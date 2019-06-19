Голышмановский район, Тюменская область, 19 июня, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Жильцы аварийного двухэтажного дома №3 по улице Пушкина в Голышманово Тюменской области обратились на прямую линию президента Владимира Путина с жалобой на то, что их давно должны переселить, но сроки расселения дома в мэрии отодвинули до 2023 года. Граждане записали видеообращение к главе государства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

Дом с плесенью, дырявой крышей и трухлявыми лестницами признан аварийным после долгих мытарств его жильцов, многочисленных комиссий и заступничества прокуратуры. Согласно муниципальной программе дом по ул. Пушкина, 3 стоял под вторым номером в очереди на расселение в 2019 году. Но в мае 2019 года сроки переселения перенесли на пять лет, до 2023 года, тогда как в данном доме жить опасно — кровля протекает, а стены зимой промерзают. Мало того, в доме отсутствуют системы канализации и вентиляции.

Ремонт здесь никто делать в ближайшие пять лет не собирается, ведь жилое здание признано аварийным. Как выяснили жильцы в мэрии, сроки расселения были перенесены, так как сотрудники администрации Голышмановского городского округа опоздали с документами, необходимыми для включения дома в областную программу переселения.

Напомним, «прямая линия» с главой государства намечена на 20 июня 2019 года. Она начнётся в 12:00 по московскому времени.