одновременно, это потребует дополнительных затрат времени».

«До 1 сентября осталось два месяца, а к работам даже не приступили, можно с уверенность говорить о том, что сроки будут сорваны, — заявила депутат Марина Ставиская. — Городской управе нужно уже сейчас начать прорабатывать возможные варианты решения проблемы».

Информация была принята к сведению, вопрос будет на контроле депутатского корпуса. Был заслушан отчёт о работе Молодёжной палаты за 1 полугодие 2019 года. За отчётный период члены Молодёжной палаты принимали активное участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий, форума «Умный город», акций «Тест по истории Великой Отечественной войны» и «Диктант Победы», а также спортивных мероприятий «Физкультпросвет» и «Герои нашего времени». Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов подвел итоги работы депутатского корпуса за первое полугодие.

«Результатом нашей совместной работы явилось принятие ста сорока двух решений думы, которые направлены на реализацию актуальных задач социально-экономического развития нашего города, — отметил Александр Иванов. — Также была принята одна законодательная инициатива. В летний период нашей первоочередной задачей будет осуществление контроля за выполнением работ по проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» и программе «Формирование комфортной городской среды». Работы должны быть выполнены в установленные сроки и с должным качеством».

Глава городского самоуправления сообщил, что депутаты фракции «Единая Россия» возьмут под свой контроль использование по назначению спортивных и детских игровых комплексов и площадок. Также в летний период депутаты будут контролировать ремонт школ города, ход работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, вопросы утилизации твердых коммунальных отходов, переход на прямые расчёты с МУП «Калугатеплосеть», а также перевод на индивидуальное поквартирное отопление малоэтажных домов.

Будет осуществляться контроль за деятельностью управляющих компаний и надежным функционированием всех коммунальных предприятий, связанных с жизнеобеспечением города. Александр Иванов поблагодарил за плодотворную работу депутатов Городской думы, городского голову Дмитрия Разумовского, руководителей подразделений Городской управы, а также руководителей прокуратуры и полиции.

«Все, что нам удалось сделать за неполные шесть месяцев, — это наш общий результат», — подчеркнул глава городского самоуправления.