Калуга, 19 июня, 2019, 15:34 — ИА Регнум. 19 июня в Калуге состоялось заседание фракции «Единая Россия» Городской думы под председательством руководителя фракции — заместителя председателя Городской думы Сергея Павлова. Как сообщает пресс-служба думы, членами фракции было принято решение за счёт личных средств профинансировать изготовление и установку мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны, почётного гражданина города Калуги Александра Яковлевича Унтилова. К сбору средств было предложено присоединиться всем депутатам Городской думы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутаты Городской думы Калуги установят мемориальную доску за свой счет

Также члены фракции решили принять участие в мониторинге состояния детских и спортивных площадок на территории города.

Мониторинг будет проходить в рамках партийного проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия». Будет оцениваться техническое состояние и безопасность спортивного и игрового оборудования, состояние покрытия, ограждения и конструктивных элементов.

«Детские и спортивные площадки, тренажёрные комплексы очень востребованы в нашем городе, — отметил Сергей Павлов, — в то же время многие детские и спортивные площадки были установлены много лет назад, некоторые из них пришли в негодность, а некоторые просто опасны для детей. В ходе мониторинга будут выявляться находящиеся в ненадлежащем состоянии объекты, информация будет передаваться в подразделения Городской управы».

Депутат Людмила Сусова сообщила коллегам, что ранее в рамках проекта «Народный контроль» было проведено обследование ряда детских площадок, были выявлены нарушения как на бесхозных площадках, так и на площадках, находящихся на балансе муниципальных учреждений.