Москва, 19 июня, 2019, 18:42 — ИА Регнум. В Совфеде оценили психологический прием с обвинениями в крушении Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение смолета рейса MH17

«Хороший психологический прием, но он не помогает установить истину, и в частности дать ответы на вопросы премьер-министра Малайзии. Не говоря уже о вопросах России. А зачем? «Хайли лайкли» она виновата, и этого достаточно заказчикам шоу», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

Он обратил внимание на то, что «сами представители JIT откровенно говорят, что, мол, даже если эти четверо подозреваемых «не нажимали сами на кнопку», «мы считаем их ответственными за сбитый самолет MH17» — и точка».

"Ну, просто надо же наконец кого-то обвинить. Чтобы теперь внимание общественности переключилось с причин и поиска истинных виновных на поиск тех, кого назвало следствие», — рассуждает сенатор.

Он считает симпотоматичным упоминание русских фамилий в расследовании.

«В фильмах про Джеймса Бонда также обязательно фигурировали имена майора Амасовой, генерала Гоголя и полковника Урумова. Это придает правдоподобность любому китчу про «русских злодеев», — отметил Косачёв.